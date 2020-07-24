11 обычных русских слов, которые радикально поменяли значение, хотя об этом не догадывались даже филологи

Конечно, всем известно, что язык — очень подвижная структура, и даже 50 или 100 лет назад он был совсем не таким, как сейчас. Что уж говорить о древности. Однако нам кажется, что привычные слова всегда имели такой же смысл, что и сегодня. Но это не так.

Нам в AdMe.ru понравилось, что некоторые слова имели значение, о котором сейчас трудно догадаться, а другие — и вовсе прямо противоположное современному.

1. Хитрость

Раньше это слово не было негативно окрашено. Хитрым называли человека, который в чем-то хорошо разбирается, является искусным в своем деле, изобретательным. Это подтверждается и поговорками, например: «Голь на выдумки хитра!» Уже позже первоначальное значение слова было утрачено.

2. Зараза

Трудно представить, но слово «зараза» раньше считалось комплиментом. Ухажеры часто употребляли это слово по отношению к девушкам. Оно было производным от «заразить», которое означало не только «передать инфекцию», но и было синонимом слова «сразить». Так что прекрасные «заразы» буквально сражали мужчин наповал своей красотой.

3. Вонь

Слово «вонь» в общеславянском языке было абсолютно нейтральным и означало просто «запах». Если хотели отметить, что запах приятный, то говорили «благовоние», а если неприятный, то «зловоние». Позже в разных славянских языках за ним закрепилось одно значение. В русском — неприятный запах, а в польском наоборот — приятный.

4. Страсть

Ранее слово означало страдание, печаль, горе. В некоторых случаях его употребляли в значении «страшные истории»: «Что за страсти ты рассказываешь!» Гораздо позже оно приобрело значение сильного, инстинктивного чувства, увлечения чем-либо.

5. Позор

Слово «позор» не всегда означало постыдное и унизительное для кого-либо положение или постыдный поступок. Его устаревшее значение — всего лишь «зрелище» или «вид».

6. Укроп

Словом «укроп» в древности обозначали теплую или очень горячую воду, которую использовали в церковных обрядах или домашнем хозяйстве. Еще этим словом называли церковный сосуд, в котором хранится специальная вода для церемоний.

7. Варенье

Сейчас вареньем мы назовем только сладкий десерт — плоды, сваренные в сахаре. В древности же это слово означало любую вареную пищу, его синоним — «варево».

8. Вратарь

В современном значении мы воспринимаем это слово только как «защитник ворот» в футболе. Между тем его устаревшее значение — «привратник», человек, который охранял ворота. Чаще этим словом называли людей, который охраняли городские ворота.

9. Понос

Казалось бы, у этого слова может быть одно-единственное, всем известное значение. Но раньше «понос» употребляли в значении «позор» или «стыд».

10. Юг

Редкое значение слова «юг» в значении «засуха» и «духота» упоминал в своем словаре известный лингвист Макс Фасмер. Эта книга считается самым объемным этимологическим словарем русского языка. Но другие исследователи не отмечали этого значения в своих трудах.

11. Дети

Значение слов «дети», «отроки» в древности было таким же, как и современное. Однако иногда так называли слуг. Считается, что это значение пошло из Древней Руси — так в те времена называли дружинников князей. Дружина комплектовалась из молодежи, в основном княжеских и боярских детей, а также детей старших дружинников. Служба начиналась уже в ранней юности.