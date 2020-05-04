11 привычных вещей, которые запрещены в других странах, а за некоторые могут и оштрафовать

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Горсточка семечек для голубей, шумные обеденные посиделки — некоторые обыденные для нас вещи иногда могут послужить причиной серьезного штрафа или других проблем за рубежом.

Мы в AdMe.ru совершили виртуальное кругосветное путешествие и узнали, какие вещи, столь привычные нам, запрещены законом в разных странах.

Кормить голубей (Сингапур)

У нас легко встретить человека, подкармливающего голубей, а в зимний период он и вовсе становится для прохожих героем. В Сингапуре же подобные действия могут привести к штрафу (до 500 сингапурских долларов). Этот закон был введен из соображений чистоты и гигиены. Сингапурские голуби — настоящая катастрофа. Они загрязняют окружающую среду, распространяют болезни, а хлеб и рис, которые они не съели, привлекают крыс и других вредителей. Местные жители рассказывают, что даже высушить белье на улице не удается. Несмотря на запрещающие баннеры, некоторые люди все еще продолжают подкармливать голубей, из-за чего урон от них который год не снижается.

Называть ребенка необычным именем (Дания)

Некоторые родители называют детей именами любимых персонажей, звезд или даже исторических деятелей. На территории Дании это сделать не получится. В стране существует список, в который входят 18 тыс. женских и 15 тыс. мужских имен. Если родители решают дать ребенку имя, которого нет в списке, им нужно получить разрешение. Этот закон был введен для того, чтобы избежать нелепых имен, из-за которых над ребенком могут издеваться. Правда, среди запрещенных имен есть и вполне обычные, например Эшли или Питер. Похожие законы существуют и в других странах. Например, в Португалии нельзя называть ребенка Джорджем, а в Исландии в список попали имена Джек, Крис и Хлоя.

Ставить или смотреть оперу и балет (Туркменистан)

В 2001 году в Туркменистане запретили иностранные сюжеты оперы и балета, посчитав их чужими для местных традиций и культуры. Единственный в стране театр оперы и балета закрылся, а его репертуар назвали искусственным и нескромным. Только в конце 2019 года, во время международного фестиваля культуры, жители Туркменистана увидели оперу итальянского композитора Руджеро Леонкавалло «Клоуны». Для многих зрителей это стало событием двадцатилетия.

Шуметь с 12 до 15 часов дня (Германия)

В центральной части Германии, в Гессене, до 2005 года существовал закон, запрещавший шуметь с 12:00 до 15:00 даже в будние дни. Считалось, что в обеденный перерыв граждан ничто не должно беспокоить. Сейчас закон уже не действует, но в многоквартирных домах часто устанавливают правило не шуметь в обед: никаких ремонтных работ и громких приборов.

Брать фамилию супруга после заключения брака (Канада, Квебек)

С 1981 года в канадской провинции Квебек женщины обязаны сохранять девичью фамилию. Любые документы оформляются только на нее. Эта традиция восходит к французскому закону, который вступил в силу в 1789 году: он запрещал человеку пользоваться любым другим именем, кроме того, что было дано ему от рождения. Похожий закон действует и в некоторых других странах, например в Нидерландах и Греции.

Продавать сырое молоко (Канада)

Уже около 30 лет в Канаде запрещено продавать непастеризированное молоко. Это связано с тем, что молоко с ферм не проходит обработку и может содержать патогенные микроорганизмы. По словам канадского профессора Джеффри Фарбера, опасность сырого молока намного превышает любые его преимущества. При этом фермеры могут потреблять молоко, полученное на их собственной ферме.

Сажать люпины (Норвегия)

В 2004 году в стране насчитывалось более 800 чужеродных видов растений. Одним из главных захватчиков стал люпин. Он был завезен в Норвегию в XIX веке, использовался в качестве стабилизатора почвы и с тех пор рассеялся по всей стране. Под влиянием люпинов местная флора оскудевает. В Норвегии же сохранению уникальной экосистемы уделяется большое внимание. Хотя официального закона, запрещающего люпины, в стране нет, некоторые местные сообщества активно борются с ними.

Подавать на развод (Филиппины)

Сейчас единственный законный способ расторгнуть брак на Филиппинах — это аннулировать его. Для этого пара обращается в суд, разбирательства в котором могут идти годами. В некоторых случаях аннулирование брака занимало до 10 лет. Кроме того, это дорогостоящий процесс — обычно он требует около половины годового дохода семьи. С 1999 года предлагалось уже множество законопроектов о прекращении брака, но ни один из них пока не был принят. Сейчас обсуждается еще одна версия.

Танцевать в ночных клубах (Япония)

По закону, принятому в 1948 году, жителям Японии запрещалось танцевать в ночных клубах после полуночи. Помещения площадью меньше 66 кв. м попросту не могли получить лицензию, которая позволила бы посетителям танцевать. В 2015 году, после волны возражений, связанных с этим законом, его было решено смягчить.

Иметь избыточный вес (Япония)

Этот закон действует только для людей от 45 лет. Жители Японии дважды в год должны измерять талию. Если она превышает норму, то нужно обратиться за медицинской помощью. Для самих граждан наказания за невыполнение нет, а вот компании, в которых работают нарушители, могут оштрафовать. Этот закон был внедрен для борьбы с лишним весом, хотя в Японии им обладает всего 2 % населения.

Ходить в магазины каждый день (Венесуэла)

В очередях жители Венесуэлы могут провести полдня. Все дело в том, что ходить за бакалейными товарами им позволяется только два раза в неделю. Если человек не может или не успевает прийти в отведенный день, ему приходится дожидаться следующего, который наступает только через 4 дня. Жители страны вынуждены перестраивать свои планы, а маленькие венесуэльцы в день покупок часто не могут даже пойти в школу, поскольку некому их отвести или забрать после занятий. Закон был принят для того, чтобы люди покупали ровно столько, сколько им нужно, и не перепродавали продукты на черном рынке с большой наценкой.