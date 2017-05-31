11 сайтов, которые заставят вас залипнуть на несколько часов

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В интернете, как известно, миллионы сайтов на самые разные темы и каждый день появляются все новые и новые — как интересные, так и не очень. AdMe.ru собрал для вас сайты, на которых можно не только найти что-то полезное, но и просто провести свободную минуту. Или час. Ладно, несколько часов.

Вы когда-нибудь видели корову размером в 1 пиксель? А этот забавный сайт предлагает вам найти ее на абсолютно белом экране. В качестве подсказки вам постоянно твердят слово Cow, причем чем ближе к корове, тем громче. Тем, у кого хватит терпения дойти до 50-го уровня, откроется новое секретное животное.

Скучно? Одно нажатие на красную пуговицу, и сайт предложит вам развлечение, например угадать карту, узнать ваше место жительства по выбранному котенку или выучить фразу «Я черепаха» на 62 языках.

Хотите узнать, на каком месте в знаменитом списке самых богатых людей мира оказались бы вы? Нет ничего проще — достаточно ввести в специальное поле свой годовой доход, и сайт рассчитает ваш «рейтинг». Кроме того, Global Rich List покажет, сколько времени потребуется жителю одной из самых бедных стран мира, чтобы заработать такую же сумму.

Сайт для тех, кто любит рисовать и ставить в тупик искусственный интеллект. Нейросеть предлагает нарисовать ту или иную вещь, а затем угадывает. В игре 6 раундов, после которых вам покажут все ваши рисунки, а также предложат взглянуть на «шедевры» других игроков.

Необычный сайт позволяет не только увидеть, но и услышать «Википедию» в режиме реального времени. В виде звуков и разноцветных кружков отображаются правки и новые статьи, причем чем объемнее правка, тем ниже звук. Кроме того, сервис фиксирует каждого нового пользователя всемирной энциклопедии.

Сайт будет особенно полезен тем, кто много путешествует и не мыслит своей жизни без интернета. Достаточно ввести название отеля — и сервис покажет уровень приема сети Wi-Fi. Кроме того, здесь же можно измерить текущую скорость передачи и приема данных.

Проект «Лица фейсбука» позволяет увидеть всех пользователей социальной сети в порядке их добавления, включая самого первого — Марка Цукерберга. Здесь же можно найти свой собственный профиль и узнать его порядковый номер.

Instructables — сайт для тех, кому нужна инструкция к чему угодно. Например, как сделать гамбургер, собрать компьютер, сшить одежду или даже соорудить необычную лампу в виде Луны.

Arkadia — это бесконечная картинка, в которой на смену одному фантастическому миру приходит другой. С помощью кнопок на клавиатуре можно ускорять или замедлять движение, а также ставить на паузу сменяющиеся миры.

Помимо подсчета количества дней между двумя датами сервис дает возможность узнать время и погоду в любой точке мира, позволяет распечатать собственный настенный календарь со всеми праздниками (в зависимости от страны), может показать ваш возраст в минутах и секундах, а также предлагает массу других полезных или просто интересных вещей.

Neave — это целый набор развлекательных сайтов с оптическими иллюзиями, странными видеороликами, виртуальным планетарием и разнообразными играми. Здесь же есть и собственный фоторедактор, позволяющий делать снимки на веб-камеру и отправлять их в социальные сети.