11 комиксов о том, какие типы девушек есть в каждом фитнес-клубе
Приближается лето, и скоро все фитнес-центры планеты начнут заполняться жаждущими потренироваться и как следует подтянуть свое тело. И, несмотря на то что все спортклубы разные, существуют типы людей, которых можно встретить абсолютно в каждом из них.
AdMe.ru нарисовал иллюстрации о забавных личностях в фитнес-центрах, чтобы вместе посмеяться и прокачать мышцы пресса, не вставая со стула.
1. Новичок-стесняшка. Не умеет пользоваться тренажерами, но стесняется подойти к тренеру
2. Бабуля-живчик. Пока ты отдыхаешь, она работает
3. Болтливая незнакомка. Ей не нужна накачанная попа, ей нужны свободные уши
4. Неутомимая фитоняша. У нее нет времени заниматься, ей нужно ловить удачный ракурс
5. Местная фешен-королева. Всегда при параде, никогда не потеет: нельзя ей, макияж потечет
6. Неразлучная парочка. Они всегда вместе: и в горе, и в радости, и на всех тренажерах клуба
7. Лежащие качки. Вообще непонятно, зачем они приходят в тренажерный зал. Но обычно там, где они «занимаются», Wi-Fi ловит лучше всего
8. Секс-бомба. Ее знают все. И некоторые приходят только для того, чтобы посмотреть, как она занимается
9. Верная фанатка спорта. Она здесь с самого открытия клуба и не пропустила ни одного занятия. А на «подснежников» у нее аллергия
10. Креативная фитнес-маньячка. Простые упражнения не для нее, а для слабаков без фантазии
11. Мисс «Как-нибудь в другой раз». Покупает абонемент на год и появляется в клубе всего три раза
Узнали себя или своих друзей среди этих любителей спорта? Кого бы вы еще добавили?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru