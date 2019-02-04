11 стран, офисная культура которых может показаться нам до неприличия странной

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Если чужая душа — потемки, то чужая душа человека другой национальности, помимо прочего, еще и бесконечный источник недопонимания и курьезов. Национальный менталитет накладывает отпечаток на все жизненные аспекты, и работа не исключение. Более того, именно в деловой сфере национальные различия зачастую проявляются наиболее ярко.