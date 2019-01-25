11 российских дизайнеров, которые покорили голливудских звезд

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Ульяна Сергеенко, Вика Газинская, Александр Терехов — имена этих и многих других дизайнеров уже давно известны не только русскоязычной публике, но и за рубежом. В нарядах российских брендов блистают на сцене, красных ковровых дорожках и светских раутах звезды Голливуда. При этом есть и бренды, вещи которых знаменитости выбирают для повседневной жизни.

AdMe.ru рассказывает в своей подборке о российских дизайнерах, которые получили международное признание и чьи вещи с удовольствием выгуливают звезды.

Ulyana Sergeenko

Ульяна Сергеенко сегодня является одним из самых востребованных российских дизайнеров на Западе. Наряды от Сергеенко выбирают звезды первого эшелона, а также венценосные особы и политические деятели. Такие, например, как королева Иордании Рания и шейха Моза. И это при том, что дизайнером одежды Сергеенко стало относительно недавно — в 2011 году был основан ее бренд и тогда же состоялся показ первой коллекции. А уже в следующем году она дебютировала на Неделе высокой моды в Париже, покорив публику узнаваемыми элементами русского стиля, вписанными в современные тенденции.

Vika Gazinskaya

Карьера Вики Газинской началась, когда она, еще будучи студенткой факультета «дизайн костюма», победила в конкурсе «Русский силуэт». Затем последовала стажировка в журнале L’Officiel Russia под началом Эвелины Хромченко. В 2006 году появился бренд Vika Gazinskaya, который полюбился сначала российским, а потом и зарубежным знаменитостям. Например, американская певица Кэти Перри для открытия своей именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде выбрала черно-белый костюм от Вики Газинской (фото внизу слева).

Yanina Couture

Yanina Couture — это роскошные коктейльные и вечерние платья, которые охотно выбирают для своих выходов на премьеры и красные дорожки зарубежные звезды. Например, на нью-йоркской премьере фильма «Мэри Поппинс возвращается» актриса Эмили Блант появилась в нежном воздушном платье именно этого бренда (фото внизу слева). Вдохновляет история дизайнера и основательницы бренда Юлии Яниной. Она начинала с небольшого ателье в Саратове. «Все начинается с большой мечты. Не с бюджетов и не с инвесторов — это отговорки для ленивых», — говорит Юлия.

Rasario

Роскошные силуэты, глубокие вырезы или декольте, блеск — платья от Rasario в классической голливудской стилистике предназначены для роскошных див и особенных случаев. Именно поэтому они пользуются таким успехом у звезд. Основатель бренда Расида Лакоба родилась и выросла в Абхазии. Потом отправилась покорять Москву, где и было открыто ателье под брендом Rasario и первый шоурум.

Gosha Rubchinskiy

Свою первую коллекцию дизайнер-самоучка готовил 4 года. Основной ее темой стала эстетика 90-х, постсоветские годы. Прорыв случился, когда детище российского дизайнера взял под крыло японский бренд Сomme des Garçons. За этим последовали продажи одежды с лейблом Gosha Rubchinskiy в 150 точках по всему миру, коллаборации с Burberry и Adidas. Для Запада отсылки к постсоветскому времени и кириллица — это экзотика и определенный бунт против гламура 2000-х. Именно поэтому одежду от Gosha Rubchinskiy с таким удовольствием носят звезды — Джастин Бибер, Райан Гослинг, Кайли Дженнер, Рита Ора, Канье Уэст и другие. В апреле 2018 года дизайнер объявил о закрытии бренда и обещал в будущем удивить поклонников чем-то новым.

Tak.Ori

Светлана Таккори, основатель бренда Tak.Ori, начинала как дистрибьютор в России таких всемирно известных марок, как Vionnet, Marni, Valentino. Объемные и яркие шапки, связанные на фабрике в Италии, быстро полюбились российским модницам и знаменитостям. 15-летний опыт работы в индустрии моды помог Светлане организовать продажи в 22 странах мира, и в шапках Tak.Ori щеголяют уже мировые знаменитости. Сегодня бренд Tak.Ori выпускает не только шапки, но и другой вязаный трикотаж, включая эффектные кардиганы, свитера, накидки.

Valentin Yudashkin

Валентин Юдашкин является первым и единственным российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды. Он более 20 лет участвует в показах высокой моды в Париже и других модных европейских столицах. Мировая известность к модельеру пришла именно в Париже, после показа коллекции «Фаберже», когда модели выходили на подиум в платьях в форме яиц. Наряды от Юдашкина носят практически все российские знаменитости и некоторые мировые звезды, в числе которых канадская певица Селин Дион, Леди Гага и Николь Шерзингер.

A.W.A.K.E.

Штаб-квартира бренда A.W.A.K.E. находится в Лондоне, потому что именно этот город является источником вдохновения для дизайнера Натальи Алавердян. Наталья, бывший директор отдела моды в российском Harper’s Bazaar, в 2012 году создала свой модный бренд. В 2018 году Алавердян была номинирована на престижную премию Британского модного совета как «новый талант». A.W.A.K.E. выбирают для выходов звезды Голливуда и не только. Кстати, название бренда — это аббревиатура, которая расшифровывается как All Wonderful Adventures Kindle Enthusiasm («Все прекрасные приключения пробуждают энтузиазм»).

Yulia Kondranina

Юлия Кондранина родилась в Москве, и первой ступенькой ее профессионального становления стал Московский текстильный университет. Затем она поехала продолжать обучение в магистратуре в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. В 2014 году Юлия стала победительницей премии Fashion Scout Merit Award. А Vogue UK написал о ней как об открытии в британской моде.

Alexander Terekhov

Визитной карточкой дизайнера являются женственные элегантные платья. А начинался творческий путь Александра Терехова со 2-го места на конкурсе «Русский силуэт» в 1999 году. Сегодня Александр — постоянный гость New York Fashion Week и дизайнер с мировым именем, чьи наряды выбирают такие звезды, как Летиция Каста, Адриана Лима, Жасмин Сандерс и другие.

DARIA Y MARIA

Бренд DARIA Y MARIA — это тандем сестер-близняшек Дарьи и Марии Васильевых из Таганрога. В 2013 году девушки победили в московском конкурсе Grass Design Week и получили финансовую поддержку на старт бизнеса. Сегодня модный бренд DARIA Y MARIA «прописан» в Испании. Сестры позиционируют себя в первую очередь как создатели тренда «куртка Pop-Art с перьями». Именно такую джинсовую куртку «Фрида» со съемными страусиными перьями выбрала для себя поп-дива Мадонна.

Бонус: David Koma

Основатель бренда — Давид Комахидзе, уроженец Грузии. Когда ему исполнилось 10 лет, семья переехала в Санкт-Петербург. В Питере он закончил художественную школу и продолжил обучение в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии. Показ своей первой коллекции Давид сделал еще в возрасте 15 лет в рамках шоу «Дефиле на Неве». В 18 лет он переезжает в Лондон и осуществляет свою мечту — обучение в престижном Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. За этим следует создание своего бренда. И хотя бренд David Koma нельзя назвать российским, нам приятно включить его в этот список, ведь становление дизайнера началось на нашей земле — в Санкт-Петербурге.