11 неожиданных правил, которые можно перенять у немцев

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Ученые насчитали в мире больше тысячи больших и малых народов. У каждого из них есть свои традиции и особенности. Однако, по всеобщему мнению, немцы — настоящие короли серьезности, бережливости и, конечно, порядка. А еще у жителей ФРГ есть полезные привычки, которые неплохо бы перенять и другим странам.

AdMe.ru не устает удивляться тому, насколько разнообразен наш мир, и с удивлением изучает традиции разных национальностей. На этот раз мы вдохновились впечатлениями блогеров и эмигрантов, которые жили или гостили в Германии.

1. Сдача бутылок не желание, а обязанность

Немцы дружно сдают не только стеклянные, но и пластиковые бутылки. Правда, государство заставляет покупателей и ретейлеров проявлять сознательность. В начале 2000-х закон обязал магазины принимать пустую тару от напитков, которые там продаются. В ответ ретейлеры подняли цены, а у потребителей не осталось выбора: они покорно копят свои бутылки, чтобы потом сдать их в специальный автомат и компенсировать затраты. Кстати, немцы повторно используют не только стекло, что нам, в общем-то, привычно. Производители напитков моют и наполняют еще и пластиковые бутылки.

2. Не могут жить без кухонных полотенец

В Германии обожают кухонные полотенца. Причем не бумажные, а традиционные тканевые. По словам эмигрантов, на кухне среднестатистического немца можно увидеть с десяток полотенец, развешенных на спинках стульев или на батареях для просушки. Жители бывшего СССР тоже испытывают любовь к подобным аксессуарам, но всему миру они известны как «немецкие чайные полотенца» (англ. German tea towels).

3. Держат на полках целую армию папок

Про любовь немцев к порядку знают даже дети. В Германии есть пословица Ordnung muss sein (нем. «Должен быть порядок»), которая полностью характеризует представителей этой нации. Стремление разложить все по полочкам проявляется даже в мелочах. Во многих домах типичных немцев документы расфасованы по отдельным папкам. В Германии люди обязаны хранить документы от 2 до 10 лет, так что со временем у граждан образуется внушительная библиотека из счетов, налоговых уведомлений и чеков. И все они находятся в порядке, а не рассованы по ящикам.

4. Носят дома специальную обувь

Традиция снимать уличную обувь есть во многих странах. Жители бывшего СССР тоже без ума от этой идеи: раньше во всех домах надевали домашние тапочки, правда, из-за растущей популярности теплых полов люди постепенно отказываются от этой привычки. Американцев, например, удивляют страсть жителей Германии к домашней обуви и обычай выдавать гостям «сменку». Возможно, причина любви немцев к тапкам кроется в организации обогрева домов в стране. Только 13 % из них имеют центральное отопление, а в остальных используются газовые котлы, и все это очень дорого. Устраивать в квартире тропики — значит остаться без денег, ходить босиком холодно, а уличная обувь грязная. Так что тапочки — единственный приемлемый вариант.

5. Рассчитываются только наличными по неочевидным причинам

У немцев одна из самых сильных экономик мира, однако они буквально на генетическом уровне ненавидят кредиты и пластиковые карточки: 80 % всех покупок в Германии делаются за наличные. Этому явлению есть 2 объяснения: Немцы охраняют свою частную жизнь и не позволяют банкам следить за своими тратами.

Немцы обожают считать свои деньги, а свести дебет и кредит легче, когда ты расплачиваешься наличкой. Плюс это отличный способ экономить — кредитка, конечно, позволяет купить больше, но за это все равно придется расплачиваться.

6. Устройство их ванных комнат и туалетов вызывает вопросы у иностранцев

Душевые кабинки и просто ванные со стеклянными дверцами широко распространены в немецких домах. Иностранцы удивляются: почему бы не повесить шторку? К тому же после посещения душа вы обязаны взять специальный скребок для стекла и вытереть капли со стенок кабины. В ванных и туалетах в Германии почему-то не любят ставить вытяжки, так что приходится либо проветривать (и мерзнуть), либо «наслаждаться» тропической жарой.

7. Живут на съемных квартирах, но не из-за бедности

Молодые немцы не будут впадать в депрессию, если не получат ипотеку или не смогут купить себе квартиру / дом: почти 60 % жителей страны арендуют жилье на длительные сроки и не заморачиваются с покупкой «своего угла». А в Берлине и Гамбурге 80–90 % людей живут в съемных квартирах. Быть владельцем квадратных метров дорого: налоги и ремонт съедают огромные суммы, так что рачительные немцы заключают договоры и живут по несколько десятков лет в съемном жилье. К тому же цены на аренду контролирует государство: хозяин не может повысить плату более чем на 15 % в течение 3 лет.

8. Пишут «письма с угрозами»

В немецком языке есть термин Abmahnung (письмо-предупреждение). Так немцы выражают недовольство чьим-либо незаконным или неприемлемым поведением: арендодатель пишет съемщику, шеф — подчиненному и наоборот. Это всего лишь попытка досудебного урегулирования претензий. Но иностранцам она кажется чем-то вроде угрозы: вместо того чтобы позвонить или встретиться, немцы пишут письма. На это есть причина. Abmahnung имеет юридическую силу, его можно предъявить в качестве доказательства. И к тому же он экономит деньги — гораздо легче разобраться между собой, чем тратить время и деньги в судах, которые тоже стоят дорого.

9. Ценят пиво, от которого не ломит зубы

Американцы приучили весь мир пить ледяное пиво. Некоторые ценители уверены, что в США просто не умеют варить этот напиток и маскируют бедность вкуса низкой температурой. Немцы же производят 15 000 сортов пенного, и существует масса способов его употребления. Гурманы рекомендуют пить пиво температурой на несколько градусов ниже комнатной, чтобы раскрылся аромат и «характер» напитка.

10. Не выбрасывают то, что можно починить

Раз в 5 лет статистическая служба ФРГ выдает тысячам семей дневники, в которых те ведут учет покупок. Так социологи выясняют, из чего состоит потребительская корзина немца. Оказалось, что современные жители Германии не очень-то любят покупать что-то новое (даже если денег достаточно). Немцы считают, что старая добрая техника лучше, чем новая и блестящая. А потому не покупают, а чинят то, что еще можно спасти.

11. Экономят воду не потому, что скряги

Стереотипы представляют немцев жадинами, которые считают каждый евро. С водой то же самое: туристы рассказывают, что немцы фанатично экономят каждую каплю из-за высокой стоимости. Это лишь часть правды. На самом деле в Германии заботятся об окружающей среде, и большинство людей старается не плескаться в душе по три часа не потому, что денег жалко, а потому что это вредно для природы. Ну а вторая причина — это менталитет и любовь старшего поколения к экономии. Немцы тратят 124 литра воды в сутки, а россияне, например, целых 250. Впрочем, есть и ложка дегтя: дальше урезать расход воды уже нельзя — из-за малого количества стоков канализационные трубы зарастают жиром.

Бонус: поддерживают традицию социального контроля

Если немец видит какое-то нарушение или просто неприемлемое (на его взгляд) поведение, он не побежит жаловаться в интернет, а скажет об этом в лицо обидчику. В Германии есть культура социального контроля — пешеходу-нарушителю не дадут перейти на красный свет, юношу в автобусе попросят уступить место и обязательно сделают замечание по поводу шумно работающего двигателя автомобиля. Жители ФРГ тактичны и не лезут в душу, просто стремление к порядку у них в крови. Особенно это касается старшего поколения: немецкие бабушки и дедушки стоят на страже соблюдения правил.