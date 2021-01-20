11 вещей, которые говорят о вашем уме лучше, чем любые тесты

Мы привыкли оценивать уровень интеллекта — свой и окружающих, — основываясь на данных различных тестов, успехах в учебе и на работе, любимых книжках. Но помимо этих очевидных вещей есть много незаметных на первый взгляд признаков, которые могут свидетельствовать о нашем развитом уме.

Мы в AdMe.ru изучили последние исследования ученых на этот счет и подготовили список неочевидных моментов, которые говорят о высоком интеллекте. А в качестве бонуса составили подборку вещей, которые на ум никак не влияют.

Разговариваете с животными

Прочувствованные беседы с братьями нашими меньшими — это не признак тихого помешательства. По результатам исследования профессора Николаса Эпли из Университета Чикаго, стремление наделить любимцев человеческими чертами говорит о развитом интеллекте, что и отличает людей ото всех остальных существ на земле. Привычка относиться к окружающим нас предметам как к живым существам — ругань с автомобилем, жалобы на бытовую технику — долгое время казалась всем детской причудой. В реальности это свидетельство активной работы мозга, который запрограммирован на познание, и восприимчивого разума. Так что можно и дальше смело обзывать непослушный фен и вести философские разговоры с кактусом.

В детстве любили приврать

Дети начинают первые робкие попытки на этом поприще в возрасте 2 лет, а к 6–7 годам выдумывают небылицы и оправдания вполне сознательно. Не самая приятная для родителей вещь, но можно утешить себя одним фактом. По результатам исследования ученых из Университета Флориды, чем лучше ребенок врет, тем более развита его рабочая память и способность обрабатывать вербальную информацию. Это связано с такими видами мыслительной деятельности, как решение логических задач, осознание сложной информации и принятие решений. Более того, экстраверты с высоким уровнем интеллекта сохраняют эту привычку и во взрослом возрасте. В некоторых ситуациях это позволяет разрешить проблему быстрее и эффективнее.

Забывчивы

В течение долгого времени считалось, что плохая память — это признак слабого разума. Ученые Университета Торонто доказали обратное. Именно способность мозга избавляться от ненужных знаний и концентрироваться на тех, которые имеют большее значение для принятия решений, говорит о высоком интеллекте. В первую очередь разум старается убрать противоречивые воспоминания, выстраивая более точную картину.

Хорошо держите музыкальный ритм

Отлично чувствуете ритм и барабаните пальцами, не отсчитывая секунды про себя? Скорее всего, вы весьма сообразительны. Ученые из Университета Умео и Каролинского института нашли закономерность между этим навыком и способностью решать проблемы, а также видеть причины происходящих событий. Хорошее чувство ритма говорит о развитом интеллекте. По их мнению, светлый разум имеет биологическое основание и зависит от количества нервных волокон в префронтальной зоне.

Играете в стратегии

В ближайшем будущем успехи в некоторых играх могут стать эквивалентом теста на IQ. Ученые Университета Йорка выявили, что отличные результаты в многопользовательских онлайн-стратегиях напрямую говорят об уровне интеллекта. Подобные произведения требуют от участников неплохих способностей к анализу, хорошей памяти и быстрого принятия стратегических решений. Так что успехами в Dotа 2 теперь можно по праву гордиться.

Много пишете от руки

В последние годы ведется много разговоров о том, что обучение должно переноситься на компьютеры, а от скучных письменных заданий стоит отказаться. Кому может понадобиться хороший почерк, когда большинство печатает тексты на компьютере? Ученые из Университета Осло доказали, что письмо от руки помогает детям развивать память и лучше учиться. То же самое относится и к взрослым. Когда человек пишет, а не печатает, это заставляет его мозг работать более эффективно и создает дополнительные «крючки» для запоминания.

Знаете толк в сарказме

Любовь к саркастическим замечаниям может говорить о развитом интеллекте. Ученые выяснили, что подобная манера подачи информации стимулирует абстрактное мышление и помогает найти более творческие решения проблем. Причем сарказм положительно воздействует на умственные способности всех, кто участвует в общении. Если он появляется в беседе людей, которые хорошо знают друг друга, то возможность возникновения конфликта минимальна. Но не стоит злоупотреблять этим видом юмора в разговоре с незнакомцами — это может спровоцировать ссору.

