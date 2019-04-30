11 успешных интернет-петиций, которые доказали, что вместе мы в силах изменить мир

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Интернет-петиции — это возможность заявить о своей проблеме, найти сторонников и одним щелчком мыши повлиять на решение общемировых проблем. Платформа change.org объединила миллионы людей, которые вместе преодолевают сложности и меняют жизнь. На сегодняшний день уже насчитывается 34 617 побед в 196 странах! Люди со всей планеты запускают кампании, находят сторонников и вносят важные перемены в общество.

AdMe.ru выбрал самые успешные интернет-петиции, которые всколыхнули мир и изменили его к лучшему!

Россия: байкальскую нерпу спасли от браконьеров

Байкальская нерпа, находящаяся под угрозой исчезновения, стала добычей браконьеров. Охоту на нее прозвали нерповкой, а туристические агентства запустили на интернет-сайтах «развлечение» для отдыхающих — ловлю животного с применением огнестрельного оружия, включая изготовление чучел и приготовление деликатесов из него. Петицию против браконьерства поддержало почти 375 тыс. человек. Благодаря подписям незаконную охоту на животное запретили, а на сайтах туристических агентств услуга была удалена. Теперь на нерпу можно устраивать только фотоохоту.

Индия: для деревенских детей Ассама возводится мост до школы

Школа в деревне Сутеа находится на острове, где нет дорог и мостов. Ежедневно деревенским детям приходилось использовать алюминиевые горшки в качестве лодки, чтобы попасть на уроки. Школьная администрация решила проблему так: выдала каждому ученику таз для переправы. Видео, где дети гребут руками по реке, положив тетради и учебники в таз, обрело популярность в индийских соцсетях. Успешная петиция сыграла роль в давлении на государство. Депутат законодательного собрания штата от правящей «Бхаратия джаната парти» Прамод Бортхакур потребовал от властей объяснений, почему не предпринимались никакие серьезные меры. Сейчас заложен фундамент для строительства моста для школьников.

Австралия: коридор дикой природы Сиднея спасли от постройки гольф-поля

Постройку гольф-поля Bayview планировали между побережьем парка Уиннереми Бэй и заповедником Катандра Бушленд. Пространство между ними — коридор дикой природы, который позволяет животным и птицам свободно перемещаться. Любая постройка стала бы уничтожением их среды обитания, поставила бы под угрозу исчезающие виды животных и привела бы к уничтожению 159 деревьев. Интернет-петиция собрала 74 тыс. подписей. Вследствие этого земельный суд отклонил решение о развитии поля для гольфа и коридор дикой природы сохранили.

Индия: в ресторанах начали экономить воду

В Индии из-за нехватки воды гибнут люди. При этом рестораны бесплатно наливают гостям полные стаканы воды, которые остаются наполовину полными или вовсе нетронутыми. В итоге ежегодно 14 млн л выливается без пользы. Движение #Glasshalfful призвало рестораны и гостей бережнее относиться к ресурсам и ввести правило наливать полстакана воды, если не требуют добавки. Петицию поддержало 13 тыс. человек, и NRAI ввело поощрения за экономию воды в ресторанах. Более 400 заведений в Пуне перешли на полстакана, а остатки воды стали использовать для полива растений и мытья полов. Некоторые рестораны установили туалеты с экономичным сливом.

Пакистан и весь мир: девочки из бедных семей получили бесплатное 12-летнее образование в школе

По финансовым причинам и из-за неравноправия в странах третьего мира более 60 млн девочек не могли посещать уроки и окончить школу. Малала Юсуфзай выступала за право девочек на образование и рисковала своей жизнью, чтобы его отстаивать. Храбрость Малалы вызвала глобальное движение. Хештег #withmalala облетел весь мир. Интернет-петицию за бесплатное женское образование поддержал 1 108 101 человек. «Глобальное партнерство по образованию» (GPE) объявило о поддержке 12-летнего бесплатного начального и среднего образования по всему миру. Малала стала символом борьбы за право девочек на образование и получила в 17 лет Нобелевскую премию.

