11 ресторанов, создатели которых заморочились и придумали собственную фишку

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Пожалуй, в каждом крупном городе мира можно найти необычные рестораны. Одни из них славятся оригинальными блюдами, другие — нестандартным обслуживанием (где-то в качестве официантов выступают роботы и даже обезьяны), ну а третьи поражают необычными интерьерами (как, например, вьетнамское Amix Coffee, полы которого — это аквариумы, где плавают сотни рыб).

Редакция AdMe.ru подготовила специальную подборку, в которой собрала 11 самых оригинальных ресторанов и кафе мира.

Amix Coffee, Хошимин (Вьетнам)

Перед тем как войти в ресторан Amix Coffee, вам придется снять обувь и помыть ноги, потому что полы 2-этажного заведения превращены в неглубокие бассейны, где обосновались сотни красивых маленьких и больших рыбешек. Следует помнить о том, что играть с ними можно, а вот подкармливать категорически запрещено.

Kinderkookkafé, Амстердам (Нидерланды)

Кафе Kinderkookkafé известно тем, что его штат состоит из персонала не старше 12 лет. Дети здесь готовят самостоятельно (под ненавязчивым присмотром взрослых), они же подают заказанные посетителями блюда и приносят счет. Кстати, научиться мастерству кулинарии в этом кафе может каждый ребенок.

Kuappi, Ийсалми (Финляндия)

Ресторан Kuappi считается одним из самых маленьких подобных заведений мира. Его площадь — 8 кв. м. В зале и на открытой террасе размещается по одному столу и два стула. Он открыт только в летний период. По факту посещения ресторана гостям выдается сертификат о визите.

Hajime Robot Restaurant, Бангкок (Таиланд)

В ресторане Hajime Robot Restaurant в качестве официантов выступают роботы в типичных самурайских одеждах. Высокотехнологичный сервис и качественная кухня — вот что отличает этот ресторан от других. Роботы не только обслуживают гостей, но и развлекают их забавными танцевальными движениями.

Dick’s Last Resort, сеть ресторанов в США

Сеть ресторанов Dick’s Last Resort (всего в США их 17) отличается особой оригинальностью. Эти заведения славятся своими несуразными интерьерами и невежливыми официантами, но персонал старается не доходить до крайностей. Однако если вы попросите салфетки, а они отсутствуют на столах, будьте готовы к тому, что вам швырнут ими в лицо. При входе на головы гостей надеваются бумажные колпаки с самыми безумными надписями.

Rude Food, Мальмё (Швеция)

Треть всех продуктов, изготавливающихся в мире, выбрасывается из-за ненадлежащего товарного вида и ошибки в упаковке. Ресторан Rude Food занимается тем, что спасает эти самые продукты, готовя из них всевозможные блюда. Любопытно то, что львиную долю прибыли ресторан направляет на благотворительность.

EENMAAL, Амстердам (Нидерланды)

Кафе EENMAAL открылось в Амстердаме в 2017 году. Оно работает специально для тех, кто задумал пообедать в одиночестве, ведь все столики здесь предназначаются для размещения одного человека. Инициатор создания заведения Марина ван Гоор захотела разрушить широко распространенное мнение о том, что с человеком что-то не так, если он ест в одиночестве.

Kayabuki bar, Уцуномия (Япония)

Бар Kayabuki является одной из достопримечательностей японского города Уцуномия. Все дело в том, что в качестве официантов здесь трудятся обезьяны. Главный официант — 18-летняя макака Фуку-тян. Она, как и другие «работники», обслуживает посетителей в черно-белой униформе. В качестве чаевых обезьяны получают от посетителей соевые бобы.

Hospitalis, Джакарта, Депок (Индонезия)

Тематический ресторан Hospitalis распахнул свои двери в 2014 году. Он посвящен больничной тематике. Посетителей обслуживают медсестры в коротких белых халатах, повсюду расставлены капельницы и другие атрибуты типичного лечебного заведения.

Dans Le Noir? Париж (Франция)

Международная сеть ресторанов Dans Le Noir? предлагает своим гостям поужинать в кромешной тьме. Первое такое заведение было открыто в Париже в 2004 году при поддержке Общества слепых. Интересно то, что в качестве официантов выступают люди с ослабленным зрением или вовсе незрячие. Посетители не имеют понятия о том, что окажется у них в тарелке, они просто выбирают тип меню, в котором присутствуют мясные, рыбные и вегетарианские блюда.

The Clink, сеть ресторанов в Великобритании

Первый ресторан британской сети The Clink открыли в 2009 году, спустя несколько лет он появился в других городах Великобритании. В этом заведении работают преступники, у которых заканчивается срок наказания. Здесь все сделано руками заключенных — от мебели до еды. Создатели ресторана поставили своей целью адаптировать людей, находящихся в местах лишения свободы, к нормальной жизни.

Бонус: ресторан Ningen, Токио (Япония)

В ресторане Ningen (от яп. «человек») посетителям подавали последние обеды знаменитых арестантов-смертников. Так, например, здесь можно было отведать последнюю трапезу серийной убийцы Джудиас Буэноано, состоящую из брокколи, спаржи, клубники и помидоров черри, а также обед убийцы Виктора Фегера, который заказал себе одну оливку. Но ресторан был временным: его закрыли спустя 2 недели после открытия.