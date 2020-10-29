11 случаев, когда принцесса Диана так умело обновила ношеный наряд, что никто и не заметил

Несмотря на то, что концепция разумного потребления уверенными шагами завоевывает мир, большинство знаменитостей и официальных лиц до сих пор придерживаются строгого правила: выходить в свет в одном и том же наряде дважды — моветон. А вот принцесса Диана уже в далеких 1980-х со свойственным ей духом бунтарства нарушала модные заповеди, неоднократно появляясь на публике в одном и том же одеянии. И делала это так виртуозно, что каждый раз костюм выглядел по-новому.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся чувством стиля леди Ди и решили подсмотреть у нее несколько приемов, как можно оживить знакомый всем наряд.

1.

Диана часто перекраивала вечерние туалеты. Яркий тому пример — нежно-лиловое платье, в котором она впервые предстала на торжественном банкете в Кувейте в 1989 году. Спустя 3 года принцесса полностью переделала наряд, заменив пышный подол элегантной прямой юбкой лавандового оттенка.

2.

Леди Ди как истинная модница знала, насколько важно иметь в гардеробе базовые вещи. К примеру, это платье в горох она виртуозно сочетала с красным жакетом.

С модным в 80-е структурированным пальто.

И даже с пуловером. Обратите внимание на то, что принцесса дополнила образ носочками с аналогичным принтом и красными лодочками.

3.

Для выписки из роддома с первенцем, принцем Уильямом, Диана выбрала зеленое платье в горох в сочетании с балетками цвета фуксии.

Но мало кто заметил, что принцесса уже успела появиться в этом платье во время беременности, посетив матч по поло всего за 2 недели до родов. Тогда она надела его с белыми туфлями с открытым носом на плоской подошве.

4.

В 1981-м для своего первого официального визита в Уэльс Диана облачилась в модное нынче бежевое пальто с запахом.

Спустя 4 года она посетила дерби в том же пальто, но уже заменила пояс пуговицами.

5.

В 1983 году во время официального визита в Австралию на одном из мероприятий принцесса продемонстрировала нежно-розовое платье в пол, украшенное многочисленными воланами. Спустя 3 года она вновь надела наряд, переделав рукава и юбку и убрав воланы.

6.

В апреле 1983 года для посещения Университета Аделаиды супруга принца Чарльза выбрала белую блузу с объемными рукавами-фонариками и черную юбку.

А в августе того же года она повторно продемонстрировала на публике ту же блузку, но уже с белым низом.

7.

Удивительно, как всего одна маленькая деталь может изменить образ. В течение одного года принцесса Диана дважды вышла в свет в плиссированной юбке миди и структурированном жакете с черным воротником. В первом варианте она дополнила образ клатчем-конвертом и жемчужным ожерельем, а во втором — изящной белой шляпкой.

8.

Костюмы можно носить целиком, а можно из их составляющих создавать яркие самостоятельные образы. И Диана часто этим пользовалась. В 1981 году за месяц до своей свадьбы леди Спенсер посетила финал Уимблдонского турнира в ярко-голубом комплекте с восточными мотивами.

Через 4 года уже замужняя леди Ди вновь остановила выбор на юбке с цветочным принтом, дополнив ее блузой молочного оттенка с пышными рукавами.

9.

Для одного из официальных мероприятий в 1986 году принцесса подобрала белое платье с популярным в те годы рисунком polka dot.

Всего через год она вновь надела наряд, слегка видоизменив его: Диана избавилась от асимметричной баски.

10.

В октябре 1995 года во время визита в Бирмингем леди Ди блистала в элегантном костюме-двойке в «куриную лапку».

А в декабре того же года она вновь надела наряд, но на этот раз украсила его черным велюровым шарфом и жемчужным ожерельем.

11.

Впервые Диана появилась в твидовом костюме-двойке в 1990 году на крестинах принцессы Евгении. Тогда она дополнила его шляпкой с вуалью и черными перчатками. А спустя 2 года наряд заиграл новыми красками благодаря одной маленькой детали: леди Ди незаметно для всех поменяла ленту, украшающую жакет.