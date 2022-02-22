11 продуктов, на которые мы смотрим настороженно. А европейцы едят их на завтрак, обед и ужин

О человеке многое можно понять по его одежде, месту работы и даже любимой породе собак. Но то, что скрывает за собой дверца холодильника, способно поведать о сокровенном. От выбора пищи зависит и наше физическое здоровье, и хорошее настроение. Мы — то, что мы едим. И с этим не поспоришь.

AdMe.ru заглянул на кухни к европейцам, чтобы узнать, чем их рацион отличается от нашего. Удивительно, но практически все эти продукты можно найти на полках отечественных магазинов — только руку протяни.

Вяленые оливки

Даже к обычным оливкам у нас относятся по меньшей мере настороженно. Возможно, нам стоит дать этому продукту второй шанс и попробовать его в вяленом виде. Не просто же так оливу боготворят и включают ее плоды в свой рацион на протяжении нескольких тысячелетий. Процесс вяления оливок занимает около трех недель. Сначала плоды хорошенько сдабривают солью и оставляют на солнце на 15–17 дней, чтобы они отдали лишнюю жидкость. Потом сбрызгивают уксусом, через пару дней поливают маслом и дают им постоять еще неделю. Готовые оливки можно сразу употреблять в пищу или, как делают это на Кипре, запекать на гриле.

Замороженный картофель

В странах СНГ картошку могут есть на завтрак, обед и ужин. Так, согласно данным Минсельхоза, у нас съедают на 25 % больше утвержденной Минздравом нормы потребления картофеля — почти 113 кг в год вместо положенных 90. В Европе у картошки тоже есть свои фанаты. Но если мы привыкли покупать цельный картофель и готовить из него блюда самостоятельно, то, например, французы берут картофельные полуфабрикаты. Хашбрауны, картофель фри, жареное пюре и форменные оладьи — все это можно найти в обычном французском супермаркете.

Авокадо

Авокадо продают во многих магазинах, но не все знают, что делать с этим диковинным плодом. Во-первых, необходимо выбрать спелый экземпляр. Темная кожица обычно говорит о том, что плод готов к употреблению. Чтобы убедиться в спелости, следует сжать его в ладони. Подходящее авокадо не будет слишком твердым и не превратится в кашу при нажатии. В Европе авокадо давно перестало быть редкостью. В Испании его добавляют в тапас и разнообразные салаты. Но это не значит, что авокадо не может быть частью десерта. Так, например, на его основе готовят сладкий мусс со взбитыми сливками и яичным желтком.

Матча

Самовар, блюдечко, баранки — и перед вами традиционное русское чаепитие. Возможно, сегодня мы чаще завариваем чай в пакетике и закусываем любимыми конфетами, но в регулярности чайных возлияний можем дать фору китайцам и англичанам. Если каркаде и иван-чай — то, что привычно нам, то к популярной в Европе японской матче мы относимся с сомнением. А ведь на самом деле матча — это всего лишь перемолотые листья молодого зеленого чая. Напиток на основе этого порошка способствует лучшей концентрации внимания и оказывает антиоксидантное действие на организм. В Англии матча нашла применение в кондитерском деле. Чайный порошок добавляют в мороженое и десерты, а некоторые кафе и рестораны специализируются на одном этом ингредиенте.

Батат

Батат, или сладкий картофель, — один из древнейших корнеплодов, известных человечеству. Впервые это растение было упомянуто в 750 году до н. э. в записях перуанцев. В Европу сладкий картофель привез Христофор Колумб. С тех пор этот овощ выращивают в Греции, Италии, Португалии и Испании. На отечественный рынок батат попал относительно недавно. К счастью, не нужно быть Гордоном Рамзи, чтобы вкусно приготовить этот сахарный плод. Его можно запечь в духовке до мягкости или натереть на терке и немного потушить. Хочется кулинарных изысков? Из сладкого картофеля вполне реально сделать крем-суп, оладьи и даже ризотто.

Артишок

Артишок — новый для отечественного покупателя продукт. До нас он в основном доходит в виде консервов, но в крупных городах его можно найти и в свежем виде. Везут эти растения в основном из Италии. В этой стране к артишокам относятся серьезно. Каждый апрель в Ладисполи — местечке недалеко от Рима — проводится Фестиваль артишоков. С артишоками работать на кухне легко. Кулинары советуют есть молодые артишоки сырыми, добавляя их в салаты. Миниатюрные плоды следует запекать, а крупные — чем-либо фаршировать.

Тофу

Несмотря на то, что соевый творог является продуктом азиатской кухни, в Европе тофу тоже пользуется популярностью. И этот интерес, по прогнозам специалистов, будет только расти. У нас и обычный, и шелковый тофу можно купить в супермаркетах и в специализированных магазинах здорового питания. Определенные группы населения — веганы и вегетарианцы — регулярно включают соевый творог в свою диету. И правильно делают. Тофу — низкокалорийный источник растительного белка. Он богат железом и изофлавонами.

Спаржа

Еще в Средние века спаржу выращивали во французских монастырях, а сегодня лидерами европейского рынка этого продукта являются Германия и Испания. У нас спаржа не пользуется особой популярностью то ли из-за высокой цены, то ли из-за диковинной наружности. Тем не менее ее удивительно легко готовить: можно отварить или запечь в рекордно короткие сроки. А с точки зрения питательной ценности спаржа богата витаминами A, C, E, K и B6, а также фолиевой кислотой, железом, медью, кальцием и протеином.

Хумус

Вот уж мимо какой закуски точно не стоит проходить, так это мимо хумуса. В составе этого деликатеса есть богатый клетчаткой нут и источник полезных мононенасыщенных жиров — кунжутная паста тахини. К слову, кунжут бьет все рекорды по содержанию кальция. Чем не причина лакомиться хумусом чаще? За рубежом о прелести нутовой закуски уже прознали. Европейский рынок хумуса растет и не собирается останавливаться. В 2018 году его продажи оценивались почти в $ 133 млн. Ожидается, что к 2026 году эта цифра достигнет $ 159 млн.

Лук-порей

В рецептах русской кухни преобладают репчатый лук и зеленый, в Европе же эту нишу занимает лук-порей. Так, например, его добавляют в традиционный финский суп лохикейто. Заметьте, что в блюдо кладут только светлую часть стебля, зеленую отправляют в мусорное ведро. Делают это не из-за вкуса, а из-за текстуры. Зеленые листья растут над землей, и из-за этого они более жесткие и волокнистые.

Пекан

Внешне пекан легко перепутать с грецким орехом, но одного взгляда на ценник хватит, чтобы понять разницу: эти заморские орешки стоят значительно дороже привычных нам грецких. Зато какой вкус! Пекан добавляют в выпечку. Так, например, традиционные датские слойки с кленовым сиропом не обходятся без него. Конечно, пекан надо попробовать хотя бы однажды, но заменять им грецкий орех мы не советуем. Привычный нашему потребителю грецкий орех во многих отношениях даст иностранному брату фору. Так, например, в грецких орехах больше фосфора и кальция.

Какие продукты из нашего списка вы включаете в свой рацион? А о каких и слышать не желаете?