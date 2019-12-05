Как провести холодные месяцы в теплых странах и не разориться

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Можно долго говорить о том, как мы любим зиму, катания с горок и новогодние каникулы. Но чаще всего в холодное время года мы страдаем от отсутствия солнца, месим ногами грязный снег пополам с реагентом и выкидываем кучу денег на обновление гардероба. Именно поэтому в последние годы стали модными зимовки в теплых странах, когда отважные путешественники с наступлением холодов улетают прямиком в лето.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как живут люди, которые умудряются круглый год ходить в купальниках и шортах. А в бонусе к этой статье вы найдете полезные сообщества для жизни за границей.

Где выгоднее зимовать: в теплых странах или на родине

Главное, что привлекает любителей проводить зиму у моря, — денежная сторона вопроса. Опытные путешественники легко могут снять большой дом с кондиционером и платить за него столько же, сколько за аренду 2-комнатной хрущевки в Москве. За примером далеко ходить не надо: коттедж на фото находится на Шри-Ланке, а проживание в нем стоит € 300 в месяц. Для сравнения: цены за малогабаритное съемное жилье в столице стартуют от € 550. Получается, что суммы, которую вы бы отдали за съем квартиры в Москве, с лихвой хватит на то, чтобы жить у моря. А если у вас есть собственная недвижимость, можно рискнуть заселить туда квартирантов — вырученные деньги пойдут на красивую жизнь в экзотических местах. Большой плюс — отсутствие трат на шубы, пуховики и теплые сапоги. Вместо них понадобятся только футболки, шорты и кроссовки. Местная еда, от риса до морепродуктов, как правило, стоит дешево. Бесплатными бонусами станут пребывание на свежем воздухе, насыщение витаминами и отсутствие ежегодной зимней депрессии.

В какой стране проще всего переждать зиму

Самые популярные и бюджетные места зимовок — Индия, Таиланд и остров Бали. Некоторые из путешественников предпочитают уезжать в Сингапур, Перу и Вьетнам. Для тех, кто не рискует ехать в экзотические страны, хорошим выбором может стать юг Испании. В Таиланде лучше всего жить с декабря по март, когда спадает сильная жара и не идут проливные дожди.

На зимовку в Гоа советуют ехать с ноября по февраль, когда воздух не такой влажный.

В Лиме, столице Перу, температура в зимние месяцы может подниматься выше +30 °С. Но на берегу прохладного Тихого океана жара переносится гораздо легче.

Тем, кто не любит зной и духоту, можно попробовать провести зиму в Андалусии — самом южном регионе Испании. В январе здесь воздух прогревается примерно до +16 °С. Зато ночью может быть прохладно , а дома в основном отапливаются теплым воздухом из кондиционеров. Поедете зимовать — учитывайте траты на электричество.

, а дома в основном отапливаются теплым воздухом из кондиционеров. Поедете зимовать — учитывайте траты на электричество. Еще один вариант нежаркой зимовки — Черногория. На Адриатическом побережье Балкан не особо жарко — средняя дневная температура с декабря по март держится в районе +12 °С. Купаться в море не получится, зато в качестве бонуса можно отправиться в горы и покататься на лыжах.

Какие опасности и сложности подстерегают

Даже при въезде в страну можно влипнуть в неприятную историю и расстаться с частью багажа. В начале 2019 года в паттайских соцсетях бурно обсуждали, что у россиян в аэропорту отбирают колбасу. А случилось вот что: незадолго до этого китайский турист привез в Таиланд 6 палок салями, в которых позже обнаружили вирус опасного для скота заболевания. Поэтому местные власти рекомендовали усилить контроль за ввозом свинины. Ни в коем случае нельзя забывать о сроках действия визы. Для примера: на Бали штраф за просрочку пребывания в стране составляет около € 65 в день — как для взрослых, так и для детей. С этими деньгами придется расстаться при прохождении паспортного контроля на вылете. Внимательно изучите, что запрещено в стране, куда вы отправляетесь на зимовку. Рассказывают, как на Пхукете одна тайка сдала русских студенток полиции за то, что девушки купили на пляже сетку ракушек. Итогом стало ожидание суда и штраф почти € 600.

