11 вещей в доме, которые мы не замечаем, а нашим гостям они бросаются в глаза

Когда мы приходим в чей-то дом, мы всегда незаметно для себя и хозяев окидываем взором окружающую обстановку и делаем определенные выводы о характере владельцев, их привычках, отношении к жизни. И порой даже незаметные детали выдают интересные подробности. Иногда по некоторым признакам мы даже можем подумать, что человек скуповат. Однако не всегда то, что нам кажется, действительно является правдой.

Мы в AdMe.ru долго обсуждали, чем же экономия отличается от настоящей скупости, и в конце концов выделили около десятка вещей, которые достаточно много говорят о своих владельцах.

1. Заношенные тапочки

Обувь, которая пережила со своим хозяином все взлеты и падения его жизни — крайне ценная и дорогая сердцу вещь. И если уличные ботинки мы регулярно меняем, то о домашних тапочках часто забываем: они такие привычные и удобные, что мы даже не замечаем их недостатков. И вообще, кто их видит у вас дома? Но если к вам собираются гости, то родные тапочки лучше все же оставить в стороне и дать гостям что-то не такое любимое. Для тех, кто приходит в ваш дом, лучше выделить специальную пару обуви, которой обычно никто из домашних не пользуется. Предлагать гостю то, в чем вы постоянно ходите дома, — это негигиенично.

2. Обмылки в мыльнице

Рынок моющих средств в современном мире настолько широк, что каждый может выбрать себе что-то по средствам и перестать использовать кусок мыла, когда это становится неудобным. Но иногда нам кажется слишком расточительным выбросить кусочек мыла, который, если честно, уже и не может толком выполнять свои функции. Поэтому маленькие неказистые обмылки долго лежат в современных красивых мыльницах, а у особо рачительной хозяйки можно увидеть целую их кучку в уголке шкафчика.

3. Покрывала на мебели

Может ли в мире быть что-то столь же прекрасное, как покрывала на мягкой мебели? Несмотря на то, что для современной мебели используются очень прочные и пятноотталкивающие ткани, в некоторых домах до сих пор можно встретить накидки, которые не только портят внешний вид мебели, но и требуют, чтобы их постоянно поправляли.

4. Посуда с отколовшейся эмалью

Наши бабушки и мамы в свое время пользовались эмалированной посудой. И до сих пор эмалированные кастрюльки и ковшички у многих в ходу. Однако даже такая долговечная кухонная утварь имеет свойство изнашиваться. Можно понять, когда ваша 80-летняя бабушка не может расстаться с кастрюлей, которая за 30–40 лет использования выглядит так, будто побывала не в одном бою. Однако факт наличия на кухне у более молодых людей такого раритета зачастую вызывает недоумение и улыбку.

5. Чашки со сколами и трещинами

Времена дефицита давно канули в прошлое, и купить недорогие, но аккуратные чашки и тарелки сейчас можно без проблем в любом супермаркете. Они не стоят больших денег, а атмосфера новизны и уюта создается с их помощью очень легко. Но иногда мы не спешим расставаться с треснувшей чашкой или тарелкой со сколами: то времени нет этим заняться, то не находишь того, что нравится. Да и привычка делает свое дело, и постепенно подобные мелочи перестаешь замечать. Хотя на самом деле такая посуда выглядит довольно неопрятно.

6. Старый веник вместо современной щетки

Уже много лет на рынках и в магазинах можно купить всевозможные эстетичные щетки разной жесткости, которые легко и эффективно собирают мелкий сор. Они долговечны, удобны в использовании и достаточно симпатично выглядят. Однако у многих до сих пор сохранились старые добрые веники, такие родные и тоже удобные. Правда, они не очень презентабельно выглядят, регулярно осыпаются и ломаются, а чтобы подметать ими пол, нужно низко наклоняться — и это не самый подходящий способ уборки для тех, кто имеет проблемы со спиной.

7. Истрепанные кухонные полотенца

На любой кухне всегда есть полотенце: без него никак. Но одно дело — аккуратное махровое полотенце, и совсем другое — старенький застиранный кусочек вафельной ткани с торчащими нитками и дырочками. Можно сколько угодно говорить словами наших мам, что именно оно лучше всего впитывает влагу, однако посмотрим правде в глаза: на рынке полно хлопчатобумажных полотенец по смешной цене, которые впитывают отнюдь не хуже.

8. Склад вещей на балконе

«Вдруг пригодится» — вот девиз тех, кто превращает свой балкон в склад ненужных вещей, которые рука не поднимается выбросить. Вдруг пригодится баночка с краской на донышке, оставшаяся после ремонта, который был 5 лет назад, полированная тумбочка, старый ковер и сломанная микроволновка. Все эти вещи еще никогда никому не пригодились, но обычно мы так и не можем расстаться со всем этим добром и бережно храним его на своей территории.

9. Застиранное постельное белье

Постельное белье — еще одна деталь, выдающая наш достаток и отношение к своему жилищу. Может показаться, что никто не видит, на чем вы спите, но даже застиранная наволочка способна пролить свет на истинное положение вещей. Обычно в негодность быстро приходят дешевые ткани, тогда как более качественные и дорогостоящие материалы могут служить годами. Поэтому тем, кто не готов регулярно обновлять комплекты постельного белья, проще купить несколько дорогих наборов и забыть об этом вопросе на несколько лет.

10. Хранение использованных пакетов

На тему пакета с пакетами существует много шуток, одна из которых утверждает, что в некотором роде это является признаком взрослой жизни. Что-то в этом есть: с возрастом мы все так или иначе учимся экономить. Кроме того, использовать бывшие в употреблении полиэтиленовые пакеты экологично. Но все хорошо в меру: так, попытка постирать старый пакет, чтобы использовать его снова и снова, скорее говорит о том, что кто-то чересчур увлекся экономией.

11. Защитная пленка на технике

Когда в нашей стране только появились телевизоры с пультом дистанционного управления, большинство людей относились с трепетом к такому чуду техники. Наследие дефицита, впитанное с молоком матери, давало о себе знать, поэтому дорогие вещи берегли. Но сейчас техника стала обычной частью нашей жизни, а уж пульт для телевизора можно купить в любом магазине. Теперь лишь самые бережливые надевают на пульты полиэтиленовые мешочки или специальные чехлы и не снимают с новой техники защитную пленку.