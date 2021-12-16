11 случаев, когда звезды своими нарядами отдали дань уважения другим известным личностям

Безупречные образы принцессы Дианы уже несколько десятилетий вдохновляют женщин из разных стран. А свадебное платье Грейс Келли стало практически синонимом идеального наряда невесты. Копировать стиль известных личностей решаются не только простые люди, но и другие знаменитости.

Вот мы в AdMe.ru и решили выяснить, кто из современных звезд позаимствовал образы других или отдал дань уважения культовым личностям прошлого столетия.

Мадонна (1984) и Дженнифер Лопес (2020)

Джей Ло для Хеллоуина решила повторить образ Мадонны из клипа «Like a Virgin», надев экстравагантное платье, кружевные перчатки и пояс с надписью Boy Toy. Самые дотошные начали выяснять, нет ли в этом скрытого смысла и отсылок к слухам о давнем романе Мадонны и теперь уже экс-бойфренда Дженнифер Алекса Родригеса. Но сама певица такие предположения отвергла и только рассмеялась в ответ.

Мэрилин Монро (1954) и Шарлиз Терон (2017)

Шарлиз Терон отдала дань уважения Мэрилин Монро и появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в платье с глубоким вырезом, в котором без труда можно было увидеть отсылку к знаменитому наряду Мэрилин.

Грейс Келли (1956) и Пэрис Хилтон (2021)

Пэрис Хилтон сказала, что всегда хотела, чтобы день ее свадьбы был похож на настоящее волшебство. И приложила максимум усилий для этого. Пэрис вдохновлялась свадебным образом Грейс Келли, поскольку хотела быть такой же элегантной.

Арета Франклин (2010) и Дженнифер Хадсон (2021)

О легендарной певице Арете Франклин был снят биографический фильм, главную роль в котором исполнила Дженнифер Хадсон. Актриса даже сказала, что Арета всегда была для нее источником вдохновения, поэтому появление знаменитости в платье, которое отдает дань уважения певице, было ожидаемо.

Жозефина Бейкер (1951) и Яра Шахиди (2021)

Актриса и модель Яра Шахиди вдохновлялась нарядами звезды эстрады прошлого столетия Жозефины Бейкер при выборе наряда для Met Gala. Яра отметила, что такой выбор — дань уважения Жозефине. Дизайнер Яры изучал архивные снимки Бейкер и представил современную интерпретацию классических образов.

Дайана Росс (2007) и Тараджи П. Хенсон (2021)

Актриса и певица Тараджи П. Хенсон при выборе наряда для ежегодного Met Gala вдохновлялась образами культовой певицы Дайаны Росс. Для Тараджи стиль Росс — это олицетворение Голливуда, моды и гламура. По ее словам, она росла с мыслью, что хочет быть похожей на своего кумира.

Сисели Тайсон (1974) и Габриэль Юнион-Уэйд (2021)

Актрисе и бывшей модели Габриэль Юнион-Уэйд настолько понравился образ Сисели Тайсон на премии «Эмми» в 1974 году, что почти через полвека она попросила дизайнеров создать похожий наряд.

Одри Хепберн (1959) и Сара Хайленд (2014)

В 1959 году Одри Хепберн появилась в изящном платье с открытой спиной, а через 55 лет этим образом вдохновилась актриса Сара Хайленд. Сходство видно невооруженным глазом, и сложно сказать, кто из девушек выглядит элегантнее.

Софи Лорен (1964) и Карли Клосс (2017)

Выход супермодели Карли Клосс на красную дорожку церемонии вручения премии «Оскар» был ярким и напоминал образы звезд прошлого: девушка сделала ставку на асимметричное платье, как у Софи Лорен в 1964-м, красную помаду и голливудские локоны.

Грейс Келли (1955) и Ким Бейсингер (1998)

В 1998 году актриса Ким Бейсингер была номинирована на «Оскар», и перед ней встал непростой вопрос выбора наряда. Звезда решила обратиться к образу Грейс Келли с этой же церемонии и воссоздать такое же платье. Нужный вариант появился только с 5-й попытки, а пошив был завершен только за час до мероприятия.

Принцесса Диана (1994) и Тейлор Свифт (2021)

Поклонники Тейлор Свифт уже размышляли об особом отношении певицы к принцессе Диане. Так, высказывались мнения, что на песню «Tolerate It» повлияли отношения принца Чарльза и принцессы Дианы. А на недавний вечерний ТВ-эфир звезда пришла в платье, напоминающем знаменитое «платье мести» леди Ди.