11 вещей, которые запрещены для первых леди разных стран строгим протоколом

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Быть первой леди страны — непростая и часто неблагодарная работа. Вместе с высоким статусом супруга президента получает также множество обязанностей. Несмотря на то что первую леди не избирают, журналисты и публика всегда отмечают все ее недостатки и достоинства, оценивают внешность, интеллект, воспитание и чувство стиля. Как известно, общественному мнению угодить крайне трудно, поэтому жены президентов нередко оказываются предметом публичной критики.

AdMe.ru решил разобраться, что не рекомендуется делать первым леди, чтобы не вызвать шквал осуждения в свой адрес.

1. Открыто демонстрировать богатство и роскошь

Первая леди не должна демонстрировать чересчур дорогие наряды и украшения. Это касается и официальных встреч, и особенно публичных мероприятий. На Западе супруг президентов нередко упрекают в нерациональном использовании средств налогоплательщиков. Так, за неэффективное расходование казны и любовь к роскоши часто доставалось Нэнси Рейган. Более того, в 1989 году газета The New York Times опубликовала статью, в которой эксперты говорили о чрезмерной любви миссис Рейган к дизайнерским нарядам и антиквариату.

В СССР недовольство вызывал элегантный стиль Раисы Горбачевой. Ее иностранные костюмы, меха и шубы подорвали доверие советских граждан, ведь страна тогда жила в условиях жесткого дефицита.

Филиппинцы критиковали свою первую леди Имельду Р. Маркос за чересчур экстравагантный стиль жизни, в том числе за миллионные шопинг-туры в США и коллекционирование собственных портретов.

2. Принимать слишком активное участие в управлении страной

Конечно, жена президента становится важной частью политической жизни как внутри страны, так и на международной арене. В США за первой леди официально закреплен статус «помощник президента». При этом слишком активное участие супруги лидера в политике всегда вызывает критику как со стороны журналистов, так и со стороны граждан. Так, супругу Франклина Рузвельта, Элеонору, часто критиковали за излишний интерес к политике и намекали, что лучше бы она занималась домом и детьми. Кстати, именно Элеонора Рузвельт сыграла огромную роль в создании и продвижении ООН.

Вторая жена президента Аргентины Эва Перон часто раздражала конгресс своими политическими амбициями, борьбой за права женщин, а также бурной деятельностью по укреплению перонизма.

Всеобщему осуждению подвергалась и Хиллари Клинтон, которая активно продвигала реформу здравоохранения, а позже и вовсе заявила о своих президентских амбициях.

3. Совсем не принимать участия в жизни страны

Как ни странно, но супругам президентов не прощают и слишком пассивный образ жизни. Первые леди, которые предпочли семью пышным приемам и зарубежным визитам, также постоянно подвергаются критике. Если вторую супругу президента Аргентины Эву Перон осуждали за слишком бурную политическую деятельность, то третью жену президента, Исабель, откровенно не любили за то, что она не принимала практически никакого участия в жизни страны. Несмотря на то что после смерти супруга она автоматически стала президентом Аргентины, Исабель не смогла справиться с этой ролью — вскоре она была выслана в Испанию и помещена под домашний арест.

Супругу президента США Дуайта Эйзенхауэра Мейми нередко обвиняли в излишней замкнутости и скрытности. Она не раскрывала никаких подробностей своей жизни, вела уединенный образ жизни и редко выходила в свет.

4. Затмевать супруга

Когда первая леди сопровождает президента во время зарубежных визитов и на официальных мероприятиях, она должна держаться чуть позади, чтобы подчеркнуть значимость супруга. Президент Франции Жак Ширак и его супруга Бернадетт всегда четко соблюдали протокол — на публике они держались безупречно: президент шел впереди и не брал жену под руку.

А вот жена нынешнего президента Эммануэля Макрона заявила, что во время официальных встреч она намерена стоять рядом с ним, а не за его спиной. За подобное игнорирование протокола мадам Макрон часто подвергается критике со стороны французов. Граждане дают понять, что выбирали они именно Эммануэля Макрона, а не Брижит. При этом стоит отметить, что во Франции статус первой леди был узаконен официально только в 2017 году, но все равно не предусматривает представительских расходов и бюджетных трат, как, например, в США.

5. Надолго исчезать из поля зрения

Избиратели, как правило, не прощают первым леди долгое отсутствие на публике — это мгновенно порождает множество слухов и домыслов. Когда в мае 2018 года Мелания Трамп пропала из поля зрения публики на 24 дня, в твиттере появился хештег #WhereIsMelania («где Мелания») и пользователи высказывали самые разные догадки — от шутливых до откровенно издевательских.