Из чего складывается примерный бюджет на зимовку

Месяц в любой стране можно прожить примерно за € 900 на двоих. Но если вы новичок, то рассчитывать на это точно не стоит. Средний бюджет месячной зимовки в Индии — € 900 — 1 300, во Вьетнаме — € 1 300. Для сравнения: стоимость жизни в Москве, по отзывам разных пользователей, колеблется от € 700 до € 2 500 в месяц. Давайте разберем, во сколько вам обойдется комфортное проживание в теплой стране, на примере Таиланда. В среднем на зимовку у моря со всеми удобствами и развлечениями здесь советуют закладывать € 1 300 — 1 800 на двоих в месяц (не считая авиабилетов). Вот примерный месячный бюджет на Пхукете: апартаменты в кондоминиуме в пешей доступности до моря — € 740 (и это еще дешево);

коммунальные услуги — € 45;

одежда, домашняя утварь, гигиена, лекарства, бытовая химия — € 60;

аренда скутера — € 105;

страховка путешественника, покрывающая управление скутером, — € 110 в месяц на двоих;

питание дома, обеды в кафе, перекусы на улице, иногда ужины в ресторанах — € 450–600;

интернет — € 15;

туристическая виза (если получить на 2 месяца и еще на 1 продлить на месте) — € 62 в месяц на двоих;

тайский массаж — € 7–9;

такси до аэропорта — € 30.

Можно ли сэкономить

Одни зимовщики тратят за месяц не менее € 1 000, другие умудряются жить на € 150–200. Не готовы выбрасывать слишком большие суммы? Тогда выбирайте жилье не в раскрученных туристических районах и не рядом с морем. Зимовка на севере того же Таиланда может обойтись в 1,5 раза дешевле, чем на южных курортах. А до пляжа вполне можно доехать на скутере или рейсовом автобусе. В Таиланде можно сэкономить еще на стирке: не носить белье в прачечную, а пользоваться общественными стиральными машинками. Чтобы выбрать подходящий дом или виллу в месте зимовки, лучше всего приезжать до начала высокого сезона. Цены и на билеты, и на проживание будут гораздо ниже. Опытные путешественники советуют забронировать отель на 2–3 дня после приезда и уже без суеты, на месте, подбирать подходящее жилье. Если бронировать апартаменты летом, есть большая вероятность, что вас обманут недобросовестные хозяева и вы приедете к закрытым дверям. Сразу приготовьтесь, что в первый месяц вы потратите примерно в 1,5 раза больше, чем планировали. Часть денег уйдет на хозяйственные товары, а остальное вы переплатите за еду и развлечения, пока будете присматриваться к ценам.

Безопасно ли ехать и как наладить отношения с местными

Если вы не будете бродить ночью по темным улицам, то ничего страшного в экзотических странах вам не грозит. Придется привыкнуть в основном к особенностям менталитета. К примеру, балийцы очень любят детей, поэтому зимовщикам с маленьким ребенком всегда будет обеспечено повышенное внимание. Малыша могут трогать, трепать за щечку и гладить по голове. Лучше быть готовым к этому заранее и не проявлять агрессии. Не забывайте, что в экзотических странах полно активной живности типа всевозможных насекомых и змей. В балийских домах часто нет стекол в окнах и двери всегда нараспашку. Это делается специально: если заползет змея, ее можно будет быстро выгнать. Зимовщики со стажем советуют: если нашли дома змею, зовите местных, которые знают, как убрать ее из вашего жилища. Купаясь в Индии, не надо особенно надеяться на спасателей. Чаще всего они просто ездят по пляжу и кричат в громкоговоритель. Эти ребята и сами плохо плавают, поэтому возят за собой гидроскутер и спасают на нем. А вот сотрудники правопорядка в азиатских странах могут относиться к зимовщикам не так лояльно, как к своим соотечественникам. Местные нередко ездят на байке без шлема и перевозят свое семейство в полном составе. Зато иностранца за такое ждет штраф.

Зачем нужны страховка и время на адаптацию

В чужой стране с вами может случиться что угодно: от обычной простуды до получения травмы от падения на скутере. Поэтому ни в коем случае не следует забывать о страховке путешественника. В центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют минимум за месяц до поездки обратиться к медикам и сделать прививки от кори, паротита и краснухи, а также дополнительные — от гепатита А и брюшного тифа. Многие зимовщики сразу же бросаются на поиски жилья и разведку новой территории. Это серьезная ошибка. Организму нужно немного времени на акклиматизацию, чтобы привыкнуть к местной жаре. В противном случае можно слечь с каким-нибудь вирусом, на борьбу с которым у измотанного организма просто не хватило сил.

Пара слов об имуществе зимовщиков

Золотое правило зимовщиков: везите с собой вещи, которые при случае не жалко выбросить. Из-за палящего солнца одежда быстро выцветает, а в общественных прачечных легко испортить любимую футболку. А еще нет никакой гарантии, что вы весь сезон проведете в одном и том же жилье. Может случиться так, что из-за прихоти хозяев или других обстоятельств вам придется искать новый дом. Только представьте, сколько всего нужно будет каждый раз складывать в чемоданы. Одним из самых сложных вопросов остается содержание имущества в родном городе — оно должно приносить пассивный доход, а не создавать черную дыру в бюджете. Среди зимовщиков-новичков можно встретить семьи, которые платят ипотеку и коммуналку за оставленное жилье и одновременно арендуют виллу и скутер в теплой стране. Как правило, у них быстро заканчиваются деньги.

