11 стереотипов о русских и американских женщинах, которые давно пора отправить на помойку

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Ученые из Университета Торонто успешно доказали, что стереотипы крайне негативно действуют на людей. Попадая в ситуацию, где есть место предрассудку, мы перестаем контролировать себя и проявляем агрессию. Теперь даже наука на стороне объективного восприятия действительности, в частности равенства полов и национальностей. Поскольку предрассудки именно в этих сферах наиболее ярко выражены в нашей повседневной жизни.

AdMe.ru обратился к материалам сайтов, которые тесно сотрудничают с брачными агентствами, чтобы получить информацию из первых уст. Мы выяснили, какие клише продолжают жить и здравствовать прямо здесь и сейчас, и опровергли их.

Выход в люди

Западная женщина абсолютно нейтральна в этом вопросе и может поехать в супермаркет в пижаме и домашних тапках. Она часто игнорирует косметику, не станет обувать туфли на каблуках только из желания понравиться кому-то и предпочитает мешковатые свитера из-за их удобства. Русская женщина отличается особым вкусом в этой сфере: она пойдет на встречу только при полном параде. Ходят слухи, что в юном возрасте некоторые девушки попросту отказываются выходить на улицу, если они не накрашены и без укладки. На самом деле абсолютно в любой стране есть женщины, которые обожают наряжаться, и те, кто, наоборот, предпочитает естественную красоту и банальное удобство в одежде. Часто это связано с выбором профессии. Например, стилисты или журналисты уделяют больше внимания внешнему виду, поскольку работают с людьми.

На свидании

Западная женщина долго не думает и принимает решение сразу же: или соглашается на встречу, или нет. Все зависит от того, насколько ей понравился партнер. Русская женщина очень долго думает и «маринует» мужчину, даже если уже успела по уши в него влюбиться. На самом деле все зависит от степени стеснительности и уверенности в себе. Кроме того, иногда идут в ход манипулятивные техники. Свидание в этом случае откладывается на неопределенный срок. Цель такой манипуляции — разжечь интерес партнера посредством откладывания встречи. А возможно, мужчина попросту неинтересен даме, но она не может подобрать нужные слова для отказа.

Вопросы образования

Западная женщина не стремится к перманентному обучению и часто не заканчивает даже университет. Она хочет работать и зарабатывать. Русская женщина считает, что высшее образование — неотъемлемая часть счастливой жизни. А магистерская степень представляется почти полным эквивалентом успеха. На самом деле сейчас существует огромное количество онлайн-курсов по обучению практически любой профессии, тратить годы на это уже не обязательно. Также широко распространено мнение, что само образование обесценивается. Так, крупный российский портал по поиску вакансий SuperJob убрал на сайте графу об образовании, поскольку она уже никого не интересует. Потенциальным работодателям нужны практические навыки.

Поведение при споре

Западную женщину легко можно переубедить. Для этого нужно запастись лишь парой веских аргументов. Спорить с русской женщиной — затея бессмысленная и часто опасная. По признанию американского мужа: «Если моя жена решит, что права в чем-то, то скорее реки повернут вспять, чем она передумает». На самом деле существует такая вещь, как эффект Даннинга — Крюгера, не зависящий от национальности. Это психологический феномен, который объясняет, что люди с малым багажом знаний склонны делать ошибочные выводы. К тому же они редко способны осознавать свои ошибки. Отсюда и появляется маниакальная любовь к неконструктивным спорам.

Принятие решений

Западная женщина принимает решения на основании личного опыта. В крайнем случае она склонна обращаться к специалисту (обычно это психотерапевт). Нет лучшего спеца, чем собственная мама. Так думает русская женщина, для которой источником бесценного опыта является самый близкий на свете человек. Если верить одному американскому мужу, «встречаясь с россиянкой, нужно помнить, что в ваших отношениях всегда будет незримый третий — ее мать». На самом деле профессия психотерапевта сейчас на пике популярности, отсюда и рождается спрос. К этим специалистам теперь ходят не только представители Запада, но и жители постсоветских государств.

Возраст партнера

Западная женщина хочет видеть рядом с собой мужчину, возрастная разница с которым не больше 5 лет. В противном случае партнеру придется частенько выслушивать шпильки от своей дамы и ее семьи по поводу собственного возраста. Русской женщине все равно. Она способна искренне полюбить и мужчину, который старше ее на 15 лет, и парня, который младше ее на столько же. Хотя последняя ситуация довольно редкая. Главный критерий здесь — стабильность, комфорт и уют. На самом деле давно доказано, что абсолютно во всех культурах встречается феномен большой разницы в возрасте. Считается, что особых отличий в этих отношениях по сравнению с парами одного возраста нет.

Связь с семьей

Западная женщина не имеет тесной связи с родственниками, хотя любит их не меньше представительниц других культур. Просто вмешиваться в личную жизнь тут не принято. Русская женщина готова жить со взрослыми детьми и даже внуками, готовить им завтраки и отправлять на работу или в школу. Руководит этим старое доброе желание помогать ближним своим. На самом деле ни для кого не секрет, что со временем мы и наши родители меняемся ролями. Они начинают все больше напоминать детей, а мы — родителей. Некоторые пожилые люди особенно остро переживают период собственной несостоятельности. Чрезмерная привязанность и опека — это лишь действенный способ психологической самозащиты. Такое явление характерно для разных стран мира, в том числе и Америки.

Переход к серьезным отношениям

Западная женщина легко идет на сближение и в состоянии сама предложить съехаться или даже пожениться. Ничего зазорного она в этом не видит. Важный шаг должен делать мужчина — так считает русская женщина. А в противном случае такой жених вообще не нужен. На самом деле существуют целые талмуды, преподающие науку разумного поведения в отношениях и браке. Основная мысль подобных изданий — советов и правил в такой ситуации быть не может. Каждый сам выбирает, пора ли сделать ответственный шаг или стоит повременить.

Компромиссы

Западная женщина ни за что не пойдет на компромисс, ибо — эмансипация. К тому же обычно она еще и хочет руководить всем и везде, включая собственный дом. Русская женщина с легкостью может поступиться своими интересами ради любимого человека. Стремления доминировать у нее, как правило, нет. Россиянка предпочитает, чтобы главой семьи оставался мужчина (а жена, конечно, будет его шеей). На самом деле существует огромное количество факторов, которые влияют на нашу уступчивость. Среди них психологи называют темперамент, настроение в данный момент времени и эмоциональную стабильность.

Поиск партнера

Западная женщина может ходить на свидания с разными мужчинами, чтобы найти среди них того самого. Русская женщина не станет этого делать. В один момент времени у нее есть только один претендент на руку и сердце. Нового она будет искать, когда даст отставку предыдущему. На самом деле люди иногда заполняют душевную пустоту обилием романтических связей вне зависимости от своего пола или национальности. Вероятнее всего, полигамный человек на самом деле чувствует себя несчастным и таким незатейливым образом пытается себя излечить.

Поведение в обществе

Западная женщина не чурается сквернословия, если позволяет ситуация, и часто принимает расслабленные позы. Последнее, кстати, пуританскими культурами воспринимается как явный признак маскулинности. Напротив, русская женщина более элегантна, следит за собой и старается выглядеть безукоризненно. На самом деле признаки и маскулинности, и феминности есть абсолютно в каждом человеке. И речь идет не только о внешних проявлениях. Кроме того, если ранее женщинам действительно необходимо было соблюдать строгие правила этикета, то современность таких требований не предъявляет.