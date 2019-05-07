11 профессиональных лайфхаков, как отыскать настоящее сокровище на любом блошином рынке

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Продавцов на блошиных рынках можно разделить на 3 категории: это антиквары, перекупщики и просто те, кто желает избавиться от хлама и заработать. И если люди из 1-й и 2-й категорий знают, что предлагают и (как правило) сколько стоит их товар, то с продавцами-любителями дело обстоит намного интереснее: именно у них среди груды хлама порой находятся уникальные вещицы, способные произвести фурор на мировых аукционах.

Мы в AdMe.ru слышали немало историй о том, как люди совершенно случайно срывали джекпот, гуляя по барахолкам. Поэтому мы решили выяснить, на что стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы увеличить шансы найти настоящее сокровище.

Несколько общих советов для неопытных охотников

Во-первых, приезжайте к открытию : те, кто хочет унести с блошиного рынка что-то действительно стоящее, с самого утра уже там. Буквально за пару часов интересные товары находят своих хозяев.

: те, кто хочет унести с блошиного рынка что-то действительно стоящее, с самого утра уже там. Буквально за пару часов интересные товары находят своих хозяев. Во-вторых, учтите, что любой классический блошиный рынок наполовину заполнен вещами, созданными за последние 20 лет , что бы ни говорили продавцы.

, что бы ни говорили продавцы. В-третьих, берите то, что в первую очередь нравится именно вам. Это самое главное. Но дома все же проверьте клеймо и все пометки (если они есть) и попытайтесь узнать историю вещи. А теперь переходим от общего к частному.

1. Ценный фарфор отличается необычной прорисовкой

Среди обилия фарфора на барахолках, будь то посуда или предметы интерьера, иногда встречаются настоящие сокровища. К примеру, ручная роспись превращает обычную безделушку в уникальный экземпляр и резко увеличивает ее цену. Присматривайтесь к рисунку, тем более что отличить работу мастера от печати ничего не стоит: вы увидите рельеф, характерные мазки, мелкие неточности. Важно и то, что именно изображено: к примеру, если на дне вещицы вы видите букву W, а сбоку — гравюру с видами Санкт-Петербурга, то, возможно, перед вами представитель знаменитой коллекции Wedgwood. Имеет смысл подробно рассмотреть и фарфоровые фигурки. Странноватые на первый взгляд животные и птицы могут оказаться творениями венгерской фабрики Herend, которые стоят немалых денег.

2. Покупая картины, смотрите на подписи

Это, конечно, 100%-я лотерея. Чтобы целенаправленно сорвать джекпот, нужно как минимум очень хорошо разбираться в искусстве и ходить на распродажу как на работу. И все же стоит проверять подписи на картинах и при малейших подозрениях советоваться с профессионалами. История знает немало случаев, когда среди хлама оказывались картины легендарных художников. Так, к примеру, несколько лет назад американец нашел в гараже и уже почти продал за копейки подлинник Джексона Поллока, который стоит миллионы долларов. А вот женщине, купившей на барахолке утерянную картину Ренуара, повезло меньше: полотно числилось украденным и по закону должно было вернуться в музей.

3. Ценность часов кроется в изъянах

На барахолке в принципе можно найти неплохие экземпляры, но они не будут иметь большой ценности. Однако стоит внимательно приглядеться к серийным часам: необычные детали на них вполне могут заинтересовать коллекционеров. Бывают ситуации, когда совершенно неприметные на первый взгляд вещи обладают богатой историей и от этого растут в цене. Так, один британец случайно наткнулся на часы со съемок фильма о Джеймсе Бонде — на аукционе этот трофей ушел за $ 160 000.

4. Предметы быта прошлых эпох дорожают с годами

Покупая 50-летний утюг или самовар, будьте уверены — это отличное вложение средств. Все дело в том, что сохранением предметов быта прошлого века особо никто не занимался, и сейчас они теряются и ветшают. Так что не удивляйтесь, если через несколько десятков лет ваш дисковый телефон внезапно станет желанной добычей для коллекционеров.

