11 стоящих детских книг, которые оказались самыми популярными в разных странах

В детстве родители не разрешали нам читать ночью с фонариком. Современные родители разрешают детям читать как угодно, но увы, гаджеты перебивают интерес к книгам. И чтобы его вернуть, хочется предложить детям необычные и увлекательные рассказы и повести.

Мы в AdMe.ru изучили рейтинги (1, 2, 3, 4), которые показывают, каким детским и подростковым книгам отдают предпочтение читатели в разных странах. И выбрали из них те, которые понравились нам и поднимают важные жизненные вопросы.

Там, где живут чудовища Сендак Морис Что делать, если ребенок ведет себя так, что хочется сказать ему: «Ах ты чудовище!» Эта ситуация знакома всем родителям, и все они задают себе вопрос — как проявить выдержку и терпение в таких ситуациях. Американский писатель Морис Сендак рассказывает историю, где мальчик ссорится с мамой уже в самом начале повествования. И отправляется в страну, населенную Страхообразами. Что его там ждет и какие выводы он сделает, малыши узнают, дочитав книгу. Известно, что детям очень нравится эта история, которая учит их проживать разные чувства и эмоции и справляться с разными жизненными ситуациями. С момента издания книга была распродана тиражом в 19 миллионов экземпляров, переведена на 13 языков, по ее мотивам поставлена опера и снят полнометражный фильм.Для младшего школьного возраста. Купить

Паутинка Шарлотты Уайт Элвин Брукс В этой трогательной истории, которую уже много лет взахлеб читают дети в США, слабенького новорожденного поросенка спасает от гибели восьмилетняя Ферн. А помогает ей в этом мудрая паучиха по имени Шарлотта, придумав хитрый и результативный план. Приключения трех неразлучных друзей и судьба поросенка, который стал знаменитостью и любимцем всей округи, нашли отражение не только в книге: в 1973 году был снят мультфильм, а в 2006 году — одноименный фильм, который, как и книга, стал очень популярным.Для младшего и среднего школьного возраста. Купить

Беги, мальчик, беги Ури Орлев Книга, которую часто выбирают читатели в Польше, рассказывает тяжелую и волнующую историю еврейского мальчика, который потерял родителей и должен выжить и выстоять, несмотря на все выпавшие на его долю испытания. И у него получается, благодаря смекалке, смелости и обаянию. История показывает, как человек может выстроить свою судьбу, не впадать в отчаяние и принимать решения, даже когда кажется, что выхода уже нет.Для старшего школьного возраста. «Серьезная детская книга, которую нужно обязательно прочитать взрослому. Сила воли и стремление к жизни помогают ребенку бороться и выживать в таких ситуациях, которые сложно даже представить. Не каждый взрослый смог бы справиться с тем, что выпало на долю юного героя этой книги». Купить

Именинный пирог Свен Нурдквист Веселые рассказы о приключениях двух друзей — котенка Финдуса и его хозяина Петсона — завоевали сердца читателей не только в Финляндии, но и по всей Европе. Самой популярной историей называют «Именинный пирог», где Финдус в очередной раз празднует свой день рождения, а случается это три раза в год.Для младшего и среднего школьного возраста. Купить

Чудо Р. Паласио С одной стороны, пятиклассник по имени Август — абсолютно обычный мальчик. Он любит свою семью, друзей и собаку, фанатеет от «Звездных войн». Но с другой стороны — он долго был на домашнем обучении и перенес 27 операций из-за редкого генетического отклонения. Его лицо тоже сложно назвать обычным. И вот такой мальчик должен первый раз пойти в школу. Какой будет его жизнь в школе, примет ли его эта маленькая модель взрослого общества и взрослой жизни? Книга уже долгое время остается в списке бестселлеров в США и Канаде, а в 2017 году по ней сняли фильм.Для среднего и старшего школьного возраста. Купить

Аня из Зеленых Мезонинов Люси Мод Монтгомери Любимицу канадцев «Аню из Зеленых Мезонинов» полюбили во всем мире. Эта книга уверенно держится в списке бестселлеров, хотя впервые увидела свет в 1908 году. Просто потому, что история доброй и непосредственной сироты актуальна до сих пор.По роману сняты фильмы и мультфильмы, а дом-музей на острове Принца Эдуарда, посвященный Ане, постоянно посещают туристы. Для среднего школьного возраста. Купить

Хамелеон Лео Лионни У всех животных есть свой цвет, но только несчастный Хамелеон в растерянности — у него-то своего цвета нет. Поэтому нужно срочно отправиться на его поиски. А еще пережить массу приключений и найти настоящего друга. Нидерландский писатель Лео Лионни показывает детям, как важно понимать и чувствовать себя, быть верным своим убеждениям, но и ценить тех, кто рядом с тобой.Для младшего школьного возраста. Купить

Хайди, или Волшебная долина Йоханна Спири Писательница Йоханна Спири в своих книгах описывает многие впечатления своего детства. Она выросла в сельской Швейцарии, и неповторимая природа Альп и люди с большим сердцем живут в ее книгах. Самая известная и популярная книга Спири — это «Хайди, или Волшебная долина» — повесть о маленькой сироте, отданной на воспитание своему дедушке. Хайди любит мир вокруг себя и больше всего на свете ценит свободу. А ее приключения помогают читателям лучше понять себя.Для среднего и старшего школьного возраста. Купить

Сказки по телефону Джанни Родари Для русскоязычных читателей Джанни Родари больше ассоциируется с «Приключениями Джельсомино», однако в Италии популярны его «Сказки по телефону». В маленьких рассказах дети узнают себя, и все эти полные приключений истории папа рассказывает своей дочке по телефону.Для младшего и среднего школьного возраста. Купить

Момо Михаэль Энде Книга немецкого писателя была издана еще в 1973 году, но и сегодня она звучит очень современно. У девочки Момо есть удивительный дар: она умеет слушать людей и, главное, по-настоящему слышит их. Момо вступает в сложную борьбу с миром прагматиков, которые забыли о том, что в жизни важно по-настоящему. «Многие вещи, которые кажутся ценными — это ничто. А на самом деле самое главное — это близкие тебе люди, и свое время надо дарить им. Я рад, что моя мама тоже прочитала книгу „Момо“. Такие книги надо читать всей семьей».Тимофей Королев, 2-й класс, гимназия № 399.Для среднего школьного возраста. Купить

Отвечай нормально, когда тебя спрашивают Ева Яниковски Книги венгерской писательницы написаны от лица ребенка. Порою детям действительно трудно отвечать на вопросы взрослых. Простые, емкие, очень юморные тексты замечательно раскрывают внутренний мир маленького человека. Дети узнают в этих рассказах себя, а взрослые получают шанс узнать малышей лучше.Для младшего и среднего школьного возраста. Купить

Какую книгу ваш ребенок называет самой любимой? А какая произвела самое яркое впечатление на вас?