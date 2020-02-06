11 установок, которые нам искусственно навязали маркетологи и общество (А мы и не заметили)

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Когда-то мы с нетерпением ждали совершеннолетия, чтобы наконец-то вырваться из-под опеки родителей и руководствоваться лишь своим мнением. Но прошли годы, и взамен мамы с папой место строгих цензоров незаметно занял социум с друзьями, советующими работать в перспективных сферах, мнимыми стандартами красоты и вездесущими маркетологами, через экраны нашептывающими, что нам покупать. Однако так ли необходимо вслушиваться в этот информационный шум?

AdMe.ru разобрался, какие растиражированные установки на деле оказались ложными.

1. Питаться дома немодно

Хрустящие вафли и ароматный кофе из раскрученной кофейни заставляют презрительно смотреть на комковатую кашу, сваренную впопыхах, или растекшийся желток. Хотя в инстаграме уже не так модно публиковать еду, как несколько лет назад, мы ощущаем себя более статусно, когда завтракаем в кафе, а вечер пятницы проводим в популярном баре. И неважно, что на последние оставшиеся до зарплаты деньги. В заведениях можно получить нетривиальный гастрономический опыт, но не стоит делать из этого культ с обязательными ежедневными посещениями. Кроме экономии финансов вы сохраните фигуру: согласно исследованию Университета Иллинойса, во время трапезы в ресторане мы потребляем на 200 калорий больше.

2. Признаки старения надо маскировать

Если зайти в косметический магазин, можно увидеть длинные ряды антивозрастных средств: крем, который обещает подтянуть лицо лучше пластического хирурга, продукцию с гиалуроновой кислотой и т. д. Со страниц журналов нас убеждают, что пользоваться омолаживающей косметикой или делать инъекции нужно чуть ли не с 20 лет. Морщины преподносятся как нечто, с чем нельзя жить. Но вместо того чтобы нести половину зарплаты маркетологам, гораздо продуктивнее научиться подбирать соответствующие возрасту макияж и одежду. Не так давно на пожилых людей обратила внимание высокая мода (для них разрабатываются коллекции), а также модельные агентства, которые специализируются на нестандартных моделях. Поэтому найти соответствующие рекомендации по стилю не составит труда.

3. Женщина обязана выглядеть идеально

У такой женщины нет целлюлита, а на ногтях — гель-лак. Но такого заболевания, как целлюлит, не существует. Есть липодистрофия — патология жировой ткани, которая требует оперативного вмешательства. «Апельсиновая корка» же появляется из-за особенностей подкожно-жировой клетчатки, состоящей из мельчайших жировых капелек, которые из-за разной формы и дают нелицеприятный рельеф. В 1998 году проводили исследование, где сравнивали людей, у которых присутствовал эффект «апельсиновой корки», и счастливых обладателей упругой кожи. Выяснилось, что у них нет отклонений в здоровье, а подкожно-жировая клетчатка устроена одинаково. То, что мы называем целлюлитом, — естественное состояние организма, вести войну с которым нет смысла: в отличие от размера талии и тонуса кожи «апельсиновая корка» возвращается, как только мы перестаем делать обертывания или массаж. Кроме борьбы с целлюлитом маркетологи навязывают и другие мнимые стандарты, например маникюр с гель-лаком. На деле же с таким лаком можно ходить не более 2–3 недель, иначе ногтевая пластина истончится, а риск развития болезнетворных бактерий возрастет.

4. Желательно отдавать предпочтение всему крафтовому

Слово «крафтовый» воспринимается как знак качества и гарантия чего-то уникального. Вязать, делать кукол, кожаные сумки или что-то еще — это тренд: мастер-классы по какому-либо хобби проводятся даже в маленьких городках. Среди любителей рукоделия (или крафта) самая большая часть (41 %) приходится на миллениалов. И это неслучайно, ведь одна из их главных ценностей — самовыражение, а ремесло не только развивает фантазию, но и становится дополнительным заработком или расширяет круг общения. Но маркетологи стали использовать термин «крафт» вместо набившего оскомину «эксклюзива». Поэтому сети заведений предлагают нам крафтовые бургеры, а флористы за букеты из крафтовой бумаги просят большую цену. Кстати, в этом случае название происходит от способа изготовления — крафт-процесса, но мы продолжаем ассоциировать его с чем-то необычным и крутым.

5. Чтобы быть в тренде, нужно смотреть сериалы

Во времена нашей юности мыльные оперы были увлечением бабушек или молоденьких девушек. Но когда эта индустрия шагнула вперед, а «Санта-Барбару» (Santa Barbara) сменили «Игра престолов» (Game of Thrones), «Американская история ужасов» (American Horror Story) и продукты Netflix, смотреть сериалы перестало считаться зазорным. Больше того, умение поддержать разговор о том или ином эпизоде является теперь хорошим тоном. Если же вы вдруг не поняли шутку про белых ходоков и вообще не знаете, кто это такие, на вас могут посмотреть как на инопланетянина. Статистика утверждает, что люди в возрасте от 35 до 44 лет тратят на сериалы и ТВ-шоу от часа до двух в день. В сети есть калькулятор, который подсчитывает, сколько времени понадобится на просмотр того или иного сериала: «Игру престолов» можно одолеть за 3 дня и 1 час, а «Очень странные дела» (Stranger Things) — почти за 4 дня! А теперь представим, что в это время можно было бы пообщаться с друзьями, побывать на природе, заняться хобби или другим полезным делом. Тратить свои дни на фильмы, чтобы соответствовать окружению, не лучшая идея, но почему бы изредка не расслабиться за просмотром чего-то интересного и кусочком пиццы?

