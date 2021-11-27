11 вещей, на которых виртуозно экономят в Швейцарии, а мы бы до такого вряд ли додумались

Швейцария — страна с одним из самых высоких уровней жизни. И хотя здесь высокие зарплаты, цены на продукты и услуги тут соответствующие. Можно даже сказать, заоблачные. Но рачительные жители находят способы сэкономить. И в этом им значительно помогает трепетное отношение к окружающей среде.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как швейцарцам удается уменьшить расходы. Некоторые их лайфхаки показались нам особенно интересными.

Пользуются общественным транспортом, а не машиной

Швейцарцы трепетно относятся к экологии, поэтому жители часто арендуют велосипеды или пользуются общественным транспортом, а не машиной. К тому же собственная машина в Швейцарии — дорогое удовольствие, многие сознательно не покупают их. Общественный транспорт в этой стране считается одним из лучших. Если брать проездные на месяц и даже год, можно неплохо сэкономить.

Не придают большого значения одежде

Люди здесь обычно не зациклены на моде и в целом одеваются просто. Мало кто гоняется за брендами. Стильными тут считаются наряды из черных, серых или коричневых натуральных тканей. Главное правило — нейтральность.

Не любят сорить деньгами

Швейцарцы, как правило, неодобрительно относятся к чрезмерным тратам или роскошным вещам. Здесь не принято хвастаться своими деньгами и тем более пускать пыль в глаза. Бывает сложно определить, кто из соседей является миллионером.

Практикуют совместное пользование

Швейцарцы заботятся об экологии, и это помогает им иногда сэкономить. Например, они практикуют совместное пользование, причем не только вещами, но даже услугами. Например, рачительный житель, скорее всего, не станет брать такси, а присоединится к кому-нибудь, кто едет по такому же маршруту. Также здесь распространено совместное использование велосипедов. Люди, которые готовы поделиться с другими своими вещами, клеят на свои почтовые ящики специальные наклейки. Так что тут можно просто взять что-то в аренду.

Покупают подержанные вещи

Еще одно отличное место, где можно найти доступные по цене «сокровища», — это Brokenstube, сеть магазинов подержанных вещей в Базеле. В них можно найти фарфор, изделия из стекла, книги, мебель, одежду и многое другое.

Закупаются в других странах

Швейцария расположена рядом с Германией и Францией, и ее жители, особенно те, кто живет недалеко от границы, часто ездят в соседние страны за покупками, ведь там те же самые продукты стоят куда дешевле. Существуют даже специальные путеводители по французским супермаркетам и немецким продуктовым магазинам.

Пользуются бесплатными «спортзалами»

Кому нужен абонемент в спортзал, когда в лесах есть специальные фитнес-тропинки Vita Parcours? Примерно 500 таких маршрутов — каждая с 15 станциями для упражнений — разбросаны по всей Швейцарии и бесплатны.

Стараются не тратить электроэнергию

Забота об окружающей среде помогает швейцарцам неплохо сэкономить. Дело в том, что федеральное правительство и кантоны поставили себе цель сократить потребление энергии. Чтобы этого добиться, они оплачивают ремонт старых зданий, чтобы улучшить теплоизоляцию, оплачивают установку отопления от возобновляемых источников энергии. Жителям также рекомендуют выключать все приборы из сети, использовать энергосберегающие лампы и не пользоваться устройствами, потребляющими большое количество энергии.

Ходят на раздачу еды

Примерно раз в неделю на крупных вокзалах проводятся какие-нибудь акции и раздача продуктов: апельсинового сока, сладостей, молочных коктейлей, соуса для пасты, полотенец, даже шоколада Lindt. Также здесь в ходу приложение Too Good To Go, которое позволяет брать нераспроданную еду из ресторанов. А в течение дня в заведениях ÄssBarExternal продаются остатки еды из различных пекарен и кафе, и обычно там можно сесть и поесть на месте.

Крупные покупки делают в январе и июле

В январе и июле в Швейцарии проходят большие распродажи. Все те же вещи можно купить со значительной скидкой. Жительница этой страны рассказала, что именно в это время покупает большую часть одежды и аксессуаров для дома. Например, они с мужем ждали июля, чтобы купить несколько подушек для уличной мебели. Вместо 40 швейцарских франков подушка обошлись им в 5 франков.

Ходят в магазины после 17:00

Швейцарские супермаркеты обычно делают скидку на товары, срок годности скоро истекает. Очень часто это происходит в последние часы перед закрытием и особенно в субботу, поскольку по воскресеньям большинство магазинов не работает. Лучшие скидки в магазинах бывают перед самым закрытием. Примерно за полтора часа до закрытия многие супермаркеты, например Coop и Migros, предлагают купить свежие продукты на 50 % дешевле. Также крупные розничные торговцы предлагают поучаствовать в программах лояльности — получить купоны на возврат денег.