11 вещей, которые возможны только в британской королевской семье

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вся королевская семья много времени проводит на виду у публики. Это и общественные мероприятия, и приемы первых лиц, и зарубежные поездки. Но, несмотря на их достаточную открытость, все же остается много вопросов, на которые нам хочется получить ответы. Мы в AdMe.ru решили разыскать ответы на самые таинственные загадки королевской семьи.

11. Членам королевской семьи нельзя играть в «Монополию»

В 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский рассказал, что членам королевской семьи не разрешается играть в «Монополию». Все из-за того, что все быстро входят в азарт и соревнование становится слишком жестким.

10. Елизавета II предпочитает очень яркие цвета в одежде

В одежде Елизавета II придерживается консервативного стиля, но таким он является только отчасти. Потому как королева часто появляется в обществе в ультраярких цветах — фуксии, лимонно-желтом, ярко-синем. «Я не могу носить одежду бежевого цвета, так как тогда никто не поймет, кто я», — однажды сказала она одному из сотрудников своего штата. Выбор в пользу ярких цветов в гардеробе монаршей особы продиктован не только ее вкусом, но и тем, что так ее легче увидеть в толпе.

9. Королева дважды отмечает день своего рождения

У королевы 2 дня рождения. Один из них — официальный, который варьируется в зависимости от страны Содружества. И второй — 21 апреля, день в который она родилась в 1926 году. Фактический день рождения королева предпочитает отмечать в тесном семейном кругу. А официальное торжество традиционно отмечается по всей стране парадом и народными гуляниями.

8. К членам королевской семьи нельзя прикасаться

Несмотря на то, что это общеизвестный факт, в реальной жизни он достаточно часто нарушается. Обычно это случается во время встреч со звездами и другими известными персонами.

7. Члены королевской семьи обязаны принимать абсолютно все подарки

Этикет обязывает членов королевской семьи принимать любые подарки, преподносимые кем угодно, с искренней любезностью. Дальнейшую судьбу подарков решает королева, так как все презенты принадлежат короне — монархии.

6. Елизавета II задает тон для мероприятий

Если вам посчастливиться обедать с королевой, вы должны знать, что, как только королева закончила трапезу, всем полагается также отложить свои приборы и перестать есть. Это правило распространяется также и на членов королевской семьи.

5. Королева может путешествовать без паспорта

Чтобы выехать за границу, Елизавете II нет необходимости предъявлять паспорт — поскольку британский паспорт выдается от имени Ее Величества. Ей достаточно предъявить монету или купюру со своим изображением, но в реальной жизни даже этого не требуется. Стоит отметить, что это исключение не распространяется на других членов королевской семьи.

4. У королевской семьи есть источники собственного дохода

Исключительно за счет государства королевская семья не живет. У нее есть несколько источников дохода: Средства по большей части поступают из герцогства Ланкастер. В его владения входит коммерческая, сельскохозяйственная и жилая недвижимость. Выручка герцогства Ланкастер идет в казну, которая затем выделяет королеве средства на расходы, которые не покрывает Суверенный грант. Королева также владеет личной недвижимостью, включая Сандрингемский дворец в Норфолке, Замок Балморал в Абердиншире и другие особняки поменьше.

Королева имеет свою долю в организации «Собственность Короны», которая управляет недвижимостью в Британии и другими активами монархии, переданными в 1760 году. По закону вся выручка «Собственности Короны» идет в казну, а 15 % причитаются королеве.

В собственности королевы находится личная коллекция ювелирных украшений, коллекция марок, машины, лошади, коллекции произведений искусства и наследство Королевы-матери.

3. Елизавета II ездит без водительских прав и номерных знаков

Королева — единственный человек во всей Великобритании, кто обладает таким правом. Еще во время Второй мировой войны она служила механиком-водителем санитарного автомобиля. С тех пор и ездит без документов. Очевидцы, видевшие королеву за рулем автомобиля, отмечают, что Елизавета не пристегивается.

2. Члены королевской семьи должны получить у королевы разрешение на брак

Согласно последнему закону о наследовании короны первые шесть человек в очереди на трон в возрасте до 25 лет должны получить у королевы разрешение на брак. Если она выступает против — свадьбы не будет.

1. Скрепив себя узами брака с членом королевской семьи, вы никогда не взойдете на престол