Любите поваляться в кровати

Лень считается признаком слабой воли и не слишком ясного разума. Для достижения своей цели человек должен пораньше вставать, много трудиться и отправляться в кровать с закатом. В Университете Флорида-Галф-Кост провели эксперимент и узнали, что люди с более высоким уровнем интеллекта проявляют во время рабочей недели значительно меньшую активность, чем остальные простые смертные. Долгие рабочие часы тоже мало влияют на эффективность. Так, Робин Эли, профессор из Гарварда, сократила свой рабочий день на 17 % и поняла, что выполняет ничуть не меньше работы, чем раньше.

Способны отсеивать лишнюю информацию

Умение вычленить важные детали, не обращая внимания на другие отвлекающие факторы, может говорить об уровне интеллекта не хуже, чем стандартные тесты на IQ. Ученые из Университета Рочестера поставили эксперимент. Перед участниками на экране появлялись кружки разного размера, в которых черно-белые полосы двигались вправо или влево. После этого им предложили пройти тест, определяющий уровень интеллекта. Те, кто показал самые высокие результаты IQ, смогли быстрее определить правильное направление движения в самых маленьких кружочках. Зато, как ни удивительно, когда на экране появлялись большие круги, с той же задачей они справлялись значительно хуже, чем остальные участники. По мнению ученых, это говорит о том, что эффективность мозга зависит не только от умения быстро обрабатывать информацию, но и от способности отсекать незначительные детали.

У вас отличный нюх

Как это ни удивительно, но люди обладают довольно острым нюхом. Когда же дело доходит до различения запахов и обозначения их, многие сталкиваются со сложностями. Порой, ощущая знакомый аромат, мы с трудом можем подобрать правильное название для него. Даже описывая нюансы, мы используем прилагательные, которые обычно относятся к другим категориям. Например, «легкий» или «тяжелый». Способность чувствовать запахи и определять их связана с пространственной памятью, а кроме того, существует нейронный путь, соединяющий рецепторы и гиппокамп. Ученые смогли установить, что потеря обоняния с возрастом может говорить об ухудшении умственной деятельности. Сейчас проводятся исследования, чтобы понять, может ли тренировка этого навыка замедлить процесс старения мозга.

Обожаете сыр

То, что страсть к шоколаду развивает ум, уже известно. Но не только этот продукт положительно влияет на наш мозг. Любовь к сыру может хорошо сказаться на умственных способностях, особенно в преклонном возрасте. Научное исследование Университета Айовы продемонстрировало, что поедание сыра спасает от снижения умственной активности с годами. Не стоит пренебрегать и мясными продуктами, так как многие функции мозга нуждаются в веществах, которые содержатся в этой еде. Главное — соблюдать меру, отдавая предпочтение разнообразной еде.

Бонус: что не влияет на уровень интеллекта

Любовь к классической музыке

В течение последних 15 лет ученые активно спорили о том, влияет ли любовь к классической музыке на развитие интеллекта. Как показали исследования Венского университета, «эффекта Моцарта» не существует. Классическая музыка в целом и произведения гениального австрийского композитора в частности могут доставить меломану немало приятных часов, но более умным они человека не делают.

Уроки музыки

В течение долгого времени считалось, что занятия музыкой в детстве положительно влияют на способности к обучению в юношеском и взрослом возрасте. Ученые из Университета здоровья Fujita и Лондонской школы экономики после внимательного изучения всех материалов отметили, что подобная связь неочевидна. Поэтому, если чадо не проявляет явной тяги к таким занятиям, не стоит заставлять его, надеясь вырастить будущего гения.

Развивающие игры

Стопка самых сложных кроссвордов, игра «Меморис» и другие полезные развлечения, к сожалению, не оказывают особого влияния на развитие интеллекта. Способность запоминать множество различных значков никак не помогает в поиске потерявшихся ключей. Именно к таким выводам пришли ученые Государственного Флоридского университета.

Размер черепа

В течение долгого времени считалось, что именно большая голова — это признак высокого интеллекта. Однако последнее исследование Пенсильванского университета показало, что, хотя определенная связь существует, влияние этого фактора на умственные способности незначительно.