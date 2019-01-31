11 продуктов, которые избавят тело от неприятного запаха в два счета

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Гипергидрация, или чрезмерная потливость, заставляет нас краснеть и испытывать стыд. Некоторые продукты — например томаты, капуста, кофе — усиливают потоотделение или делают запах пота более резким и сильным. Но есть и такие, которые способны минимизировать эту особенность человеческого организма.

AdMe.ru разобрался, что стоит добавить в свой рацион, чтобы избавиться от навязчивого запаха собственного тела и чувствовать себя уверенно.

1. Кокосовое масло

Кокосовое масло — одно из самых эффективных средств, которое может придать телу приятный аромат. Его антимикробные свойства ограничивают рост бактерий, а лауриновая кислота в его составе уничтожает резкий запах. Конечно, сам пот от этого не исчезнет. Наносить масло на область подмышек рекомендуется 1–2 раза в день после водных процедур. Помимо прочего, масло оказывает благотворное влияние на организм в целом и на дыхание в частности, если его употреблять в пищу.

2. Лимон и другие цитрусовые

Антисептические свойства лимона помогают устранять запах не только в области подмышек. Так же, как и кокосовое масло, лимонный сок может контролировать запах изо рта, который вызывают вредные бактерии. Достаточно выпивать утром стакан лимонной воды (если ваш желудок чувствует себя хорошо). Другой вариант — выдавить сок 1/2 лимона, натереть ступни или подмышки, дать жидкости высохнуть, после чего принять душ.

3. Семена пажитника

Семена этого растения работают как антиоксидант. Они не только выводят из организма токсины, но и не позволяют распространиться болезнетворным инфекциям, которые провоцируют появление запаха. Чтобы добиться желаемого эффекта, разведите 1 ч. л. семян кипяченой водой и дайте настояться. Через 6–8 часов отвар можно употреблять внутрь. Семена также можно добавлять в чай.

4. Листья нима

Ним (или мелия персидская) — ценное лекарственное растрение, которое издавна использовали в аюрведической медицине. Его листья обладают противогрибковым, антибактериальным и антисептическим действиями. Благодаря этому они способствуют полному удалению бактерий и токсинов, которые вызывают неприятный аромат, а также снижают потоотделение. Принцип использования — тот же, что и у семян пажитника. Порошок из листьев нима доведите до состояния кашицы с помощью воды, нанесите на подмышечные впадины и оставьте на несколько минут. Смойте, принимая ванну или душ. Для достижения эффекта проводите эту процедуру трижды в неделю.

5. Ростки пшеницы

Сок ростков пшеницы содержит большое количество белка, витамины C, B12, B6, фолиевую кислоту. Кроме того, это мощный природный антиоксидант, что делает их действенным средством в борьбе с ненужными ароматами тела. Можно употреблять как в свежем виде (40 г в день), так и в виде порошка (3 г в день).

6. Петрушка

Петрушка — популярное народное средство от неприятного запаха. Высокое содержание хлорофилла и свежий аромат дают дезодорирующий эффект. Эта трава очищает организм и борется с бактериями, которые заставляют тело источать не самые приятные запахи. Исследования (проводимые не на людях) показали: петрушка может успешно бороться с соединениями серы. Для избавления от недоедливых ароматов можно как просто употреблять петрушку в салатах или горячих блюдах, так и заваривать ее высушенные стебли и листья.

7. Шалфей

Шалфей содержит такие флавоноиды, как апигенин, диосметин и лютеолин. Кроме того, в составе растения присутствуют витамины, фитанциды и другие соединения. Благодаря такой концентрации полезных веществ, шалфей обладает сразу несколькими лечебными свойствами: кровоостанавливающим, отхаркивающим, мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, вяжущим и антибактериальным. Побороть потливость помогут цветы, плоды и листья растения. Их можно использовать в настоях и отварах, а также добавлять в ванну или протирать раствором тело. Будьте аккуратны: высокая концентрация биологически активных веществ может вызвать побочные эффекты.

8. Мята

Мята обладает успокаивающим свойством. Ее употребление снижает количество импульсов, посылаемых к потовым железам, следовательно, те выделяют меньшее количество секрета. Мяту можно употреблять свежей, сушеной или в виде эфирного масла, внутрь или наружно. В последнем случае она оказывает еще и противовоспалительный эффект, окутывает приятным ароматом.

9. Корица

Добавлять корицу в пищу — полезная привычка. Приправа славится тем, что устраняет неприятный запах в ротовой полости. Если употреблять ее в пищу ежедневно, она начинает воздействовать еще и на естественный аромат тела — излишняя потливость перестанет быть проблемой.

10. Зеленый чай

В зеленом чае содержатся органические кислоты и танин. Из-за этого он, как и шалфей, обладает вяжущими свойствами, помогающими в борьбе с излишней потливостью, и препятствует росту бактерий. Это актуально для ступней, тела и даже полости рта. Для достижения результата пейте зеленый чай ежедневно. Помимо уменьшения потоотделения употребление этого чая благотворно сказывается на обмене веществ и полезно тем, кто хочет быть стройным.

11. Розмарин

Розмарин способен блокировать рост бактерий, которые вызывают неприятный запах. В нем содержатся хлорофилл и ментол, обладающие дезодорирующим эффектом. Недостаток цинка в организме приводит к активной потливости. В розмарине присутствует цинк, поэтому растение восполняет недостаток этого химического элемента. Можно принимать ванны с розмарином, другой вариант — разбавить несколько капель эфирного масла 100 г воды и протереть раствором подмышки.