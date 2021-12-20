11 странных профессий прошлого, без которых люди когда-то были как без рук
На протяжении многих веков в мире появлялось огромное количество самых разных профессий. О некоторых из них мы знаем и все еще помним благодаря фильмам и книгам. Другие остались очень глубоко в прошлом, и с трудом верится, что они действительно существовали.
Мы в AdMe.ru разузнали, для выполнения каких работ в прошлом требовались специально обученные люди и чем именно они занимались.
Наузник и наузница
Эти мастера и мастерицы занимались изготовлением наузов — магических узлов из шерсти, кожи, иногда с добавлением металлических фигурок животных или предметов домашнего обихода.
Считалось, что с помощью этих узлов можно было помочь человеку или навредить ему. Самих наузниц и наузников нередко считали колдунами и ведьмами.
Извозчик
Извозчик — это человек, управляющий повозкой с лошадьми. Можно назвать его аналогом современного водителя такси.
На Руси извозчики делились на ванек, работавших на хозяина, и лихачей, которые брали дороже и катали господ ради их удовольствия.
Плевальщик
Плевальщики занимались буквально плеванием. Но не просто так, а в огороде.
Таким образом сеяли репу, потому что ее семена нельзя сыпать горстью. Репа не любит тесноты, и располагать семечки нужно на расстоянии друг от друга.
Кроме того, семена репы очень мелкие, и, чтобы посадка шла быстрее, специально обученные люди просто метко и быстро выплевывали их в нужное место на грядке.
Телефонистка
Телефонистки направляли входящие телефонные звонки на аппарат нужного абонента. На эту работу брали девушек из хороших семей, с крепким здоровьем и довольно высоких, чтобы они смогли дотянуться до верха коммутатора.
Молочник
Эта профессия появилась, когда люди из деревень начали заселять города, в которых никто не держал коров, а холодильники тогда еще не были изобретены. Чтобы обеспечить граждан свежим молоком, молочники каждое утро разносили его по домам.
Сначала доставщики молока передвигались на повозках, запряженных лошадьми или ослами, а потом пересели на велосипеды.
Городской глашатай
В средневековой Европе глашатаи ходили по городам и выкрикивали последние новости. Некоторые из них использовали для этого специальную трубу. Профессия была в большом почете, так как большинство жителей не знали грамоты и не могли читать газеты.
Городские глашатаи носили колокольчик, чтобы привлечь внимание, и выкрикивали: «Oyez!» — «Слушайте!»
Мальчик-факельщик
Когда улицы городов Англии еще не были освещены, состоятельные горожане нанимали мальчиков с факелами, чтобы те провожали их до дома в темное время суток.
Грязевой клерк
Во время Гражданской войны и еще некоторое время после нее в США была распространена профессия грязевого клерка. Часто на такую работу брали подростков, а иногда и совсем еще мальчиков. От заката дот рассвета они трудились помощниками и разнорабочими на борту парохода.
Клерки занимались самой грязной работой, например расчищали путь перед судном. А также выполняли мелкие поручения офицеров: доставляли сообщения, приносили еду и напитки. Зарплату за это не платили, но некое продвижение по службе все же предполагалось.
Посыпатель трав
С XVII века английская королевская семья держала в замке посыпателей трав. Они раскидывали внутри и снаружи дома свежие измельченные растения. Это делалось для того, чтобы замаскировать неприятные запахи.
Нередко посыпатели участвовали в коронациях, разбрасывая травы перед шагающей процессией. Позже для этой цели стали использовать парфюм, и профессия канула в небытие.
Мурсмяцка
Эта профессия появилась в Швеции конце XVII века. Мурсмяцка — женщина, которая изготовляла строительный раствор и разносила его каменщикам.
Работа была тяжелой, но популярной среди бедных, необразованных и зачастую незамужних женщин.
Подметальщик дорожек
В XIX веке улицы Европы вовсе не блистали чистотой. Передвигаться по ним было непросто, особенно женщинам в длинных платьях.
Поэтому состоятельные люди нанимали себе персональных подметальщиков, которые расчищали дорожку перед господином или госпожой. Работали такие персональные дворники за чаевые.
Как вы думаете, какая профессия из прошлого не помешала бы нам и сегодня?