«Пропала: Мелания Трамп. Вы видели эту женщину?»

Бывшая жена экс-президента Латвии Даце Сейсума в принципе не любила показываться на публике и принимала участие лишь в официальных мероприятиях. Однажды ее даже не пустили на показ Недели моды в Риге, так как ее не было в списке приглашенных гостей, а в лицо ее никто не узнал.

6. Публично демонстрировать неприязнь

Личные проблемы и перепады настроения никогда не должны демонстрироваться публике. Что бы ни происходило за закрытыми дверями, под объективами журналистов все должно быть безупречно — по протоколу демонстрировать свои чувства прилюдно крайне не рекомендуется. Особенно плохо, когда под прицел фотокамер попадают неприятные инциденты. Например, в испанском королевском семействе королева-мать София и супруга нынешнего короля Филиппа VI Летиcия публично «не поделили» внучку на службе в церкви. Позднее королева Летисия подверглась общественному осуждению за неумение держать себя в руках.

В прошлом году Мелания Трамп отказалась фотографироваться со своим супругом по прилете во Флориду. При этом Мелания не только не задержалась для фото, но и не подала руку Дональду Трампу, молча проследовав в машину.

7. Открыто критиковать супруга

Любая публичная критика супруга со стороны первой леди недопустима. При этом жена экс-премьера Японии Нобуко Кан не раз нарушала это правило. Она не стеснялась довольно жестко высказываться о супруге и даже опубликовала о нем книгу, из которой японцы узнали, что премьер безвкусно одевается, практически ничего не делает по дому и обладает взрывным характером. Не знаем точно, сильно ли повредила рейтингу Кана эта книга, но премьер вскоре ушел в отставку.

8. Пользоваться положением супруга в своих целях

Высокое положение мужа не должно влиять на деятельность первой леди и тем более использоваться для получения какой-либо выгоды. Супругу бывшего президента Польши Иоланту Квасьневскую критиковали за использование служебного положения мужа для привлечения спонсорской поддержки к ее благотворительным проектам.

А в 2016 году президент Мексики попросил у граждан прощения за скандал, разразившийся из-за покупки его супругой Анхеликой Риверой особняка за $ 7 млн. Проблема была в том, что Анхелика купила его у компании, заключавшей прибыльные контракты с администрацией президента. Позднее дом был возвращен компании-продавцу.

8. Выглядеть безвкусно

Статус первой леди обязывает выглядеть безупречно. В этом женам президентов помогает целая команда стилистов, но, увы, от ошибок не застрахован никто. Причем публика критикует как слишком вычурные наряды, так и слишком простые. Например, 43-я первая леди США Лора Буш так и не смогла очаровать американцев своими неброскими брючными костюмами и прослыла у избирателей простушкой.

Также серьезной критике не раз подвергались образы Мишель Обамы. Например, в 2016 году она пришла на ежегодный гала-концерт в платье от Gucci с ярким принтом, который публика немедленно сравнила с рождественской елкой.

Супругу президента Франции Эммануэля Макрона часто критикуют за слишком короткие платья и юбки. Многие французы считают ее наряды неподобающими и чересчур легкомысленными.

9. Свободно выходить на улицу

Пожалуй, самые суровые правила существуют в США, поскольку именно здесь сформировался институт первых леди еще в XIX веке. Служба безопасности запрещает супруге президента США самостоятельно выходить на улицу — об этом журналистам рассказала Брижит Макрон после встречи с Меланией Трамп. Также она подчеркнула, что у первой леди Америки гораздо больше ограничений в быту, чем у первой леди Франции.

10. Кардинально менять интерьер в Белом доме

При переезде в Белый дом новая хозяйка не может потратить крупную сумму денег на кардинальную смену интерьера. Все суммы четко регулируются конгрессом и американским народом. При этом есть несколько комнат, где первая леди не имеет права ничего менять. Например, это комната Линкольна и Желтая комната.

11. Открывать окна

Первая леди США не может открыть ни одного окна — ни в Белом доме, ни в машине. Это строгое правило связано с обеспечением безопасности. Открыть окно было главной мечтой Мишель Обамы после того, как она покинула Белый дом.

Жизнь первой леди полна ограничений. Порой кажется, что избиратели лишают жен президентов права быть самими собой и ждут от них соответствия определенным стандартам. То есть любая первая леди вынуждена несколько лет быть красивым дополнением мужа, отодвинуть на задний план свои привычки, желания и следовать четким правилам, которые ей могут быть чужды.