Стоит ли ехать на зимовку с детьми

Среди зимовщиков легко встретить родителей с совсем крошечными детьми. Многие малыши спокойно переносят жизнь в других странах, хотя им тоже требуется определенное время на адаптацию. Главная головная боль таких семей — детское питание. Здесь выручают специализированные отделы в супермаркетах, где можно приобрести смеси и всевозможные пюрешки.

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Сложности могут возникнуть с покупкой мясных пюре, творога или растворимых детских каш. К примеру, в Таиланде будут предлагать на выбор рисовую и пшеничную. А вот гречневую или кукурузную крупу придется заказывать из родной страны. С детьми постарше можно есть в кафе и фудкортах в торговых центрах. При выборе виллы или кондо семьи чаще всего ориентируются не на стоимость, а на удобство проживания с детьми. В помещении должна быть хорошая звукоизоляция, а на улице — какое-то подобие игровой площадки. А как же школа? Родители обычно пишут заявление на семейное обучение. Другой вариант — частное заведение, где проходят занятия на родном для ребенка языке.

Как работать, если вы приехали по туристической визе

Местная полиция строго следит за тем, чтобы туристы не занимались трудовой деятельностью. Нарушителей штрафуют и высылают из страны. При этом кто-то из зимовщиков на свой страх и риск умудряется подрабатывать агентом по недвижимости, няней или фотографом. Некоторые оказывают услуги частных гидов или составляют авторские туристические маршруты. В основном все надеются на удаленную работу. Главный минус этого занятия — возможные перебои с интернетом. Случалось, что зимовщики изначально рассчитывали на высокоскоростной Wi-Fi в кондоминиуме, а вместо этого приходилось идти работать в ближайшие кафе, где соединение было лучше. Учитывайте и серьезную разницу во времени. К примеру, на Бали из-за 5-часовой разницы с Москвой рабочий день может начаться в 14:00 по местному времени и закончиться в районе полуночи.

Пара слов о бытовых трудностях и салонах красоты

В домах нужно быть готовым к открытым кухням. На улице практически всегда +30 °С, поэтому пищу на многих виллах готовят под навесом. На таких кухнях по вечерам много насекомых, а во время дождей — скользкий пол. На Кубу не помешает привезти свою мочалку и губки для мытья посуды. Эти товары здесь не пользуются особым спросом. Кубинцы вообще не понимают, зачем тереть тело каким-то посторонним предметом. Достаточно же просто намылиться и смыть пену. Наводить красоту многие зимовщики ходят к соотечественникам — так надежнее и привычнее. Адреса и телефоны хороших парикмахеров и мастеров маникюра передают по сарафанному радио (мы же помним, что работа для иностранцев запрещена). Все знакомые бренды косметики продаются в бьюти-моллах. Сложности могут возникнуть и в продуктовых магазинах. К примеру, на Бали пытаются отказываться от пластиковых пакетов. Поэтому для покупок здесь придется купить тканевую сумку или обычную авоську. В некоторых кафе вместо обычных трубочек приносят напиток с бамбуковыми или стеклянными соломинками, а иногда и вовсе без них.

Бонус: где найти своих за границей

Зимовщики активно объединяются в сообщества и помогают друг другу. Среди них можно встретить людей самых разных возрастов и профессий — от мам с грудничками до серьезных предпринимателей. Присмотреться к их жизни можно в тематических группах в социальных сетях. Если вы собираетесь на несколько месяцев переехать в Таиланд и хотите получить полезные советы от опытных путешественников, вступайте в ряды «Всех жителей Паттайи». Если собрались ехать на зимовку с ребенком в Бангкок или Пхукет, то вам прямая дорога в группу «Наши дети в Таиланде». Здесь перепродают детские товары по невысоким ценам, делятся советами и ищут компанию для прогулок. Подыскать жилье для зимовки в Индии можно в группе «Аренда в штате Гоа», а последние новости — прочитать в одном из тематических объединений типа «Индия-Гоа. Сегодня». Индонезийские зимовщики тусуются в группах «Вместе на Бали» или «БалиФорум». Здесь вам расскажут, в какие кафе лучше ходить (а в какие нет), в какой детский сад отдать ребенка и сколько стоят коммунальные услуги в том или ином районе.