11 вещей, на которых виртуозно экономят в Швейцарии, а мы бы до такого вряд ли додумались

Пользуются общественным транспортом, а не машиной

Не придают большого значения одежде

Не любят сорить деньгами

Практикуют совместное пользование

Покупают подержанные вещи

Закупаются в других странах

Пользуются бесплатными «спортзалами»

Стараются не тратить электроэнергию

Ходят на раздачу еды

Примерно раз в неделю на крупных вокзалах проводятся какие-нибудь акции и раздача продуктов: апельсинового сока, сладостей, молочных коктейлей, соуса для пасты, полотенец, даже шоколада Lindt. Также здесь в ходу приложение Too Good To Go, которое позволяет брать нераспроданную еду из ресторанов. А в течение дня в заведениях ÄssBarExternal продаются остатки еды из различных пекарен и кафе, и обычно там можно сесть и поесть на месте.