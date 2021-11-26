11 случаев, когда знаменитости выложили в интернет фото без фильтров
Некоторые известные личности не теряют связи с реальностью и ведут себя скромно, несмотря на то что получают миллионы за свои роли или концерты. Они выкладывают селфи без макияжа, не страшась осуждения, любят экономный шопинг и всегда счастливы провести время со своей семьей.
AdMe.ru ценит неподдельную искренность этих звезд и хотел бы рассказать о некоторых из них вам.
1. Гвинет Пэлтроу поделилась фотографией без макияжа в свой 44-й день рождения
2. Хелен Миррен показала нам, как выглядит ее лицо по утрам после пробуждения
3. Тайра Бэнкс решила отдохнуть не только от макияжа, но и от париков
4. Дженнифер Гарнер рассказала, что и у нее бывают дни, когда волосы выглядят не очень
5. Уилл Смит написал веселый пост о том, что сейчас он «в своей худшей форме»
6. Кеша показала свои милые веснушки
7. Милла Йовович любит заниматься садом и заботиться о своих детях
8. Сара Мишель Геллар любит использовать купоны и покупать дешевые вещи
9. Меган Ти Сталлион не имеет ничего против фото без макияжа
10. Мадонна иногда не делает эпиляцию и любит сообщать об этом миру
11. Карди Би — олицетворение гламура, но и быть собой ей вполне комфортно
Фото на превью Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News, helenmirren / Instagram
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