11 российских звезд, которые резко помолодели. Теперь фанаты узнают их с трудом

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Изменить внешность по мановению волшебной палочки — об этом хотя бы раз в жизни тайно грезила каждая девушка. Некоторые знаменитости пошли дальше и воплотили эту необычную мечту в жизнь. И многих из них теперь с трудом узнают не только поклонники, но даже близкие друзья и родственники.

Нас в AdMe.ru поразили новые амплуа 11 российских звезд, которые совсем недавно сменили имидж и круто помолодели.

1. Алла Пугачева

Свежее селфи Аллы Пугачевой, которое она опубликовала в своем инстаграме, вызвало настоящий бум в сети. Фанаты певицы высказали мнение, что Примадонна выглядит так, словно с каждым днем становится не старше, а моложе. Кроме того, некоторые упомянули, что на новом снимке артистка очень похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

2. Надежда Бабкина

Надежда Бабкина, которая в этом году отмечает 70 лет, в последнее время стала выглядеть значительно моложе. Эффектная прическа и выразительный макияж украсили внешность певицы. Преображение оценили и подписчики артистки: новый снимок мгновенно собрал сотни положительных комментариев и тысячи лайков.

3. Светлана Пермякова

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова сбросила 14 кг, сменила имидж и прическу, и теперь в ней уже с трудом можно узнать ту самую Любу из знакомого ситкома. Метаморфозы пришлись актрисе очень к лицу: она заметно помолодела и посвежела.

4. Пелагея

Не так давно Пелагея взорвала интернет яркими снимками. С помощью гречневой диеты певице удалось похудеть до размеров Дюймовочки. Правда, поначалу поклонники с трудом смогли узнать в преобразившейся звезде свою любимицу, хотя и согласились, что выглядит артистка сногсшибательно.

5. Виктория Лопырева

Если взглянуть на более ранние снимки телеведущей и фотомодели Виктории Лопыревой, можно оценить, какую колоссальную работу звезда провела над своей внешностью. Как ей удалось так сильно преобразиться, неизвестно. Однако в одном из интервью она призналась, что делала ринопластику.

6. Стас Михайлов

Смена имиджа не обошла стороной и любимца женской публики Стаса Михайлова. Певец отрастил более окладистую бороду и теперь предпочитает молодежный стиль. Но новый образ пришелся по душе не всем его поклонницам.

7. Ксения Собчак

Новая строгая стрижка и макияж в стиле нюд, словно эликсир молодости, преобразили журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Позже звезда решила сменить традиционный блонд на русый цвет волос, но такие перемены оценили лишь немногие ее подписчики.

8. Лариса Гузеева

Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заметно похудела и сменила природный темный цвет волос на игривый блонд. Многим поклонникам артистки не понравился ее новый образ, однако Гузеева никого не слушает и чувствует себя комфортно со светлыми волосами.

9. Ольга Шелест

Телеведущая Ольга Шелест часто экспериментирует с разными образами. Недавно она немного осветлила волосы и благодаря этому оттенку как будто скинула десяток лет.

10. Николай Басков

Когда Николай Басков выложил в сеть новые фотографии, на которых он продемонстрировал свой изменившийся облик, фанаты в голос заявили, что певец дико помолодел. Артист решил, что лишние килограммы его совсем не красят, и без доли сомнения избавился от них. Результат — подтянутое тело и посвежевшее лицо.

11. Иван Ургант

Иван Ургант показал подписчикам своего инстаграма новую прическу. Шоумен решился на эксцентричную стрижку и выбрил половину волос. Поклонники с восхищением оценили преображение кумира, отметив, что теперь Ургант стал выглядеть гораздо моложе своих лет.