11 случаев, когда знаменитости выложили в интернет фото без фильтров

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Некоторые известные личности не теряют связи с реальностью и ведут себя скромно, несмотря на то что получают миллионы за свои роли или концерты. Они выкладывают селфи без макияжа, не страшась осуждения, любят экономный шопинг и всегда счастливы провести время со своей семьей.

AdMe.ru ценит неподдельную искренность этих звезд и хотел бы рассказать о некоторых из них вам.

1. Гвинет Пэлтроу поделилась фотографией без макияжа в свой 44-й день рождения

2. Хелен Миррен показала нам, как выглядит ее лицо по утрам после пробуждения

3. Тайра Бэнкс решила отдохнуть не только от макияжа, но и от париков

4. Дженнифер Гарнер рассказала, что и у нее бывают дни, когда волосы выглядят не очень

5. Уилл Смит написал веселый пост о том, что сейчас он «в своей худшей форме»

6. Кеша показала свои милые веснушки

7. Милла Йовович любит заниматься садом и заботиться о своих детях

8. Сара Мишель Геллар любит использовать купоны и покупать дешевые вещи

9. Меган Ти Сталлион не имеет ничего против фото без макияжа

10. Мадонна иногда не делает эпиляцию и любит сообщать об этом миру