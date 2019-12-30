11 выдающихся людей, которых нам будет не хватать в 2020 году

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В уходящем году было много светлых моментов, однако кое-какие грустные события все же произошли. Некоторые знаменитые люди, принесшие в мир много хорошего, покинули нас. Однако память о них бессмертна, как и плоды их труда.

AdMe.ru решил вспомнить людей, без которых нам придется встречать 2020 год.

Алексей Булдаков — 68 лет

На счету Алексея Ивановича более 150 ролей в театре и кино. Долгое время он играл преимущественно роли второго плана, но роль генерала Михалыча в фильме «Особенности национальной охоты» сделала из него по-настоящему узнаваемого актера.

Кирилл Толмацкий (Децл) — 35 лет

Децла можно считать основоположником российской рэп-музыки: он был первым по-настоящему успешным исполнителем этого жанра в России. Кирилл покинул нас слишком рано — в 35 лет. При этом при жизни он дважды говорил, что собирается инсценировать свою смерть именно в этом возрасте: «Наверное, инсценирую в 35 свою смерть, поеду на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит». Ирония судьбы это или повод для надежды — решать вам.

Мари Фредрикссон — 61 год

Мари Фредрикссон наиболее известна как вокалистка шведской группы Roxette, чей успех пришелся на 1988–2000 годы. Именно ее прекрасный голос можно услышать в известных хитах дуэта: «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» и другие.

Сергей Юрский — 83 года

Сергей Юрьевич Юрский, русский актер и режиссер, за свою долгую карьеру успел сыграть более 100 ролей в театре и кино и срежиссировать 15 фильмов и спектаклей. Наиболее запомнившимися его актерскими работами стали роли Остапа Бендера в «Золотом теленке», Ивана Груздева в «Место встречи изменить нельзя» и Дяди Мити в комедии «Любовь и голуби».

Франко Дзеффирелли — 96 лет

Знаменитый итальянский режиссер прожил долгих 96 лет, за которые успел принести миру блестящие экранизации классиков: «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта», «Джейн Эйр», «Гамлет» и другие фильмы.

Алексей Леонов — 85 лет

Алексей Архипович Леонов — легендарный космонавт, который первым вышел в открытый космос. На основе его опыта люди узнали о возможностях человека выполнять различные работы за пределами космического корабля. Леонов показал исключительное мужество, когда, несмотря на раздувшийся скафандр, сковавший его движения, все-таки смог вернуться на корабль и успешно завершить операцию.

Рутгер Хауэр — 75 лет

Рутгер Хауэр воспринимал съемки в кино как работу и признавался, что слишком для нее застенчив. Однако это совсем не мешало его таланту. При упоминании его имени в первую очередь в памяти всплывают образы его харизматичных персонажей: таинственный автостопщик в фильме «Попутчик», слепой ветеран, искусно владеющий мечом в «Слепой ярости» и лидер андроидов в «Бегущем по лезвию».

Кит Флинт — 49 лет

Кит Флинт — вокалист и танцор культовой британской группы The Prodigy. Коллектив был основан в 1990 году и активно выступал вплоть до 2019 года. Группа оказала огромное влияние на всю электронную музыку во многом благодаря уникальному голосу и неповторимому образу Кита Флинта.

Ли Якокка — 96 лет

Лидо Энтони «Ли» Якокка — один из самых эффективных менеджеров в истории. Во многом благодаря ему компания Ford стала одним из лидеров мирового автопрома, а после он буквально воскресил находящийся на грани банкротства Chrysler. После выхода на пенсию Якокка написал 3 бестселлера, в которых подробно рассказал о своих методах работы. Недавно вышел фильм «Ford против Ferrari», в котором роль Ли сыграл Джон Бернтал.

Бруно Ганц — 77 лет

Бруно Ганц — выдающийся актер европейского кино. Одной из самых значимых его ролей стала роль Адольфа Гитлера в фильме «Бункер». Многие критики назвали Ганца наиболее убедительным из всех, кто когда-либо играл немецкого диктатора. Последний фильм с его участием — «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера.

Владимир Этуш — 96 лет

Скоро придет пора пересматривать легендарные комедии Леонида Гайдая, в которых Владимир Абрамович Этуш исполнил свои яркие роли: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».