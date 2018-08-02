11 смелых моделей, которые переворачивают стандарты красоты прямо сейчас

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В 1994 году никому не известная девочка-альбинос отправила свою фотографию Жан-Полю Готье. Культовый дизайнер влюбился в нестандартную внешность Конни Чиу и сделал ее звездой своего показа. Так Конни стала первым альбиносом, которому удалось покорить мир высокой моды. История Чиу — начало целой революции в фешен-индустрии. Идеальные модели уступили место оригинальным, смелым, необычным девушкам и парням, которые умели правильно подать изюминку в своей внешности.

AdMe.ru очень нравится эта модная тенденция, ведь она учит миллионы не стремиться к чьим-то параметрам, а любить себя и находить красоту в разнообразии. Мы решили представить вам 10 ярких моделей, которые доказывают: быть не таким, как все, — круто.

Конни Чиу

После участия в показе Жан-Поля Готье в 1994 году, который принес ей известность, Конни Чиу продолжила работать моделью, а также построила успешную музыкальную карьеру. Сейчас первой модели-альбиносу 49 лет.

Коки

Начинающая американская модель с коротким и запоминающимся псевдонимом Коки гордится своей солнечной внешностью. Девушка практически не пользуется макияжем и смело демонстрирует пигментацию на лице. Коки не планирует трудиться в модельной сфере всю жизнь, поэтому сейчас учится на биолога.

Фрея Лоуренс

Модельный скаут заметил Фрею, когда ей было всего 14 лет. Большие уши, веснушки и выразительный взгляд девушки сразу подсказали профессионалу, что перед ним перспективная модель с нестандартной внешностью. Скаут не ошибся. Британка стала музой таких известных брендов, как Mulberry, Chloe и Celine.

Ивмарк Чери

У 21-летнего гаитянина Ивмарка витилиго. Но именно нарушение пигментации сделало его внешность еще более запоминающейся. Сам парень уверен, что всегда нужно искать свой путь, а не оглядываться на выдуманные кем-то стандарты. «Если вы делаете то, что и другие, то и получаете то, что получают другие. Поэтому не бойтесь быть ненормальным», — говорит он.

Ребека Марин

Девушка с бионической рукой; несмотря ни на что, она исполнила свою детскую мечту и стала моделью. В 2015 году Ребеку назвали главной звездой Недели моды в Нью-Йорке. Сейчас она продолжает работать в фешен-индустрии, а также является мотивационным спикером.

Сара Тейлор

Сара прошла трудный путь от издевательств сверстников в детстве, непринятия своей внешности до любви к себе. Сейчас девушка не скрывает родимое пятно на лице, более того, смело демонстрирует его на каждой фотографии в инстаграме. Она не редактирует свои портреты, практически не пользуется макияжем и выступает за естественную красоту.

Карлотта Ранзе

Многие стесняются большого носа, но Карлотта, наоборот, считает его своей главной фишкой. Эта девушка с выразительными чертами лица любит удивлять. Так, одно из ее увлечений — математика.

Аманда Уэллс

Диагноз «витилиго» Аманде поставили в 18 лет. Чтобы принять свою внешность, девушка начала снимать видео для YouTube и публиковать фотографии в социальных сетях. Ее заметили и поддержали тысячи людей.

Дастин Байс

Техасский парень с инопланетной внешностью, который приехал покорять подиумы Нью-Йорка. Он предпочитает, чтобы его называли просто Байс, и уверяет, что еще удивит мир моды. Отсутствие волос, бровей и ресниц — не часть яркого образа, а последствие алопеции, которую диагностировали техасцу в 3 года.

Лилианна Ругер

Британская рыжеволосая модель, все тело которой покрыто веснушками. Недавно девушка подписала контракт с Model Management и уже успела сняться в нескольких ярких фотосессиях.

Екатерина Тимошенко

Белорусская модель-альбинос. Карьера Кати в фешен-индустрии только начинается (не так давно она начала сотрудничество с местным агентством), но большой потенциал этой девушки невозможно не заметить.