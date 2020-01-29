11 российских звезд, которые резко помолодели. Теперь фанаты узнают их с трудом
Изменить внешность по мановению волшебной палочки — об этом хотя бы раз в жизни тайно грезила каждая девушка. Некоторые знаменитости пошли дальше и воплотили эту необычную мечту в жизнь. И многих из них теперь с трудом узнают не только поклонники, но даже близкие друзья и родственники.
Нас в AdMe.ru поразили новые амплуа 11 российских звезд, которые совсем недавно сменили имидж и круто помолодели.
1. Алла Пугачева
Свежее селфи Аллы Пугачевой, которое она опубликовала в своем инстаграме, вызвало настоящий бум в сети. Фанаты певицы высказали мнение, что Примадонна выглядит так, словно с каждым днем становится не старше, а моложе. Кроме того, некоторые упомянули, что на новом снимке артистка очень похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
2. Надежда Бабкина
Надежда Бабкина, которая в этом году отмечает 70 лет, в последнее время стала выглядеть значительно моложе. Эффектная прическа и выразительный макияж украсили внешность певицы. Преображение оценили и подписчики артистки: новый снимок мгновенно собрал сотни положительных комментариев и тысячи лайков.
3. Светлана Пермякова
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова сбросила 14 кг, сменила имидж и прическу, и теперь в ней уже с трудом можно узнать ту самую Любу из знакомого ситкома. Метаморфозы пришлись актрисе очень к лицу: она заметно помолодела и посвежела.
4. Пелагея
Не так давно Пелагея взорвала интернет яркими снимками. С помощью гречневой диеты певице удалось похудеть до размеров Дюймовочки. Правда, поначалу поклонники с трудом смогли узнать в преобразившейся звезде свою любимицу, хотя и согласились, что выглядит артистка сногсшибательно.
5. Виктория Лопырева
Если взглянуть на более ранние снимки телеведущей и фотомодели Виктории Лопыревой, можно оценить, какую колоссальную работу звезда провела над своей внешностью. Как ей удалось так сильно преобразиться, неизвестно. Однако в одном из интервью она призналась, что делала ринопластику.
6. Стас Михайлов
Смена имиджа не обошла стороной и любимца женской публики Стаса Михайлова. Певец отрастил более окладистую бороду и теперь предпочитает молодежный стиль. Но новый образ пришелся по душе не всем его поклонницам.
7. Ксения Собчак
Новая строгая стрижка и макияж в стиле нюд, словно эликсир молодости, преобразили журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Позже звезда решила сменить традиционный блонд на русый цвет волос, но такие перемены оценили лишь немногие ее подписчики.
8. Лариса Гузеева
Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заметно похудела и сменила природный темный цвет волос на игривый блонд. Многим поклонникам артистки не понравился ее новый образ, однако Гузеева никого не слушает и чувствует себя комфортно со светлыми волосами.
9. Ольга Шелест
Телеведущая Ольга Шелест часто экспериментирует с разными образами. Недавно она немного осветлила волосы и благодаря этому оттенку как будто скинула десяток лет.
10. Николай Басков
Когда Николай Басков выложил в сеть новые фотографии, на которых он продемонстрировал свой изменившийся облик, фанаты в голос заявили, что певец дико помолодел. Артист решил, что лишние килограммы его совсем не красят, и без доли сомнения избавился от них. Результат — подтянутое тело и посвежевшее лицо.
11. Иван Ургант
Иван Ургант показал подписчикам своего инстаграма новую прическу. Шоумен решился на эксцентричную стрижку и выбрил половину волос. Поклонники с восхищением оценили преображение кумира, отметив, что теперь Ургант стал выглядеть гораздо моложе своих лет.
А вы когда-нибудь кардинально меняли имидж? Или, быть может, экстремально худели? Делитесь с нами своими историями.