6. Каждая женщина должна следить за модой

Что делать, если в моде нюдовый макияж, а вы всегда пользовались роковой красной помадой? Или же со страниц глянцевых журналов призывают избавиться от кожаных легинсов, а это один из ключевых элементов вашего образа? Конечно, оставаться верной своему стилю, и дело не только в том, что обновлять гардероб каждый сезон затратно. Даже блогеры, которые рассказывают о трендах, в жизни далеко не всегда следуют им и рекомендуют делать то же самое. Коко Шанель говорила, что мода проходит, а стиль остается. Кого же считать авторитетом, если не ее? Некоторые новинки можно взять на вооружение, если они впишутся в гардероб, но следовать всем тенденциям вряд ли стоит.

7. Ездить на общественном транспорте постыдно

С 2015 по 2018 год среднестатистическая семья стала тратить на такси втрое больше. В Москве с 2014 по 2017 год средний чек на поездку снизился с ₽ 700 до 460. Стоимость перемещения на этом транспорте меняется в зависимости от страны: самым дешевым считается египетское такси, а самым дорогим — швейцарское. Тем не менее по всему миру такси постепенно перестает быть опцией привилегированных слоев населения. Поэтому товарищ, который ездит на маршрутке или ходит пешком, воспринимается как неудачник, у которого нет денег, чтобы заказать машину. Но если предположить, что житель столицы тратит в месяц на такси около $ 150, и снизить количество поездок хотя бы в 2 раза, получится неплохая экономия. К тому же услуги водителя нужны далеко не всегда: если вы перемещаетесь в локации с разветвленной транспортной сетью, в светлое время суток или вам нужно пройти совсем немного, можно обойтись и без него.

8. Работать фрилансером легко: можно почти ничего не делать и ездить по миру

Услышав слово «фрилансер», многие до сих пор представляют человека, сидящего под пальмой с коктейлем в одной руке и с ноутбуком в другой. Но не все так солнечно, как кажется на первый взгляд. Причем дело не только в высокой конкуренции и нестабильности заработка. Чтобы быть успешным, придется изрядно постараться: сформировать четкий график работы и следовать ему, не отвлекаясь на соцсети и другие факторы, которых дома больше, чем в офисе (какие уж тут пальмы). Тем, кто трудится удаленно, требуется куда больше воли, чтобы организовать себя, поэтому встречи с друзьями посреди рабочего дня, куча свободного времени и работа на пляже не что иное, как миф.

9. Чтобы казаться умнее, нужно быть снобом или циником

Мы восхищаемся циничными героями книг и фильмов, а друзья-снобы кажутся нам чуточку лучше. Они не боятся выражать скепсис и критиковать все и вся — создается впечатление, что они знают о жизни больше нас. Но свежие научные данные свидетельствуют, что между блестящим умом и цинизмом нет никакой связи. Ольга Ставрова из Тилбургского университета (Tilburg University) и Даниэль Элебрахт из Кельнского университета (University of Cologne) выяснили, почему цинизм часто ассоциируется с умом. Циники воспринимаются как более интеллектуально развитые, потому что предполагают худшее о человеке и человечестве, значит, готовы к этому. То есть с точки зрения теории эволюции лучше приспособлены к неблагоприятным условиям. Но анализ доказал, что люди с высоким IQ придерживались циничных установок, только если они были оправданы в конкретной ситуации. Перманентная склонность к снобизму и критике не показатель ума, а способ адаптации.

10. Важно общаться в соцсетях и делиться мыслями в групповых чатах

Чат родителей, жителей микрорайона, выпускников 11 «А», любителей местной хоккейной команды и другие группы по интересам — иногда кажется, что таких бесед больше, чем знакомых. Это отличный способ скоротать офисные будни или пообщаться с товарищами из других городов. Тех, кто почти не отписывается в чате или ведет странички в соцсетях спустя рукава, считают странными и как будто выпавшими из жизни чужаками. Но отсутствие активности в чатах и соцсетях не делает человека антисоциальным. Скорее всего, он просто занят или является интровертом, которому сложно переписываться с большим количеством людей сразу. Кстати, у общения в чате есть и минусы: разговоры поверхностные, градус агрессии выше, а времени тратится куда больше, чем во время диалога с глазу на глаз.

11. Не заниматься саморазвитием позорно

Как часто знакомый, у которого нет хобби, вызывает недоумение: о чем с ним говорить? Мы стремимся, чтобы наши друзья обязательно занимались самосовершенствованием, пытались себя реализовать и в работе, и в увлечениях. Но бесконечная гонка и попытки прыгнуть выше головы делают человека несчастным. Так, в развитых странах, где базовые потребности людей удовлетворены, высоки показатели разводов и самоубийств. Это не значит, что нужно забросить хобби и не стараться стать лучше, но делать это через силу вряд ли имеет смысл. Иногда нужно просто наслаждаться жизнью.

А какие навязанные установки вы добавили бы в наш список?