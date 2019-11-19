11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь
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«Двойной стандарт» — это не просто некий термин. От несправедливости, дискриминации и боли, которые стоят за этими словами, страдают люди. К сожалению, предрассудки часто встречаются в повседневной жизни и влияют на нас нелучшим образом.
Но мы в AdMe.ru верим, что общество в состоянии это изменить. Увидев эти нелицеприятно-правдивые, но обыденные ситуации со стороны, любой человек может задуматься и начать менять свое поведение.
1. Мы оцениваем флирт на рабочем месте, исходя из личных предпочтений
2. Мы осуждаем одежду людей, забывая, что в ней им комфортно
3. Каждый клиент заслуживает внимания, независимо от размера его кошелька
4. Не только миленькие пушистики заслуживают жить в тепле, дом нужен всем
5. Старшее поколение обвиняет детей в телефонной зависимости, не замечая собственной зависимости от телевизора
6. Общество одобряет мужчин, которые привлекают к себе внимание противоположного пола, а женщин за то же самое осуждает
7. Женщин все еще считают худшими водителями, чем мужчин
8. Мы реагируем на эмоции человека в соответствии с его полом, независимо от того, что он чувствует
9. Одинаковое поведение своих и чужих детей вызывает у нас разную реакцию
10. Принято считать, что мать должна уделять ребенку больше внимания, чем отец
11. Аппетит и фигура человека — его личное дело
Приходилось ли вам становиться жертвой двойных стандартов? Расскажите нам свою историю.
Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru