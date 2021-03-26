11 родственников в детских мультфильмах, которые точно заслужили звание «Худшая родня года»

Взрослые и дети с удовольствием пересматривают мультфильмы. Мы сопереживаем героям, смеемся и грустим вместе с ними. Однако даже в любимых мультфильмах есть темные пятна. Порой родственники главных персонажей ведут себя не так достойно, как может показаться на первый взгляд.

Редакция AdMe.ru попыталась разобраться в том, кто из членов семьи популярных героев совершает ошибки в воспитании. А в бонусе мы расскажем, в каких мультиках поведение родни, напротив, можно рассматривать как образец для подражания.

Мама была излишне требовательна и все контролировала («Храбрая сердцем»)

Мериде повезло с мамой: она заботится о своей дочери и ее братьях, воспитывает их. Вот только делает она это слишком требовательно. Ни один шаг принцессы не остается без оценки: «лук на стол не клади», «полный рот не набивай», «говори громче», «играй лучше»... Пользователи сети задавались вопросом, зачем Элинор пытается сделать из дочери «идеальную принцессу». Может быть, мама девочки слишком остро ощущает ответственность за будущее дочки? При этом она забывает спросить ее мнение, в том числе по такому важному вопросу, как выбор мужа. К счастью, к концу мультфильма мама кардинально меняет собственное мнение и начинает более чутко относиться к желаниям Мериды.

Родители чрезмерно опекали («Холодное сердце»)

Когда выяснилось, что у Эльзы есть необычные способности, родители поддержали ее. Но после несчастного случая с сестрами они отреагировали странно и фактически ограничили дочь в общении с миром: уволили часть прислуги и поставили границу между сестрами. Вместо того, чтобы обсудить с Эльзой проблему и научить ее справляться с трудностями. Другими словами, девочка попала под гиперопеку. Не открывай, храни секрет!

Будь хорошей девочкой для всех!

Закрой все чувства на замок! В результате со своим даром Эльзе пришлось разбираться самой, без поддержки близких.

Отец установил много ограничений и правил («Русалочка»)

В оригинальной истории воспитанием Русалочки по большей части занималась бабушка. Тритон же — это не только отец девочки, но еще и правитель морей, в его руках сосредоточена большая власть, которая распространяется в том числе на дочь. Он запрещает ей контактировать с человеческим миром, называя людей «дикими, рыбоядными, неспособными к каким-либо чувствам», и ​​идет на крайние меры, чтобы обеспечить соблюдение правил. Он находит тайную пещеру дочери и после очередного диспута разрушает своим трезубцем всю ее коллекцию вещей с поверхности, а также самое ценное — статую принца Эрика. Именно из-за чрезмерного контроля со стороны Тритона героине пришлось отравиться за помощью к ведьме Урсуле и подвергнуть себя опасности.

Отец не обращал внимания ни на что вокруг («Красавица и Чудовище»)

В противовес предыдущей истории в мультфильме «Красавица и Чудовище» мы видим другую крайность неэффективного воспитания. Отец героини — слегка чудаковатый старик, который сосредоточен на своих изобретениях и не обращает внимания ни на кого вокруг. И несмотря на любовь к дочери, он позволил ей попасть в замок к Чудовищу. В их отношениях Белль более авторитетная фигура, которая принимает решения. А на самом деле кому-то нужно заботиться и о ней самой.

Папа сомневался в талантах своего ребенка («Как приручить дракона»)

Сам Иккинг и его отец Стоик понимают, что на сына вождя викингов мальчик не похож. Не вышел телосложением, не хочет драться, да и доставляет кучу проблем, из-за чего Стоику постоянно приходится отвлекаться, чтобы вытащить сына из беды. «Только шагнешь за порог, жди несчастья. У меня и так немало забот», — говорит он. По всей видимости, Стоик не понимает своего ребенка и не верит в него. Из-за недоверия отца сын чуть было не попал в беду. Хотя позже Стоик все же изменил мнение и поверил в своего ребенка.

Мать лгала и манипулировала («Рапунцель»)

«Маму» принцессы Рапунцель вообще можно поставить на первую строчку в антирейтинге родителей. Во-первых, она обманывала дочь, удерживала ее дома насильно и не давала жить полной жизнью. И все это в угоду своим потребностям. При этом она применяла по отношению к дочери приемы газлайтинга, называла ее простушкой и глупышкой и постоянно повторяла, что «мама умнее».

Отец вел себя пассивно («Белоснежка»)

В диснеевском мультфильме у главной героини нет обоих родителей: она живет с мачехой. Но в оригинальной сказке был жив отец девушки. Который, к слову, совершенно не принимал участия в ее воспитании, передав бразды правления мачехе. В результате из-за пассивности отца Белоснежке приходится терпеть множество лишений, а впоследствии и рисковать жизнью.

Отец критиковал партнера дочери («Семейка Крудс»)

Груг, глава семьи, долго и тщательно оберегал своих близких от всего опасного, а заодно и от нового. Но вдруг весь их привычный мир рушится: приходится пуститься в путь, а дочь Гип и вовсе влюбляется в первого встречного, парня по имени Малой, который того и гляди уведет ее в неведомые дали. Вот и выходит, что избранник Гип становится для Груга главным злом. Он не дает дочери строить отношения и всячески мешает им. Конечно, позже он понимает свою ошибку и принимает парня, но перед этим не только Гип, но и всему семейству приходится несладко.

Мама обесценивала желания дочери («Принцесса и лягушка»)

Конечно, мама Тианы по сравнению с другими героями нашего списка — кроткий ягненок. Но и она в некоторые моменты вела себя неправильно. Когда Тиана выросла и начала трудиться не покладая рук, стараясь накопить средства на ресторан, мама сразу сказала ей: «Мне жаль, что ты столько работаешь. У твоего папы было кое-что поважнее ресторана. Это любовь. И этого же я желаю тебе: встретить своего принца и в прекрасном танце умчаться в сказку». Иными словами, она попыталась обесценить желание дочери и просто пожелала ей удачно выйти замуж. В итоге мамино предсказание сбылось и дочь стала счастливой, но маму все же это нисколько не оправдывает.

Семья запрещала заниматься любимым делом («Тайна Коко»)

Конечно, родители любят своих детей и желают им самого лучшего. Вот и родственники Мигеля на 100 % уверены, что музыка счастья парню не принесет, поэтому лучше бы ему продолжить обувной бизнес семьи. Они запрещают парню учиться играть и даже разбивают его самодельную гитару. К счастью, в итоге родственники Мигеля понимают, что музыка ни при чем. Однако, прежде чем это случилось, парень чуть не потерял себя.

Родители уделяли мало внимания («Коралина в Стране кошмаров»)

У девочки, несомненно, любящие, однако вечно занятые родители. Из-за недостатка внимания Коралина предоставлена самой себе, и, конечно же, она очень радуется, когда находит «других» родителей — открытых, приветливых. В честь ее прибытия они приготовили роскошный ужин и демонстрируют ей те чувства и вещи, которых она не имеет в своем реальном мире. Из-за того, что родители не уделяли девочке достаточно внимания, она чуть было не попала в ловушку, что сделало бы ее вечным заложником потустороннего мира.

Бонус: в современных мультфильмах родители демонстрируют менее токсичное поведение

Периодически сценаристы показывают здоровые отношения между родителями и детьми. Например в «Моане» мать поддержала дочку и не помешала ей отправиться в дальнее путешествие. А в «Зверополисе» родители, несмотря на тревогу за дочь, поддержали ее и дали добро на службу в полиции.