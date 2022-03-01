11 вещей, которые предательски дешевят наш образ в глазах окружающих

Чтобы выглядеть на миллион, необязательно тратить на гардероб баснословную сумму. Главное — ловко разбираться в трендах, уметь подбирать силуэты под особенности своей фигуры и избегать вещей, которые предательски дешевят образ.

Мы в AdMe.ru провели модную ревизию и обнаружили целую коллекцию коварных мелочей, которые способны сделать дешевым даже очень дорогой наряд.

Сочетание коротких вещей

В модном образе, как и в макияже, лучше не делать ставку сразу на все. Если оголены ноги, стоит подумать о разумном верхе; если мы надеваем кроп-топ, значит, мини-юбке придется подождать своей очереди в шкафу. Какой бы красивой ни была фигура, чересчур откровенный наряд — дешевая уловка для привлечения внимания (если только на календаре не лето, а за окном не пляж).

Мультибрендовый образ

В последние годы логомания стала заново набирать обороты. Модные бренды, не стесняясь, разукрашивают новые коллекции в монограммы, а инфлюэнсеры охотно в них облачаются, становясь живыми рекламными щитами. Нет ничего зазорного в том, чтобы присоединиться к этому тренду. Главное — соблюдать правила: не сочетать больше двух логотипов в одном образе и не носить вместе вещи конкурирующих брендов. Монограммы должны подыгрывать друг другу, а не перетягивать внимание. Если переборщить в этом тонком вопросе, велик риск напрасно переплатить за брендовые вещи.

Резинка для волос на запястье

Удобно всегда иметь под рукой резинку, чтобы менять прическу в течение дня. Главное, не забывать, что это не браслет и не часы, а значит, ей не место на запястье. Казалось бы, такая мелочь, а может разрушить весь модный образ.

Рваный деним

Не зря по сети бродят истории о бабушках, которые зашивают «рваные» джинсы внуков. Пик моды на дырки на одежде остался позади. Сегодня изысканный стиль их больше не терпит.

Натуральный мех

Когда-то признаком дешевого образа были вещи «из чебурашки», но в век заботы об окружающей среде в аутсайдерах оказались натуральные шубы. Многие модные бренды уже давно отказались использовать мех норок, лис, шиншилл, кроликов и других животных. В моде дубленки из экокожи, шубы тедди и капюшоны, отделанные искусственным мехом.

Маникюр с дизайном

Нет ничего универсальнее нюдового маникюра. Нейтральная палитра смотрится уместно в любое время года и на любом мероприятии (не зря Их Высочества британской королевской семьи так любят покрытия естественных оттенков). Однотонное покрытие тоже вписывается в деловой этикет. А вот с дизайнами все не так однозначно. Рисунки на ногтях хороши для тематических вечеринок, но в некоторых ситуациях могут смотреться нелепо и дешевить образ своей обладательницы.

Очень сложный образ

Нет ничего более эффектного, чем одеться просто и со вкусом. В этом вопросе особенно хороши французы — вот уж кто точно знает толк в продуманном безразличии. Сложные образы с нагромождением принтов, фактур и цветов в основном (если только вы не Кэрри Брэдшоу) выглядят вымученно и дешево.

Заношенная обувь

Обувь без преувеличений один из главных акцентов образа. Правильно подобранная модель способна преобразить весь наряд. Но если состояние обуви оставляет желать лучшего, все старания по ее выбору уже не смогут ничего изменить. Как говорила легендарная икона стиля Диана Вриланд, «неначищенные туфли — конец цивилизации». Конечно, существуют бренды, которые нарочно «портят» целые коллекции, добавляя на туфли и кроссовки загрязнения, потертости и даже скотч. Но все же базовое правило — обувь должна быть опрятной.

Ремень

Ремень выполняет в модном образе не только практическую, но и декоративную функцию. Его носят и со строгими брючными костюмами, и с романтичными летящими платьями. Главное — подобрать уместную модель. Ремни с массивными пряжками (особенно если они инкрустированы стразами), хотя и остались в шкафах большинства из нас со времен 2000-х, больше не у дел и выглядят вульгарно и дешево. То же относится к свисающим с ремня цепям, заклепкам и нашивкам.

Мейнстримные вещи

Каждый год в одном из крупных магазинов масс-маркета появляется платье, пальто или пара обуви, которые хотят заполучить все. Конечно, успех этих вещей неслучаен: они отвечают самому последнему писку моды. Загвоздка лишь в одном — все обладатели заветного лота знают его цену, а значит, он уже не будет смотреться дорого.

Ботфорты

Ботфорты — неизменный атрибут осенне-зимних коллекций почти всех модных брендов. Из года в год появляются новые модели: с квадратным носом, скошенным каблуком или обтягивающим чулком на месте голенища. Дизайнеры предлагают носить их и в пир и в мир, но нелишним будет соблюдать несколько правил при составлении образа с высокими сапогами. У ботфортов есть особенный экстремально чувственный флер, который легко сбалансировать объемным и немного небрежным верхом (подойдут бесформенный oversize-свитер или свободная рубашка). К тому же лучше не увлекаться сочетанием цветов — высокие сапоги и без того приковывают внимание. Лучше всего будет носить их в монохромных образах.