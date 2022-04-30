11 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые оказались не по зубам знатокам, но наверняка поддадутся вам

Знаете ли вы, что в XXI веке «Что? Где? Когда?» могло и не быть? 30 декабря 2000 года судьба шоу решалась прямо во время игры. Если бы знатоки тогда проиграли, телепрограмму, вероятно, закрыли бы. Но, к счастью, нескольким командам, которые принимали участие в той игре, удалось одержать победу, и шоу продолжилось.

Мы в AdMe.ru искренне рады, что судьба «Что? Где? Когда?» сложилась именно так. И мы до сих пор продолжаем вместе со знатоками отвечать на каверзные вопросы телезрителей.

Вопрос о хоккее

Вопрос: Закончите афоризм великого хоккеиста Уэйна Гретцки: «Хорошие игроки находятся там, где шайба, а великие — там...». Владимир Антохин: «...где надо».

Правильный ответ: «...там, где она будет». То есть они предвидят, где будет шайба.

Вопрос о цвете

Вопрос: Сложное рентгеновское сканирование выявило, что в красках определенного цвета, в состав которых входит хромат свинца, начался процесс восстановления шестивалентного хрома до трехвалентного. Пока невооруженным взглядом это не видно, но через какое-то время, по мнению ученых, эти произведения XIX века может постигнуть участь моделей. Какие произведения исследовали ученые? Ася Самойлова: Портреты. Краска, которой покрашены волосы и лицо людей, будет выцветать, меняться. Портреты будут стареть так же, как старели модели, которые позировали для этих портретов.

Правильный ответ: Хромат свинца чувствителен к солнечному свету. Желтая краска, в состав которой он входит, со временем темнеет и становится коричневой — так же, как в свое время потемнели и пожухли модели — подсолнухи на картинах Ван Гога.

Вопрос о феномене

Вопрос: «Как и любой феномен искусства, они должны, просто обязаны затрагивать нечто хорошо нам знакомое, обыденное, повседневное. Они должны как бы провоцировать наши стереотипные ассоциации и реакции, тут же их опровергать, расшатывать наше сознание». О чем речь? Диана Агейченкова: О шутках.

Правильный ответ: Так о вопросах для игры «Что? Где? Когда?» сказал Владимир Ворошилов в своей книге «Феномен игры».

Вопрос о киносеансе

Вопрос: Телезритель придумал вопрос с подвохом. В одном развлекательном парке Техаса устраивают вечерние сеансы. При просмотре одного знаменитого фильма Стивена Спилберга каждый посетитель вместе с билетом получал предмет, который сейчас находится в черном ящике. Что в черном ящике и в чем подвох? Балаш Касумов: Фонарик.

Правильный ответ: На вечерних сеансах в аквапарке Техаса показывают фильм Стивена Спилберга «Челюсти». Для остроты ощущений вместе с билетом каждому выдают круг для плавания, ведь зрители смотрят фильм, находясь в бассейне. А в черном ящике сдутый надувной круг. В этом и был подвох.

Вопрос о сетке

Вопрос: Для кого придумали сетку, которую вы видите на экране? Борис Белозеров: Для бегунов, как дорожки. Там они финишируют, например.

Правильный ответ: Эта сетка предназначена для футболистов. С ее помощью отрабатывают удары по углам ворот.

Вопрос о носовом платке

Вопрос: Во время обучения начинающих боксеров некоторые тренеры используют носовой платок. Покажите, что должны делать ученики с носовым платком, и объясните, для чего. Никита Баринов: Молодому боксеру нужно тренировать реакцию. Тренер берет платочек, отпускает, и молодой боксер должен попасть по нему, пока он не опустился. Так тренируется реакция.

Правильный ответ: Как известно, у боксера одним из самых наиболее уязвимых мест является нижняя челюсть, или подбородок. Тренер просил во время отработки ударов прижимать носовой платок подбородком к груди. Так боксеров учат не задирать подбородок.

Вопрос-загадка

Вопрос: Отгадайте загадку телезрительницы: В нем бесконечность, пустота,

Гармония и простота.

Я с ним умею обращаться,

Моя сестричка — нет пока. Что это? Иван Марышев: Шнурок. Узлы — это очень красивый и практически математически идеальный объект. Очень гармонично.

Правильный ответ: «В нем бесконечность», потому что у него нет ни начала, ни конца. Алина умеет крутить обруч, а ее сестричка — еще нет.

Вопрос о Маяковском

Вопрос: «Год сидел на голове», — написал Маяковский в своей автобиографии. О каком периоде своей жизни так написал Владимир Маяковский? Что он имел в виду? Роман Кузиков: Это период, когда он поехал в Южное полушарие Земли. Если у нас все ходят на ногах, то там все перевернуто с ног на голову.

Правильный ответ: Владимир Маяковский был не только поэтом, но и художником. Так он написал об учебе в художественном училище, где целый год ему приходилось рисовать гипсовые головы.

Вопрос о портретах

Вопрос: Где-то вместе с тем портретом

Размещал автопортреты,

Но не хотел, чтоб сам портрет

Был принят за автопортрет.

О чем речь? Елена Потанина: Это то изображение, которое мы видим, когда телезритель присылает вопрос. На экране мы можем увидеть его фотографию.

Правильный ответ: Он не хотел, чтобы портрет его героя был принят за автопортрет, при этом на черновиках своего романа рисовал автопортреты. Речь о Пушкине и его романе «Евгений Онегин».

Вопрос об афоризме

Вопрос: Закончите афоризм Доминика Опольского: «Что за радость ходить в гости, если при встрече нам говорят: ...». Дмитрий Авдеенко: Я постучался, и меня спрашивают: «Кто там?».

Правильный ответ: «Будьте как дома».

Вопрос с тремя черными ящиками

Вопрос: Несмотря на то, что те, что сейчас находятся в большом черном ящике, внешне больше похожи на те, что находятся в среднем черном ящике, по названию они больше похожи на те, что находятся в маленьком. При этом теми, что находятся в большом черном ящике, пользовались далеко не все, а остальными — каждый. Что в каждом из ящиков? Владимир Антохин: Ключи разные — гаечный ключ, разводной ключ, например, и обычный ключ от двери.

Правильный ответ: То, что находится в большом черном ящике, называется так же, как те, что находятся в маленьком, — «перчатки». А похожи они на те, что находятся в среднем, — на варежки. А в большом черном ящике — боксерские перчатки.