11 странных профессий прошлого, без которых люди когда-то были как без рук

На протяжении многих веков в мире появлялось огромное количество самых разных профессий. О некоторых из них мы знаем и все еще помним благодаря фильмам и книгам. Другие остались очень глубоко в прошлом, и с трудом верится, что они действительно существовали.

Мы в AdMe.ru разузнали, для выполнения каких работ в прошлом требовались специально обученные люди и чем именно они занимались.



Наузник и наузница

Эти мастера и мастерицы занимались изготовлением наузов — магических узлов из шерсти, кожи, иногда с добавлением металлических фигурок животных или предметов домашнего обихода. Считалось, что с помощью этих узлов можно было помочь человеку или навредить ему. Самих наузниц и наузников нередко считали колдунами и ведьмами.

Извозчик

Извозчик — это человек, управляющий повозкой с лошадьми. Можно назвать его аналогом современного водителя такси. На Руси извозчики делились на ванек, работавших на хозяина, и лихачей, которые брали дороже и катали господ ради их удовольствия.

Плевальщик

Плевальщики занимались буквально плеванием. Но не просто так, а в огороде.

Таким образом сеяли репу, потому что ее семена нельзя сыпать горстью. Репа не любит тесноты, и располагать семечки нужно на расстоянии друг от друга. Кроме того, семена репы очень мелкие, и, чтобы посадка шла быстрее, специально обученные люди просто метко и быстро выплевывали их в нужное место на грядке.

Телефонистка



Телефонистки направляли входящие телефонные звонки на аппарат нужного абонента. На эту работу брали девушек из хороших семей, с крепким здоровьем и довольно высоких, чтобы они смогли дотянуться до верха коммутатора.

Молочник



Эта профессия появилась, когда люди из деревень начали заселять города, в которых никто не держал коров, а холодильники тогда еще не были изобретены. Чтобы обеспечить граждан свежим молоком, молочники каждое утро разносили его по домам. Сначала доставщики молока передвигались на повозках, запряженных лошадьми или ослами, а потом пересели на велосипеды.

Городской глашатай



В средневековой Европе глашатаи ходили по городам и выкрикивали последние новости. Некоторые из них использовали для этого специальную трубу. Профессия была в большом почете, так как большинство жителей не знали грамоты и не могли читать газеты. Городские глашатаи носили колокольчик, чтобы привлечь внимание, и выкрикивали: «Oyez!» — «Слушайте!»

Мальчик-факельщик

Когда улицы городов Англии еще не были освещены, состоятельные горожане нанимали мальчиков с факелами, чтобы те провожали их до дома в темное время суток.

Грязевой клерк



Во время Гражданской войны и еще некоторое время после нее в США была распространена профессия грязевого клерка. Часто на такую работу брали подростков, а иногда и совсем еще мальчиков. От заката дот рассвета они трудились помощниками и разнорабочими на борту парохода. Клерки занимались самой грязной работой, например расчищали путь перед судном. А также выполняли мелкие поручения офицеров: доставляли сообщения, приносили еду и напитки. Зарплату за это не платили, но некое продвижение по службе все же предполагалось.

Посыпатель трав





С XVII века английская королевская семья держала в замке посыпателей трав. Они раскидывали внутри и снаружи дома свежие измельченные растения. Это делалось для того, чтобы замаскировать неприятные запахи. Нередко посыпатели участвовали в коронациях, разбрасывая травы перед шагающей процессией. Позже для этой цели стали использовать парфюм, и профессия канула в небытие.

Мурсмяцка



Эта профессия появилась в Швеции конце XVII века. Мурсмяцка — женщина, которая изготовляла строительный раствор и разносила его каменщикам. Работа была тяжелой, но популярной среди бедных, необразованных и зачастую незамужних женщин.

Подметальщик дорожек



В XIX веке улицы Европы вовсе не блистали чистотой. Передвигаться по ним было непросто, особенно женщинам в длинных платьях. Поэтому состоятельные люди нанимали себе персональных подметальщиков, которые расчищали дорожку перед господином или госпожой. Работали такие персональные дворники за чаевые.

