11 привычных для нас вещей, которые у иностранцев вызывают недоумение

В каждой стране есть свои фишки, о которых жители других мест даже не догадываются. Для нас фраза «С легким паром!», подстаканники в поезде и марганцовка — абсолютно привычные вещи, а вот для жителей остального мира — диковинка заморская.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие особенности жизни в нашей стране могут озадачить иностранцев.

Подстаканники в поезде

Мы не представляем путешествия в поезде без подстаканников. Это такие специальные подставки цилиндрической формы, охватывающие и придерживающие стеклянный стакан. Их активно используют в железнодорожном транспорте для подачи горячих напитков. Бывают они из мельхиора, латуни, меди. Считается, что именно в то время, когда министром путей сообщения был Сергей Витте (1892 год), подстаканники обрели современную форму, которую мы знаем и искренне любим сегодня. За годы подстаканники стали для нас настоящим символом путешествий: граненный стакан в узорчатом металле придает особую атмосферу поездкам в вагоне. Для иностранцев посуда во время путешествий имеет мало значения: в вагонах-ресторанах напитки подают в стеклянных, керамических, бумажных или пластиковых стаканах.

Марганцовка

Перманганат калия, или, как его называют в народе, марганцовка, — это калиевая соль марганцовой кислоты, которая при контакте с водой превращается в раствор цвета фуксии. Ярко-розовая водичка не только забавляет детей, но и применяется в качестве антисептика для разных целей. Например, для обеззараживания корней растений и в целом выращивания цветов. Однако при использовании марганцовки следует быть очень аккуратными. Иностранцы же об использовании марганцовки в быту не помышляют, да и розничная продажа порошка перманганата калия может быть разрешена не во всех странах. Хорошо, что выбор безопасных антисептиков и дезинфицирующих средств сегодня огромен, одна из марок, выпускающих антибактериальное продукты, — Dettol.

Поездка «на картошку»

Сегодня все что угодно можно купить в супермаркете, но люди продолжают ездить на дачи, чтобы собственноручно выращивать овощи и фрукты. Одно из популярных занятий на огороде для наших людей — посадка и сбор картофеля. На поле выезжают целыми семьями, а потом всю зиму наслаждаются урожаем. Привлечение к сельскохозяйственным работам граждан началось еще с конца 1960-х годов. Тогда «на картошку» ездили и студенты, и работники разных сфер. Если попросить иностранцев объяснить значение фразы «ездить на картошку», то они, вероятнее всего, подумают, что речь идет о барбекю.



Простокваша

Те, кто любит кисломолочные продукты, ценят и простоквашу — это густое закисшее молоко. В результате брожения получается полезный, легкоусвояемый, оказывающий положительное влияние на микрофлору кишечника продукт. Выбор простокваши от разных производителей сегодня огромен. А делать ее в промышленных масштабах начали еще в первой полове ХХ века, для России это традиционный кисломолочный продукт. В других странах, например, такими являются: мацони (в Грузии), мацун (в Армении), тарак (в Монголии). Но если сказать жителю другой страны о простокваше, он, скорее всего, разведет руками.



Пожелание «С легким паром!»

В русской бане под потолком было самое жаркое место. Оно называлось полок-помост, именно там обычно и парились люди. Пар, поднимающийся от раскаленных камней к потолку, считался хорошим и легким. Но нередко в парилке был и другой — плохой и тяжелый пар, который смешивался с угарным газом и мог навредить здоровью. Потому тем, кто шел в баню, желали именного легкого пара. Затем выражение перекочевало в нашу обычную жизнь, теперь его можно услышать и на выходе из ванной. Иностранцам, не знакомым с русскими традициями, вряд ли будет понятен смысл этого выражения.



Горчичники

В детстве многим из нас ставили горчичники во время простуды. Для тех, кто забыл или не прошел ритуал выздоровления через жжение, напоминаем: это такие пластыри, в составе которых есть порошок семян горчицы. При контакте с телом горчичный пластырь вызывает ощущение жжения. По тому же принципу работают пластыри с перцем. Интересно, кому-то удавалось логично объяснить иностранцу, зачем наши люди прогреваются горчицей или перцем?

Ингаляции картофелем

И вдогонку еще один способ лечения простуды прямиком от наших мам и бабушек — ингаляция картофельным паром. Наверное, мы передадим его и будущему поколению. Традиционная процедура включает в себя несколько этапов: почистить (можно в мундире) и отварить картофель, накрыться одеялом и дышать паром, лучше всего минут 30. Предполагается, что эффект должен быть как от ингаляций лекарствами. И хотя наши предки, да и мы тоже, годами используем этот простой и дешевый метод, лучше не заниматься самолечением, а вовремя получить помощь специалиста.

Щавелевый суп

Иностранцы знают, что борщ — это традиционное блюдо славян. Появилось оно еще в Киевской Руси и сегодня продолжает радовать отменным вкусом как жителей постсоветских стран, так и гостей из-за границы. Однако существует не только красный, но и зеленый борщ. Такое название получил щавелевый суп. Зеленый борщ готовится на основе листьев зелени, обычно щавеля, в него также добавляют картофель, морковь, рис. В Европе же пользуются популярностью овощные супы с другими растениями: сельдереем, луком, шпинатом.

Выбивалка для ковров

Во дворе лежат и висят ковры, а рядом с ними стоят люди с хлопушками в руках. Пожалуй, эта картинка когда-то была типичной для большинства городов. Хлопушками называют выбивалки для ковров, по форме они напоминают теннисную ракетку, бывают как из пластика, так и из плетеного металла. Пыль из ковра выбивают на улице, поэтому во дворе, чаще всего в выходные, когда все убираются дома, можно встретить (хотя сегодня уже реже) соседей, занятых одним делом. За границей для этих целей используют пылесосы или обращаются в химчистки.

Кипятильник

Несмотря на то, что кипятильник изобрел в 1924 году немецкий ученый Теодор Штибель, популярностью на родине он не пользовался. Про него благополучно забыли жители Европы, зато нашим людям он полюбился. Уже с 1923 года в городе Ачинске начинает функционировать первый кипятильный завод, благодаря которому в квартирах появилось удобное в использовании устройство. Даже спустя годы кипятильники не пылятся на антресолях, а активно используются по всей день, чтобы быстро нагреть воду в небольшой емкости. Особенно актуальны они в летний период отключения горячей воды.



Закрытая скобка-улыбка

Раньше не было ярких эмоджи, зато сейчас стикерами пестрит каждое приложение. Но мы продолжаем пользоваться старыми добрыми символами, например скобками. Причем количество скобок может подсказать, в каком настроении находится собеседник. Много скобочек означают, что шутка или фраза очень понравились. Оказалось, подобное общение распространенно в русскоязычном интернете, а иностранцы используют разные сочетания для обозначения мордочки с улыбкой :), =), :/. Например, мы напишем: Привет). А иностранцы — Hi :)