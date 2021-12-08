11 вещей, которые мы делаем каждый день, а японцы стыдятся

Многие знают, что Япония впереди планеты всей по технологиям, на улицах царит почти идеальная чистота, а люди безупречно вежливы друг с другом. Кажется, что в Стране восходящего солнца не жизнь, а малина. Однако у японцев есть правила, которые иностранцам кажутся излишне строгими. Может, в их соблюдении и заключается секрет японского благополучия.

В этот раз AdMe.ru собрал привычные для нас действия, которые вызовут нервный тик у любого уважающего себя жителя Японии.

Сморкаться в общественном месте

Сморкание в общественных местах в Японии считается крайне неприличным. Японцы могут часами сопеть и чихать прямо в руку, но сморкаться не будут. И даже носовые платки они используют, чтобы вытирать что-то, например руки.

Ездить в вагоне метро или поезда с рюкзаком на спине

Хорошим тоном считается снимать рюкзак в плотном пассажирском потоке японского общественного транспорта, потому что вы можете помешать кому-то пройти. Или, что еще хуже, неосторожно толкнуть соседа по вагону.

Торговаться

В Японии торговаться не принято. Попытавшись сбить цену, туристы наталкиваются на стену непонимания и холодные взгляды продавцов. Правда, есть и исключения — на рынках в крупных портовых городах можно попросить о скидке. Возможно, торговцы сжалятся и уступят.

Жевать лапшу

Как и во многих странах, чавкать за едой в Японии нельзя. Однако местные делают небольшое отступление от этого правила ради лапши. Похожий на неприличное чавканье звук приемлем во время поедания этого продукта. Дело в том, что японцы считают неприличным жевать ее, потому что так блюдо не раскроет всех своих вкусовых качеств. А вот всасывать с характерным звуком еще как можно.

Начинать трапезу одному

В Японии не принято начинать трапезу, пока за столом не соберется вся семья. Исключение составляют уважительные случаи, например работа. Но обычно семья собирается за каждым приемом пищи. Это правило относится и к дружеским посиделкам в кафе, рабочим обедам и корпоративам, где без вас даже не произнесут первый тост.

Складывать стопкой грязные тарелки

Складывать друг на друга грязные тарелки после еды не принято: японцы считают, что так они становятся еще грязнее. Отступать от этого правила допустимо в случае, когда обслуживающий вас официант сам складывает тарелки стопкой. Однако во всех ресторанах местной кухни посетители просто возвращают поданную им посуду на места, куда ее ставил официант.

Сгибаться над столом

Наклоняться к столу во время приема пищи считается неприличным. Японцы подносят ко рту тарелки (во многих случаях это маленькие глубокие миски) и едят из них и даже пьют таким образом суп.

Забирать еду с собой

В Японии не принято забирать недоеденные блюда из кафе с собой. Вы, конечно, можете попросить официанта, чтобы тот завернул вам с собой оставшиеся суши или другое блюдо. Но, скорее всего, на вашу просьбу ответят отказом, а все потому, что посетитель может заполучить пищевое отравление. Ресторан считает себя ответственным за качество пищи даже в ситуации, когда вы сами решили поесть взятое с собой блюдо через 3 дня.

Перечить старшему коллеге

Япония — достаточно консервативная страна, и это прослеживается в большинстве японских компаний, где есть четкое разделение рабочих по статусу. Даже если ты отличный специалист и знаешь больше, чем старший коллега, то нужно помалкивать в тряпочку. Настаивать на своем мнении и лезть вперед статусных коллег крайне неуважительно.

Отказать клиенту



В Японии понятие «клиент всегда прав» доведено до максимума. Поэтому там такой невероятный сервис в отелях, ресторанах и не только. Но иногда это перерастает в крайность. Например, фирма (большинство японских консервативных фирм), выполняющая заказ клиента, не может ему отказать в любой просьбе, даже если она такие услуги не оказывает.

Оставлять свой запах



Японцы не любят мешать окружающим их людям. В том числе своим запахом, который они тщательно стараются скрыть множеством средств: таблетки от запаха тела и желудка, мини-версии освежителя воздуха и многое другое. Причем они любят «чистый» запах, когда после средства не остается никакого аромата.