Испания: утверждено более € 200 млн на исследовательские проекты против рака

Ученые Гранадского университета (The University of Granada, Spain) доказали эффективность нового препарата для лечения раковых стволовых клеток. Bozepinib позволил снизить активность опухоли на 50 % после 41 процедуры введения. Одно из главных преимуществ препарата — отсутствие токсичности. Для продолжения исследований команде ученых не хватало средств. Более 1 млн человек поддержало петицию. Кафедра получила около € 43 тыс. от подписавшихся на change.org и € 200 тыс. от Андалусского совета для возобновления онкологических исследований Гранадского университета.

Италия: Eurospin отказалась от яиц кур, содержащихся в клетках

Компания Eurospin (ведущий супермаркет в Италии) более года игнорировала просьбу потребителей отказаться от продажи яиц из клеток. Куриц-несушек содержали в неблагоприятных условиях — тесных маленьких клетках, поставленных друг на друга, что негативно влияло на качество продукта. Большинство итальянских компаний давно отказалось от «клеточных яиц». Интернет-петиция по борьбе с жестоким отношением к птицам собрала почти 100 тыс. подписей. Eurospin наконец объявила в Facebook, что улучшит качество жизни кур и откажется от продуктов насилия.

Индонезия: полиэтиленовые пакеты перестали распространять бесплатно

Одноразовые пакеты накапливаются как мусор и загрязняют окружающую среду. В 2016 году KLHK при содействии индонезийского движения провели исследование: ввели в магазинах оплату за пакеты в 27 городах Индонезии, после чего потребление пластика снизилось на 80 %. Но в итоге закон так и не утвердили, полиэтиленовые пакеты продолжали распространять бесплатно. Интернет-петиция #Pay4Plastic призывала к немедленному принятию закона для снижения загрязнения окружающей среды и к использованию многоразовых пакетов для покупок. Благодаря борьбе и поддержке почти 38 тыс. подписантов, правительство усилило меры по сокращению пластиковых отходов. Теперь Aprindo (Индонезийская ассоциация розничных предпринимателей) установила политику платных полиэтиленовых пакетов в магазинах.

Япония: Pierce Group прекратила эксперименты на животных

Производитель косметики компания Pierce Group проводила тесты на животных для подтверждения эффективности продукции. Опытам подвергались кролики, мыши, морские свинки, которые после экспериментов уничтожались. Поскольку тестирование на животных не запрещено законом в Японии, компания не нарушала правила. Интернет-петиция против опытов на животных собрала 21 166 подписей. 7 декабря 2018 года исполнительный комитет компании (CFB) посетил штаб-квартиру Pierce Group, чтобы встретиться с управляющим директором. Компания решилась отменить тестирование косметики на животных с марта 2019 года.

Канада: в кофейнях Starbucks откажутся от пластиковых трубочек и крышек

Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Ежегодно компания использует более 1 млрд пластиковых трубочек, которые попадают на свалки и в океан. Так как соломинки сделаны на нефтяной основе, при производстве 1 000 кг в атмосферу выбрасывается 3 530 кг газов. Засоряется не только земля, но и воздух. Петицию #LastStrawStarbucks для защиты окружающей среды подписало 147 373 человека. К 2020 году кофейня планирует полностью перейти на биоразлагаемые крышки и трубочки. Биокрышки на данный момент используют в более чем 8 тыс. кофеен в США и Канаде и тестируется для напитков Nitro в Китае, Японии, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме.

Турция: древний город Фазелис выжил

Министерство культуры и туризма выделило 180 акров для постройки отеля «Мечта Фазелиса» на территории древнего города. Фазелис решили застроить, так как не считали его исторически ценным. В процессе борьбы за сохранение города, по решению Главного управления музеев Анталии, провели археологические раскопки. В ходе исследований обнаружили древние человеческие останки, обломки зданий и артефакты. Благодаря петиции #DreamOfPhaseliseNo, которая собрала почти 100 тыс. подписей, и раскопкам археологов местное министерство лесного и водного хозяйства приняло решение отменить передачу территории для строительства отеля и сохранить Фазелис.

Интернет-петиции — это шаг в будущее. Мы можем менять мир, даже не выходя из дома. Принимали ли вы участие в подобных кампаниях? А может, создавали свое движение?