11 комиксов о том, какие типы девушек есть в каждом фитнес-клубе

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Приближается лето, и скоро все фитнес-центры планеты начнут заполняться жаждущими потренироваться и как следует подтянуть свое тело. И, несмотря на то что все спортклубы разные, существуют типы людей, которых можно встретить абсолютно в каждом из них.

AdMe.ru нарисовал иллюстрации о забавных личностях в фитнес-центрах, чтобы вместе посмеяться и прокачать мышцы пресса, не вставая со стула.

1. Новичок-стесняшка. Не умеет пользоваться тренажерами, но стесняется подойти к тренеру

2. Бабуля-живчик. Пока ты отдыхаешь, она работает

3. Болтливая незнакомка. Ей не нужна накачанная попа, ей нужны свободные уши

4. Неутомимая фитоняша. У нее нет времени заниматься, ей нужно ловить удачный ракурс

5. Местная фешен-королева. Всегда при параде, никогда не потеет: нельзя ей, макияж потечет

6. Неразлучная парочка. Они всегда вместе: и в горе, и в радости, и на всех тренажерах клуба

7. Лежащие качки. Вообще непонятно, зачем они приходят в тренажерный зал. Но обычно там, где они «занимаются», Wi-Fi ловит лучше всего

8. Секс-бомба. Ее знают все. И некоторые приходят только для того, чтобы посмотреть, как она занимается

9. Верная фанатка спорта. Она здесь с самого открытия клуба и не пропустила ни одного занятия. А на «подснежников» у нее аллергия

10. Креативная фитнес-маньячка. Простые упражнения не для нее, а для слабаков без фантазии

11. Мисс «Как-нибудь в другой раз». Покупает абонемент на год и появляется в клубе всего три раза

Узнали себя или своих друзей среди этих любителей спорта? Кого бы вы еще добавили?