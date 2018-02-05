11 странноватых фактов о Ким Чен Ыне, которые мало кто знает

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О самом молодом диктаторе мира мало что известно — он не распространяется о своей личной жизни, а в его официальной биографии можно найти странные вещи. Чтобы хоть немного узнать, какой же он на самом деле, приходится рассчитывать на наблюдательных журналистов и иногда даже данные южнокорейской разведки.

Мы в AdMe.ru попытались собрать интересные факты о самом деспотичном и непредсказуемом политике современности, хотя это было непросто. И вообще, может, на самом деле он не такой уж и страшный?

1. Дата его рождения неизвестна

Ким Чен Ын родился 8 января либо 5 июля 1982-го, а может, 1983 года. А может, вообще 84-го. Почему такая неразбериха? Поговаривают, лидер хочет казаться старше и солиднее, потому официальный год его рождения — 1982-й. Но разведка Южной Кореи сообщает, что наш герой все же родился на 2 года позже. Так или иначе, это один из самых молодых глав государств в мире.

2. Его брови становятся все короче

На фото, сделанных в разные годы, видно, что с бровями лидера КНДР происходит что-то странное: они укорачиваются. Говорят, что он выщипывает их, чтобы больше походить на своего отца, Ким Чен Ира. Конечно, остается только гадать, так как было бы странно, если бы последовало какое-то официальное объяснение.

3. Его детство покрыто тайной

Свои детские фото этот человек тоже не спешит обнародовать. Правда, в 2014 году этот снимок (и еще несколько) был показан на экране в честь Дня военно-воздушных сил КНДР. На нем якобы изображен юный лидер страны, но так это или нет, никто не знает точно.

4. Он отбирал девушек для местной поп-группы

В Северной Корее тоже есть поп-музыка, правда, она не походит на нашу: к примеру, вместо патлатых музыкантов исполнителям аккомпанирует военный оркестр, а в клипе непременно нужно показать, как хорошо живет северокорейский народ. Одним из самых известных герлз-бэндов КНДР считается ансамбль «Моранбон» (уверены, что вам интересно посмотреть запись с концерта). Так вот, говорят, что отбором девушек в ансамбль занимался сам вождь.

5. Он официально носит такие титулы

Само собой, это титул «Высший руководитель КНДР, руководитель партии, армии и народа» А также: «Новая звезда»

«Блистательный товарищ»

«Гений среди гениев»

«Маршал КНДР» (с 2012 года) Помимо прочего этот человек имеет ученую степень по физике в Университете имени Ким Ир Сена и докторскую степень по экономике частного малазийского университета HELP.

6. Он учился в Швейцарии под другим именем

В одной престижной школе под Берном, Швейцария, с 1998 по 2000 год учился студент из Северной Кореи, зарегистрированный как сын члена посольства. Он не сообщил подробности о своей личности и числился под именем Пак Ын или Непак. Был ли это сам будущий солнцеликий вождь, остается лишь догадываться, глядя на фотографии плохого качества. Но люди, которые учились с ним, считают, что это и впрямь Ким Чен Ын. Они вспоминают, что он был забавным, интересовался спортом больше, чем политикой. Учился не очень.

7. Он любит баскетбол и дружит с Деннисом Родманом

Эти же школьные друзья сообщают, что в юности Ким Чен Ын рисовал на уроках звезду баскетбола Майкла Джордана. И правда, политик обожает баскетбол, а в 2013 году он встретился с Деннисом Родманом и показал ему свой личный остров. Несмотря на пропасть, которая, кажется, пролегает между этими людьми, они подружились. Деннис говорит о своем друге: «Может, он псих, но я что-то не заметил».

8. Он улыбается и смеется на всех фото

Посмотрите на несколько фотографий политика, который нагоняет ужас на многие страны. Это он на священной горе Пэктусан.

А это испытывает тактические ракеты.

А вот идет сажать деревья со студентами.

Часто выглядит не к месту, что лидер такой серьезной страны сияет как медный таз, но все очень тщательно рассчитано: Ким Чен Ыну важно продемонстрировать народу, что он просто воплощение радости.

9. У него прическа как у хипстера

Странно, но в стрижке этого человека нет ничего экстраординарного, это обычная военная прическа под названием «полубокс». Такую же можно увидеть у Брэда Питта в фильме «Ярость» и миллиона хипстеров по всему миру. Прическа диктатора выглядит по-дурацки потому, что он ее неправильно носит — на прямой пробор или странно зачесывает, плюс она ему не идет из-за формы лица. Еще есть слух, что он не доверяет парикмахерам и стрижется сам.

10. Он не ходит в туалет

Во всяком случае так считают люди в Северной Корее. То же можно сказать и о его отце Ким Чен Ире (это указано в официальной биографии!).

11. Если бы Ким Чен Ын похудел, он бы выглядел так