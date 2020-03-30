11 звезд, которые пользуются бюджетной косметикой, несмотря на свои миллионы

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Известные женщины всегда выглядят на миллион долларов. И действительно, имея на своем банковском счету столько же и даже больше, можно многое себе позволить. Но, оказывается, в косметичках мировых звезд не только люксовые бренды. Ведь дороже не всегда значит лучше.

Женская половина редакции AdMe.ru не прочь подсмотреть пару-тройку секретов красоты у знаменитостей. Оказалось, что мы, сами того не зная, пользуемся той же косметикой, что и они.

Любимая тушь Меган Маркл стоит $ 10

Визажист Меган Лидия Селлерс рассказала, что герцогиня обожает тушь Lash Sensational от Maybelline. Она одновременно удлиняет ресницы и делает их более объемными. И то, что эта тушь доступна даже при ограниченном бюджете, еще один ее большой плюс.

Дженнифер Энистон выбирает солнцезащитный крем за $ 9

Актриса много времени проводит на солнце и поэтому не может представить себе жизнь без защитных средств от Aveeno. Энистон признается, что они у нее везде: в машине, в сумочке, дома, у бассейна. Всегда есть флакончик с солнцезащитным лосьоном и в ее ванной комнате, и знаменитость обязательно наносит средство на кожу сразу после душа.

Гвен Стефани предпочитает кондиционер для волос за $ 5

Певица пользуется недорогим увлажняющим кондиционером от Pantene, который можно купить всего за $ 5. Конечно, ждать видимого результата после первого применения не стоит. Но если использовать этот кондиционер регулярно, волосы станут выглядеть более здоровыми.

Бейонсе выбирает бальзам для губ за $ 7

Певица признается, что этот увлажняющий бальзам от Sephora — единственная вещь (кроме, пожалуй, ключей, телефона и бумажника), которую она искренне боится потерять.

Виктория Бекхэм предпочитает увлажняющий крем за $ 19

Одно из любимых косметических средств Виктории Бекхэм — увлажняющий крем от Weleda с экстрактами ромашки, календулы и фиалки. Он густой и приятный и отлично справляется со своей главной задачей.

Николь Кидман использует увлажняющий крем за $ 16

Ночной крем с ретинолом от Neutrogena — один из секретов красоты известной актрисы. Многие люди не доверяют ретинолу в составе омолаживающих средств — считается, что он сушит кожу. Однако Николь Кидман отмечает, что это не так. Ее любимый крем хоть и содержит ретинол, обладает увлажняющим эффектом.

Эмме Уотсон нравится тинт для губ за $ 15

Актриса предпочитает натуральную косметику, и среди ее фаворитов — тинт для губ от The Body Shop. Девушка отмечает, что этот продукт совсем не похож на помаду в привычном смысле слова. А еще Эмме Уотсон нравятся яркие оттенки тинта и то, что он действительно стойкий.

Мэнди Мур выбирает мист для лица за $ 9

Звезда сериала «Это мы» рассказала в своем интервью, что не представляет, как она могла бы обойтись без миста от Garnier. Она использует его, прежде чем нанести макияж, и слегка сбрызгивает им лицо, перед тем как выйти из дома. А в летнюю жару актриса хранит бутылочку средства в холодильнике.

Кайли Дженнер предпочитает румяна за $ 6

Учитывая то, что знаменитость разработала собственную линию косметики, ее выбор в пользу недорогих румян может показаться странным. Что ж, получая идеально подходящий оттенок и хорошее качество по невысокой цене, мы бы тоже не стали платить больше.

Роузи Хантингтон-Уайтли выбирает мицеллярную воду за $ 15

Супермодель удаляет макияж с помощью мицеллярной воды Bioderma Sensibio H2O. Девушке нравится, что это средство мягко воздействует на ее чувствительную кожу и не оставляет и следа от загрязнений.

Любимый консилер Джиджи Хадид стоит всего $ 10

Визажист Джиджи Хадид призналась, что знаменитая модель не всегда пользуется тональным кремом. Выглядеть безупречно ей помогает консилер от Maybelline всего за $ 10. Он легко наносится и обеспечивает идеально ровное покрытие.