11 примеров двойных стандартов, которые разрушают нашу жизнь

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«Двойной стандарт» — это не просто некий термин. От несправедливости, дискриминации и боли, которые стоят за этими словами, страдают люди. К сожалению, предрассудки часто встречаются в повседневной жизни и влияют на нас нелучшим образом.

Но мы в AdMe.ru верим, что общество в состоянии это изменить. Увидев эти нелицеприятно-правдивые, но обыденные ситуации со стороны, любой человек может задуматься и начать менять свое поведение.

1. Мы оцениваем флирт на рабочем месте, исходя из личных предпочтений

2. Мы осуждаем одежду людей, забывая, что в ней им комфортно

3. Каждый клиент заслуживает внимания, независимо от размера его кошелька

4. Не только миленькие пушистики заслуживают жить в тепле, дом нужен всем

5. Старшее поколение обвиняет детей в телефонной зависимости, не замечая собственной зависимости от телевизора

6. Общество одобряет мужчин, которые привлекают к себе внимание противоположного пола, а женщин за то же самое осуждает

7. Женщин все еще считают худшими водителями, чем мужчин

8. Мы реагируем на эмоции человека в соответствии с его полом, независимо от того, что он чувствует

9. Одинаковое поведение своих и чужих детей вызывает у нас разную реакцию

10. Принято считать, что мать должна уделять ребенку больше внимания, чем отец

11. Аппетит и фигура человека — его личное дело

Приходилось ли вам становиться жертвой двойных стандартов? Расскажите нам свою историю.