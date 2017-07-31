11 врагов хорошего сна, из-за которых вы не можете выспаться

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Постоянная нехватка сна заставляет нас чувствовать себя разбитыми и уставшими сразу же после пробуждения. Кроме того, недостаточное количество сна — одна из главных причин набора веса. AdMe.ru расскажет, как побороть «монстров», мешающих нормальному сну, а значит, хорошему самочувствию и внешнему виду.

1. Неправильная температура воздуха

Несмотря на то что засыпать в тепле гораздо приятнее, оптимальная температура для сна составляет 15–23 °C. Решение: Берите в кровать легкое одеяло, а ночью меняйте его на пуховое.

2. Физические нагрузки

Физические упражнения возбуждают нервную систему, поэтому после занятий в тренажерном зале заснуть довольно сложно. Решение: Занимайтесь спортом не позднее чем за 3 часа до сна.

3. Отсутствие режима

Чтобы отдохнуть и восстановить силы, организму нужно определенное количество часов. Кроме того, выспаться впрок или «добрать» необходимые часы в выходные невозможно. Решение: Засыпайте в одно и то же время, желательно в период с 22:00 до 01:00.

4. Освещение

Даже малейший источник освещения, будь то приглушенный свет от ночника или горящие индикаторы на электроприборах, мешает хорошему сну — чем темнее в спальне, тем качество сна будет лучше. Решение: Избавьтесь от всех источников света или используйте маску для сна.

5. Шум

Любой шум, например звук проезжающих машин или громкий разговор соседей за стеной, мешает организму полноценно восстанавливаться во время сна. Решение: Используйте беруши или включайте «белый шум», который изолирует все посторонние звуки.

6. Использование кровати не по назначению

Многие люди используют кровать не только как место для сна, но и как своеобразный рабочий стол, что в конечном итоге мешает полноценному отдыху. Решение: Оставляйте работу за пределами спальни.

7. Кофеин

Как известно, кофеин мешает быстрому погружению в сон. Однако не стоит забывать, что он содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде и некоторых других продуктах. Решение: Снизьте во второй половине дня потребление продуктов, содержащих кофеин.

8. Попытки уснуть

Многие из нас ложатся в кровать, не чувствуя сонливости, в надежде на то, что желание спать придет само собой. Однако в большинстве случаев этого не происходит. Решение: Если вы не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте с кровати и почитайте книгу (только не электронную, поскольку она еще больше затруднит процесс засыпания) или займитесь чем-то расслабляющим.

9. Алкоголь

Несмотря на то что алкоголь помогает быстрее уснуть, он негативно влияет на фазу быстрого сна, и в итоге мы просыпаемся уставшими и разбитыми. Решение: Употребляйте алкоголь не позднее чем за 2 часа до сна, а лучше вовсе откажитесь от него.

10. «Загруженный» мозг

Часто причиной плохого сна является то, что мы не даем мозгу «разгрузиться» от дневных проблем, перед тем как лечь в постель. Решение: Отвлекитесь от повседневных забот и займите свой мозг чем-то другим: например, перечисляйте в уме названия стран, начинающиеся с одной буквы, или даже посчитайте овечек, прыгающих через забор.

11. Отсутствие привычки

Отсутствие ритуалов, предшествующих ночному отдыху, — еще одна причина плохого сна. Решение: Приучите организм к определенной последовательности действий: например, принимайте теплый душ (не слишком холодный и не слишком горячий), слушайте музыку. А вот от горячей ванны лучше отказаться: она «разгонит» метаболизм, и заснуть будет гораздо сложнее.