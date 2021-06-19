11 вещей, которые иностранцы считают русскими, а для нас это полная неожиданность

Когда мы ездим в гости за границу, гостеприимные хозяева иногда пытаются порадовать нас чем-то русским. Случается, что само существование традиций и вещей, которые приписывают нашей стране, оказывается для нас большим сюрпризом.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие обычаи, предметы и блюда за границей считаются русскими, а мы об этом даже и не подозревали.

Русские блины

В Финляндии тоже существует традиция блинных недель перед Пасхой. Однако наша национальная еда претерпела там большие изменения, и в финском варианте скорее похожа на наши оладьи. Они так полюбились финнам, что блины можно купить уже готовыми в супермаркетах в любое время года. А подают их с яйцом, красной икрой и сметаной.

Торт «Сибирь»

В Японии вам могут подать торт «Сибирь». Он готовится из 2 нежных бисквитов, между которыми сладкая плотная начинка из красной фасоли. А подают десерт, разрезав пирог на 8 треугольников.

Соленые огурцы со сметаной и медом

Финны уверены, что соленые огурцы мы едим только со сметаной и медом, и именно так подают их в русских ресторанах в Хельсинки.

Русские горы

Один из самых популярных аттракционов в любой стране — американские горки — называют по-своему в разных частях света. Во Франции это русские горы. Считается, что катание с естественных холмов появилось изначально в России на Масленицу, а позже было запатентовано в Америке, отсюда и пошло привычное для нас название.

Русский кофе

Под названием «русский кофе» в некоторых странах известен напиток, приготовленный путем смешивания эспрессо, сливок и ванильного сахара.

Русский хлеб

В Германии сухое печенье в виде латинских букв называют русским хлебом, оно готовится из пенистого какао-белкового теста без добавления масла. Рецепт был привезен в середине XIX века из Санкт-Петербурга, где печенье называлось «Буквы».

Русский салат

Во многих странах Европы и Латинской Америки знакомы с русским салатом. Это название поставит нас в тупик, а имеют в виду чаще всего разновидности нашего праздничного оливье. Мы такое название не используем и считаем, что салат имеет французские корни.

Русский красный

Яркий и насыщенный оттенок красного за границей называют русским красным то ли из-за любви наших девушек к такой помаде, то ли из-за присутствия этого цвета в символах нашей страны. Косметические компании даже дают это название своей продукции.

Сервировка по-русски

Оказывается, сервировка, по правилам которой на столе уже лежат приборы, а на тарелке — салфетка, называется в европейских странах русской. Блюда подаются согласно определенной последовательности, в отличие, например, от французской сервировки, когда все блюда выносятся на стол одновременно.

Рыба по-русски в томатном соусе

В Америке вам могут предложить блюдо из рыбы, очень похожее по вкусу на наши рыбные консервы в томате.

Русский пирог

В Германии пирог из шоколадного теста, творога и ванильного пудинга называют русским. Он напоминает шоколадный торт, смешанный с чизкейком. В нашей кухне выпечка из творога популярна, но похожего пирога нет.