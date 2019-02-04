11 стран, офисная культура которых может показаться нам до неприличия странной
Если чужая душа — потемки, то чужая душа человека другой национальности, помимо прочего, еще и бесконечный источник недопонимания и курьезов. Национальный менталитет накладывает отпечаток на все жизненные аспекты, и работа не исключение. Более того, именно в деловой сфере национальные различия зачастую проявляются наиболее ярко.
AdMe.ru заинтересовали особенности корпоративной культуры, с которыми можно столкнуться в офисах разных стран.
1. США
- В США просто фанатеют от цифр. Отстаивая свою бизнес-идею, стоит запастись статистическими фактами и сопроводить их красочными графиками.
- Визитка для американцев — простая формальность, но никак не повод связаться с деловым партнером. Так что не стоит оскорбляться, если ваша визитная карточка окажется в заднем кармане брюк через пару минут после знакомства.
- Совещания проходят в неформальной атмосфере, какие бы серьезные задачи на них ни обсуждались. Чтобы не прослыть некомпетентным сотрудником, нужно активно участвовать в дискуссии.
- Гольф — тоже часть корпоративной культуры. Этот спорт популярен среди многих руководителей, а на площадках для него нередко назначаются деловые переговоры.
- В некоторых американских офисах существует «альтернатива» кулеру — торговые автоматы с пивом, призванные сплотить коллектив и создать благоприятную атмосферу для зарождения новых идей.
2. Германия
- Температура в офисе — больная тема для немецких работников. Просьба мужчин, вынужденных надевать закрытую одежду и обувь в жару, включить кондиционер, может стать причиной для скандала с легко одетыми девушками. А иногда это доходит до абсурда — угроз прийти на работу в плавках.
- Немцам не чужды развлечения, поэтому в Фашинг (аналог русской Масленицы) среди сотрудников устраивается настоящий праздник непослушания: так, например, запросто могут отрезать галстук, поэтому стоит пересмотреть свой дресс-код в этот день.
- Тем, кто предпочитает обедать за компьютером, может грозить увольнение за резкий запах еды и чавканье, отвлекающие коллег.
- В офисе на видном месте не разрешат повесить календарь с полуобнаженными моделями. Тому виной закон о равном обращении.
3. Китай
- Дневной сон — обычное явление в офисах Китая. Как правило, обеденный перерыв в Поднебесной длится 2 часа, и за это время работники стараются поскорее поесть, чтобы выкроить больше времени на отдых. Раскладушка имеется под каждым столом.
- В китайском есть непереводимое понятие «гуаньси», под которым подразумевается налаживание связей между людьми одного социального статуса. Эта особенность, подчеркивающая клановость культуры Поднебесной, распространяется не только на деловые, но и на неформальные отношения.
4. Голландия
- В голландских офисах к отдыху относятся серьезно. Так, раз в год можно получить премию, которой хватит на 2-недельный отдых. А раз в месяц работники посещают паб за счет фирмы.
- Однако такую лояльность компенсируют жестким контролем в рабочие часы: специальная программа, установленная на офисных компьютерах, фиксирует время, отведенное на непосредственные обязанности.
- Структура голландских компаний специфична: здесь нет специального технического отдела, штатных уборщиков, а рассчитывает зарплату не бухгалтерия, а отдельная контора с узкой специализацией.
5. Израиль
- День здоровья («ем кейф») — обязательное мероприятие в каждой израильской компании. Руководители арендуют спа-отель, и сотрудники целый день наслаждаются массажем и другими процедурами.
- Израильская офисная кухня изобилует продуктами на любой вкус: здесь есть не только кофе и чай, но и молоко, фрукты, орехи, йогурты, бутерброды и пицца. Едой здесь стимулируют сотрудников остаться подольше.
6. Турция
- Семейный бизнес здесь напоминает бесконечную офисную тусовку многочисленных родственников, многие из которых просто числятся на работе.
- Когда сотрудник женится, он приглашает на церемонию бракосочетания весь коллектив. Если же он работает в крупной корпорации, нужно ограничиться хотя бы своим отделом.
- Перед деловой встречей турки традиционно дарят потенциальным деловым партнерам сувениры.
7. Япония
- Если работы немного, в японских офисах ее стараются по максимуму «растянуть». Поэтому отправка письма по электронной почте или создание самой простой презентации, затянувшиеся на неделю, здесь в порядке вещей. Это связано с тем, что в Японии платят за часы.
- Вместо отпусков — дополнительные выходные дни, которые нужно разбить. Молодым специалистам в первые 2 года они не положены.
- Аналог корпоратива — «номикай», что в переводе означает «пить вместе».
8. Франция
- Личные визиты — неотъемлемая часть французской корпоративной культуры. Французы всегда предпочтут встретиться с коллегой с соседнего этажа тет-а-тет, вместо того чтобы писать ему.
- Французы, работающие в офисе, не ограничиваются 1–2 чашками кофе в день. Кофе-брейки здесь что-то вроде священного ритуала.
- Завидев начальника, никто не будет создавать видимость бурной деятельности, судорожно закрывая вкладки с соцсетями и пряча обед в ящик стола. Желание расслабиться на рабочем месте не осуждается, главное, чтобы сотрудник был профессионалом в своем деле.
9. Ирландия
- Ирландцы не отличаются приверженностью к строгому деловому стилю, в офис или на встречу можно прийти в поло и джинсах, единственный необходимый элемент — пиджак.
- Переговоры часто проводят в местных пабах, так что установление партнерских взаимоотношений за кружкой пива не является экзотикой.
- В Ирландии понятие пунктуальности весьма размыто, поэтому тут не в новинку опоздания и отмененные договоренности. Что еще интереснее — высказывание недовольства на этот счет является дурным тоном.
10. Англия
- Деловые англичане согласовывают любую мелочь. Так, информация о незначительном сбое в работе офисного компьютера обязательно будет доведена до сведения всей рабочей иерархической структуры.
- Количество «спасибо», «извините» и «пожалуйста» в английской деловой переписке превышает привычные нам нормы раза в 3. Составляя письмо партнеру по всем правилам, здесь используют 1–2 вежливых слова в каждой строчке.
11. Индия
- Так называемое индийское стандартное время (Indian Standard Time) уже стало притчей во языцех. Все чаще можно встретить другую формулировку: Indian Stretchable Time — индийское резиновое время. Местные офисные работники отличаются подчеркнутым спокойствием, из-за чего выполнение обязанностей затягивается на долгие часы.
- В Индии привыкли воспринимать мир как одну большую семью, поэтому разговоры на отвлеченные темы на работе здесь не моветон, а норма жизни. От малознакомого индийского коллеги можно услышать советы в стиле близкого приятеля или закадычного друга.
Какой факт показался вам самым интересным? Напишите в комментариях.
Natalia Tylosova специально для AdMe.ru