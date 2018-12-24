11 событий уходящего года, которые тронули душу каждого из нас

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Этот год был полон невероятных событий и грандиозных открытий. Когда мы смотрим на достижения ученых, будь это фотографии с Марса или лечение рака, понимаем, что будущее уже наступило. И даже развитие мира моды говорит о том, что мы на верном пути. Несомненно, 2018-й запомнится нам как удачный год.

Редакция AdMe.ru оглянулась на уходящие 365 дней и выбрала самые значимые, на наш взгляд, события, которые произошли в мире в 2018-м.

Нобелевская премия по медицине

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2018 года была присуждена Джеймсу П. Эллисону (James P. Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) «за открытие терапии рака путем подавления отрицательной иммунной регуляции». Ученые выяснили, как раковая опухоль «обманывает» иммунную систему. Это позволило создать эффективную противораковую терапию.

Самый кассовый фильм

Больше остальных в кинотеатрах мира в этом году заработал фильм «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War). На сегодняшний день он находится на 4-й позиции кассовых фильмов за всю историю — после «Аватара», «Титаника» и эпизода «Звездных войн» 2015 года (Star Wars: The Force Awakens).

Yanny или Laurel

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Интернет-человечество вновь разделилось надвое, как и несколько лет назад, споря, какого же цвета платье: бело-золотое или сине-черное. Сегодня этот спор — акустическая иллюзия, ответ на вопрос, который блогер Клое Фельдман (Cloe Feldman) задала в своем твиттере. Подключились даже специалисты, которые попытались объяснить феномен. А что слышите вы?

Чемпионат мира по футболу

11 городов, 32 команды... 6,8 млн туристов стали зрителями на стадионах, каждый 4-й из которых — женщина, 576 тыс. хот-догов было съедено за 31 день чемпионата. Сборная Франции стала чемпионом мира во 2-й раз, а турнир в России назван лучшим за всю историю проведения. Он запомнился нам не только красивой игрой, но и массовыми шутками, интернет-мемами и эксцентричными болельщиками, которые, похоже, прославились на весь мир.

Картина «Девочка с воздушным шаром»

Картина, пожалуй, самого загадочного художника современности — англичанина Бэнкси — самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне в начале октября. Позднее художник выложил видео, в котором рассказал, что тайно встроил шредер в раму картины еще несколько лет назад. «На случай, если ее когда-либо выставят на аукцион», — говорится в видеозаписи.

Бой года

Спортивное событие октября привлекло даже тех, кто, кажется, никогда не интересовался боями. Российский атлет Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона смешанных единоборств в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Эта встреча побила рекорд посещаемости подобных событий: на арене в Лас-Вегасе присутствовало более 20 тыс. зрителей.

Президентом Грузии стала женщина

Саломе Зурабишвили победила во 2-м туре выборов президента Грузии: она набрала 59,52 % голосов. Зурабишвили стала первой в истории страны женщиной-президентом и последним президентом, избранным всенародным голосованием.

Первое фото с Марса

26 ноября 2018 года исследовательский аппарат миссии NASA InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса на равнину Элизий и передал первое изображение. А 7 декабря космический зонд прислал на Землю аудиозапись звука ветра Марса. Позже уже Европейским космическим агентством были опубликованы снимки заполненного льдом кратера Королев.

Модные дома перешли на сторону животных

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», — заявила глава модного дома Донателла Версаче в марте. Также отказались от использования натурального меха в этом году Chanel и производитель сумок и аксессуаров Furla.

Свадьбы

Самой грандиозной свадьбой стала церемония принца Гарри и Меган Маркл. Другие знаменитости, которые отпраздновали свое торжество в этом году: звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли, Гвинет Пэлтроу, Ванесса Паради. Были и те, кто женился практически тайно: Хью Грант и Квентин Тарантино.

Дети года

В этом году приветствовали своих первенцев Ева Лонгория, Кирстен Данст, Джессика Честейн, Рэйчел Макадамс, Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер. А королевская семья пополнилась еще одним наследником. Здоровья всем малышам, мамам и папам!