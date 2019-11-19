11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

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«Двойной стандарт» — это не просто некий термин. От несправедливости, дискриминации и боли, которые стоят за этими словами, страдают люди. К сожалению, предрассудки часто встречаются в повседневной жизни и влияют на нас нелучшим образом.

Но мы в AdMe.ru верим, что общество в состоянии это изменить. Увидев эти нелицеприятно-правдивые, но обыденные ситуации со стороны, любой человек может задуматься и начать менять свое поведение.

1. Мы оцениваем флирт на рабочем месте, исходя из личных предпочтений

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

2. Мы осуждаем одежду людей, забывая, что в ней им комфортно

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

3. Каждый клиент заслуживает внимания, независимо от размера его кошелька

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

4. Не только миленькие пушистики заслуживают жить в тепле, дом нужен всем

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

5. Старшее поколение обвиняет детей в телефонной зависимости, не замечая собственной зависимости от телевизора

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

6. Общество одобряет мужчин, которые привлекают к себе внимание противоположного пола, а женщин за то же самое осуждает

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

7. Женщин все еще считают худшими водителями, чем мужчин

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

8. Мы реагируем на эмоции человека в соответствии с его полом, независимо от того, что он чувствует

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

9. Одинаковое поведение своих и чужих детей вызывает у нас разную реакцию

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

10. Принято считать, что мать должна уделять ребенку больше внимания, чем отец

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

11. Аппетит и фигура человека — его личное дело

11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

Приходилось ли вам становиться жертвой двойных стандартов? Расскажите нам свою историю.

Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru

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7
136
25k

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