11 теорий заговора, в которые мало кто верил, а зря

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О теориях заговора хоть раз слышал, пожалуй, каждый. Вам приходило когда-нибудь в голову, что за вами следят или вашу переписку кто-то может читать? Если ответ положительный, то вы тоже отчасти конспиролог. А вообще большой интерес ко всевозможным тайным сговорам появляется особенно тогда, когда очередная теория находит подтверждение в жизни.

AdMe.ru погрузился в исторические факты, в которых люди годами искали тайный смысл и вот наконец нашли. Правда оказалась интереснее предположений.

1. Табачные фирмы скрывали правду о вреде курения

Долгие годы крупные табачные компании выделяли миллионы долларов на исследования, доказывающие безобидность, а порой и пользу курения. Раскрыть карты им пришлось в 1998 году, когда табачный гигант Philip Morris под натиском судебных исков курильщиков признал, что их продукт пагубно влияет на здоровье людей, вызывает рак легких и другие тяжелые заболевания.

2. В Pussycat Dolls пела только Николь Шерзингер

Красавица филиппино-гавайско-украинского происхождения Николь с момента создания группы Pussycat Dolls была ее лидером. Возможно, поэтому среди поклонников коллектива появилась теория, что все вокальные партии в песнях исполняет исключительно один человек — Шерзингер, а остальные девушки только создают массовку на сцене. Убедиться в своей правоте конспирологи смогли в 2012 году, когда певица призналась, что действительно исполняла 95 % вокальных партий в песнях.

3. ЦРУ всерьез изучало летающие тарелки

Несколько лет назад разведка США опубликовала в интернете документы 1950-х годов, посвященные исследованиям НЛО. В них данные людей, которые лично видели летающие объекты: всего 575 случаев за 23 года. Особую активность инопланетян зафиксировали в Вашингтоне 29 июля 1952 года: в течение 6 часов десятки американцев видели в небе странные свечения. Официальная версия тогда гласила, что это результат температурной инверсии. И лишь с опубликованием материалов стало известно, что в ЦРУ оценили случай как появление НЛО.

4. За Бритни Спирс поет кто-то другой

В 2007 году СМИ узнали о разводе Бритни с Кевином Федерлайном и последующем лечении певицы в психиатрической клинике. Однако в тот же год Спирс удалось выпустить успешный альбом «Blackout». «Когда и как она успела?» — спрашивали поклонники по всему миру. Тогда и возникла версия, что за поп-звезду поет кто-то другой. Теория вскоре нашла подтверждение: отец бэк-вокалистки Спирс Майи Мари дал интервью, в котором рассказал о том, что почти весь альбом записан его дочерью, а поп-принцесса просто красуется на обложке.

5. Нефтяные гиганты находятся в ценовом сговоре

От цены за баррель нефти зависит уровень жизни почти всех стран мира. Для простых граждан это выражается в первую очередь в стоимости бензина и услуг, от него зависящих. Однако в 2008 году журналисты нашли подтверждение теории заговора нефтяных компаний, которые тайно совещались, какой ценник «ставить» на «черное золото». В скандале были замешаны британская фирма Shell, испанская Repsol, немецкая RWE и французская Total. Европейская комиссия выяснила, что, благодаря сговору, который длился с 2002 года, стоимость бензина повысилась по всему миру.

6. ФБР следили за Джоном Ленноном

Объектами слежки Федерального бюро расследований США неоднократно становились творческие люди, ведь они с помощью искусства влияли на взгляды миллионов. Так было с Эрнестом Хемингуэем, чьи догадки относительно надзора спецслужб многие считали паранойей, — правда открылась лишь после смерти писателя. Долгие годы ходили слухи об опасениях служб США относительно группы The Beatles. В 2000 году историк Калифорнийского университета Джон Винер добился рассекречивания дела Джона Леннона. Оказалось, правительство Штатов действительно следило за музыкантом, правда зря. В папке документов значились высказывания Битла о своем пролетарском происхождении, его деловые связи с предпринимателями и не было ни слова об антиамериканском влиянии.

7. Советский шпион в американском Конгрессе

Во время холодной войны между США и СССР в обеих странах сочиняли всевозможные легенды о вражеских шпионах. Одна такая теория нашла подтверждение. Демократ от штата Нью-Йорк Сэмюэль Дикштейн являлся автором создания комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, вычислявшей коммунистов. При этом он тайно работал на Советский Союз, передавая секретные данные о военном бюджете Америки. К слову, предъявить обвинение в шпионаже Дикштейну так и не получилось, и до конца своих дней он проработал судьей в Нью-Йорке.

8. Фармкомпании выдумывают болезни

По мнению профессора Адриана Фуг-Бермана, сегодня последовательность появления болезни и лекарства от нее часто бывает нарушена. Рекламная кампания нового медицинского препарата может начаться за 7–10 лет до того, как тот появится на рынке. Фармпроизводители за это время внушают врачам и пациентам необходимость решения несуществующей проблемы. В качестве примера ученый приводит остеопению — истончение костей. Это средняя стадия между нормальным состоянием костей и остеопорозом, и поддерживать здоровье в случае обнаружения остеопении необходимо профилактическими методами. Однако данное состояние часто представляют как болезнь, предлагая для ее лечения специальные дорогостоящие препараты.

9. Coca-Cola преуменьшает вред сахара

Ассоциация сахарных промышленников США в 1967 году заплатила трем ученым Гарварда $ 50 тыс. за то, чтобы они написали статью об отсутствии связи между сахаром и работой сердца человека. Рассекреченные документы опубликовал журнал JAMA Internal Medicine. Впрочем, торговые гиганты и сегодня продолжают влиять на научные выводы. Согласно данным The New York Times, компания Coca-Cola отправляет миллионы долларов на исследования, в которых ученые стремятся преуменьшить связь между сладкими напитками и ожирением.

10. Агентство национальной безопасности США прослушивает телефонные разговоры граждан по всему миру

Наверняка у каждого хоть раз было ощущение, что за ним следят. В 2016 году мир получил подтверждение своим опасениям, когда бывший сотрудник разведки США Эдвард Сноуден рассекретил данные о слежке Агентства нацбезопасности за миллионами людей. По его словам, Соединенные Штаты без ордера прослушивают телефонные разговоры людей по всему миру, включая лидеров государств. Показания Сноудена дали старт международному скандалу — крупные интернет-компании стали шифровать данные своих пользователей.

11. Стиви Уандер не слепой

Имя этого музыканта в англоязычных странах считается практически нарицательным. Однако одна из распространенных теорий гласит, что Уандер на самом деле все видит. Это косвенно подтверждают видеозапись, где певец ловит на сцене падающую стойку микрофона или, к примеру, фото, где он делает снимок восковой фигуры Майкла Джексона. Согласитесь, странное поведение для слепого человека.