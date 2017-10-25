11 признаков поддельной косметики, о которых стоит узнать

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Дорогую косметику, к сожалению, подделывают в разы чаще дешевой, и даже приличный магазин не сможет гарантировать 100%-ю защиту от контрафакта. Для тех, кто давно хотел купить что-то эдакое, но боялся нарваться на реплику, созданную где-то в подвалах стран третьего мира, AdMe.ru нашел признаки, на которые стоит обратить внимание.

11. Текстура

Текстура теней, пудры или румян всегда должна быть однородной, без пустот и включений. Блеклый цвет также должен вас насторожить, если вы, к примеру, купили оттенок «сочный персик», а выглядит он как жухлый абрикос.

10. Эргономика упаковки

Именитые бренды следят за тем, чтобы любая деталь была идеально подогнана и работала на раз-два. Поэтому если баночка средства открывается и закрывается до мягкого щелчка, скорее всего, все в порядке. Если же она закрывается плохо, «со скрипом», вероятно, это подделка.

9. Штрихкод

Изучать штрихкоды обычно всем лень, поэтому как раз для таких случаев были созданы приложения, которые быстро могут их просканировать. Это гораздо удобнее, чем лезть в магазине в интернет, попробуйте.

8. Данные на официальном сайте

Смотрите, в каких вариантах выпускается товар. Вот, к примеру, ставший уже культовым спонж «бьюти-блендер»: на официальном сайте четко указано, каких цветов он вообще бывает. И если какой-то продавец будет пытаться продать вам экземпляр синего или темно-зеленого цвета, вы точно будете знать, что он продает вам либо аналог, либо подделку.

7. Качество печати

Увидели поплывшие буквы или кислотные цвета там, где их быть не должно? Держитесь подальше от такого товара.

6. Серийный номер

Посмотрите на официальном сайте, где у средства должен быть серийный номер, и ищите его. На кассе вы имеете полное право попросить продавца открыть упаковку и все рассмотреть.

5. Качество упаковки

У фирм, которые промышляют подделками, могут быть проблемы с дозированием клея и процессом создания ровных швов. Коробочки для косметических продуктов могут быть сделаны криво и косо, из картона, который не держит форму. Косяков, как на фото, быть не должно.

4. Язык надписей на упаковке

Допустим, вы покупаете косметику европейского бренда. Если вы увидели на коробочке надписи на китайском — это очень подозрительно. (Речь не идет о специальном разделе, где информация о товаре дублируется на разных языках.)

3. Наклейка с информацией

Наклейка с информацией о товаре часто оказывается лакмусовой бумажкой качества. Она не должна пузыриться, отклеиваться или быть криво приклеенной. У приличных средств зачастую ее уголок можно спокойно отклеить и перелистнуть, чего не скажешь о подделках.

2. Сумасшедшие скидки

Напоследок дадим пару советов относительно покупок на торговых онлайн-площадках, что актуально для бьюти-продуктов азиатских брендов. Очень большие скидки, в районе 70–80 % — вещь подозрительная. Ни один продавец по-настоящему качественной косметики не будет ее отдавать «за просто так». Особенно если скидки не на один товар, а на несколько сразу.

1. Реальные фотографии

Красивая картинка на странице товара, увы, не гарантирует, что придет вам именно то, что на ней изображено. Может быть, продавец вообще взял ее из интернета. Загляните в отзывы и посмотрите, как на самом деле выглядит то, за что вы хотите отдать деньги. Конечно, отсутствие любительских фото не всегда говорит о плохом качестве товара, но вам же не нужен кот в мешке. Способ для дотошных: если таких фото не наблюдается, напишите продавцу и попросите сделать фото товара на фоне сегодняшней газеты.