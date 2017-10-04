11 учителей, которые пробуждают жажду знаний одним своим видом

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Иногда очень тяжело найти мотивацию для учебы, но вдохновение может прийти в лице преподавателя, особенно если он выглядит как модель с обложки журнала. AdMe.ru нашел 11 учителей из разных школ мира, благодаря которым ученики спешат на уроки, а родители ждут, когда их вызовут в школу. В конце статьи вас ждет бонус в виде роскошной учительницы, от которой невозможно оторвать глаз.

1. Дежиней

Преподаватель, который еще и успевает посвятить себя спорту, благодаря которому находится в превосходной физической форме. А еще она любит сама обустраивать классы, делая учебный процесс интересным, и не забывает проводить зарядку с учениками. Считает, что дети обязательно должны быть активными и не лениться.

2. Николас Феррони

Внешность мистера Феррони служит прекрасной мотивацией для его учеников. Преподаватель пообещал сделать татуировку (хной) на своей руке с именами тех детей, которые получат высший балл по его предмету, и обещание свое он сдержал. Свой выбор профессии он объясняет так: «В детстве я хотел быть супергероем, психологом, филантропом, философом, актером и комиком... поэтому я стал учителем».

3. Бенджамин Сом

Учитель английского языка, трудоголик и просто красавица, которая умеет пробудить интерес к предмету и помогает выучить язык даже тем, кто не смог этого сделать со времен школы.

4. Майкл Боннер

Мистер Боннер — человек с большим сердцем. Его ученики — дети из малообеспеченных семей, и Майкл понимает, что тяжело учиться, когда на первом месте домашние проблемы. Справляется с трудностями он с помощью танцев и песни . Помочь мистеру Боннеру и его классу захотела Эллен Дедженерес, подарив технику для записи дальнейших видеороликов и чек в размере $ 25 000.

5. Патрис Браун

Каждая новая фотография Патрис вызывает жаркую дискуссию среди родителей учеников. Многих возмущают обтягивающие платья девушки, но это мнение женской половины пользователей сети, мужчины же не видят ничего плохого и только рады такой учительнице.

6. Вин Вик

Модель и по совместительству учитель дошкольного образования.

7. Ева Лу

Учительница, которую легко можно принять за ученицу, а еще у нее потрясающие спортивные результаты и она гордится каждым из своих учеников.

8. Крис Пек

Настоящий фанат своего дела. Умеет сделать занятия интересными и вовлечь каждого ученика в учебный процесс. Благодаря ему у детей появилась любовь к чтению, секрет оказался прост — разрешить читать то, что интересно каждому ученику.

9. Джордан Годдард

Учитель младших классов и Мисс округа Колумбия. Вдохновляется своими учениками и поддерживает самовыражение через творчество. Продолжает покорять конкурсы красоты, и мы уверены, что она заберет еще не одну корону.

10. Пьетро Боселли

Тяжело представить в стенах универа такого учителя математики. Пьетро скрывал свою подработку моделью и считал, что люди из мира науки будут смотреть на него свысока. Несмотря на то что большее предпочтение на данный момент он отдает модельному бизнесу, Пьетро не забывает про детей и активно занимается благотворительностью , цель которой — возможность получать образование во всех уголках планеты.

11. Пак Хень Сань

Самый красивый лектор из Южной Кореи стала популярна в сети, а студенты спешат на занятия и говорят , что стоит поехать на ее уроки только для того, чтобы увидеть эту красавицу. И мы их понимаем.

Бонус: Маргарита Шейх Али

Учитель восточного танца и просто роскошная женщина, которая создает шоу из каждого своего выступления . Если и брать уроки женственности, то только у такого мастера.