5. Елочные игрушки прошлого века ценятся за уникальное исполнение

На блошиных рынках порой предлагают потрясающие игрушки разных времен, но надо подгадать время, чтобы успеть к распродаже. Например, на московских развалах они появляются лишь на 2 недели перед Новым годом. Особо ценятся игрушки на прищепках: за некоторые экземпляры коллекционеры готовы отдать $ 1 000. Интерес представляют и украшения 50-х годов, расписанные вручную. Конечно, при условии, что на них нет сколов и трещин: дефекты существенно снижают стоимость даже самых редких изделий. Кроме того, неплохо обогатить своих владельцев могут старинные ватные и картонные елочные игрушки: на интернет-аукционах за них отдают $ 100–200.

6. Ищите иностранную печатную продукцию, приуроченную к важным датам

Не самый очевидный пункт, но тем не менее это так. Не игнорируйте газеты и журналы (особенно если номер приурочен к историческому событию) и при покупке попытайтесь оценить уникальность экземпляра. Логично, что на постсоветском пространстве американские газеты будут значительно дороже, чем в США. Кроме того, со временем начали дорожать красивые открытки XX века, так что к ним тоже имеет смысл присмотреться.

7. Марки, выпущенные ограниченным тиражом, могут стоить миллионы

Если вы не филателист с многолетним стажем, вряд ли вам удастся на глаз определить редкую марку, тем более что охотников за ними все еще достаточно. Поэтому вопрос «А стоит ли пытаться?» вызывает дискуссии в экспертных кругах. Но счастливые случайности все же бывают. Если попадется раритет — считайте, что сорвали джекпот. Самые ценные марки — те, в которых при печати были допущены ошибки: это делает их уникальными. Например, желтый экземпляр (на фото) изначально задумывался в зеленом цвете. Но в типографии произошла путаница, и в итоге марки вышли в тираж. Так что, отправляясь на поиски, стоит изучить соответствующую информацию, чтобы хотя бы примерно понимать, что именно представляет интерес на рынке.

8. Рассмотрите внимательнее старые книги

Пролистайте книгу и рассмотрите форзац. Быть может, вам досталось издание именитого автора, выпущенное очень маленьким тиражом: это действительно ценная вещь. А иногда и вовсе попадаются уникальные экземпляры. На фото представлен один из таких примеров: книга, купленная на барахолке, была подписана самим Хемингуэем.

9. Ищите пробы на металлической посуде

Рассматривая металлические изделия, можно наткнуться на чистое серебро или просто редкую вещь из ценной коллекции. Встречаются подстаканники или сервизы времен царской России, но продавцы, как правило, знают историю предмета и просят за него кругленькую сумму. А некоторые могут и вовсе приукрасить реальность, чтобы набить товару цену. Так что точно определить уникальность приобретения помогут только экспертизы.



И все же, отправляясь на барахолку, предварительно ознакомьтесь с необходимой информацией, чтобы иметь хотя бы примерное представление о старинной посуде. Когда окажетесь на рынке, проверьте клеймо на обратной стороне изделия и поищите пробы. Число 999 указывает на то, что перед вами изделие из чистого серебра.

10. Драгоценные украшения могут затеряться среди обычной бижутерии

Такие случаи пусть и редко, но все же происходят. Определить реальную стоимость украшений могут только эксперты, так что, пожалуй, самый главный совет — берите то, что вам больше всего нравится. Ведь даже сам продавец может не знать, что отдает вам драгоценность. Так было с жительницей Великобритании, которая приобрела «безделушку» за $ 13, а через пару лет продала ее на аукционе за $ 850 000. Оказалось, что украшение было сделано в XIX веке и алмазы в нем настоящие.

11. Обращайте внимание на любые настольные игры

«Ур», «пулук», «сальта» — большинству людей эти слова ни о чем не говорят. Но коллекционеры оценят. Найти старинные настольные игры сложно, тем более что сделаны они в большинстве своем из бумаги или картона. Но если вам все же попался дошедший до наших дней экземпляр, считайте это большой удачей. Впрочем, дорогие игры — не обязательно старые. Один из примеров — War of the Ring 2010 года. Коллекционное издание было выпущено ограниченным тиражом, и уже сейчас его стоимость достигает $ 2 500. Посмотрите, что пользуется наибольшим спросом, — и вперед, на поиски.

Сохраните эти полезные советы — особенно они могут пригодиться путешественникам. К слову, как вы в целом относитесь к блошиным рынкам? Вам когда-либо удавалось найти там что-нибудь интересное?