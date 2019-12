11 выдающихся людей, которых нам будет не хватать в 2020 году

Алексей Булдаков — 68 лет

Кирилл Толмацкий (Децл) — 35 лет

Мари Фредрикссон — 61 год

Мари Фредрикссон наиболее известна как вокалистка шведской группы Roxette, чей успех пришелся на 1988–2000 годы. Именно ее прекрасный голос можно услышать в известных хитах дуэта: «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» и другие.