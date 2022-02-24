11 фактов из жизни людей прошлого, которые поставят в ступор современного человека

С давних пор люди окружают себя определенными правилами поведения в обществе и даже дома, с семьей. Но то, какие нормы были приняты еще в позапрошлом веке, может изрядно позабавить или даже обескуражить современного человека. К примеру, раньше нельзя было интересоваться здоровьем знакомых, а женщины почти ничего не могли подарить своим возлюбленным.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали, какие социальные правила, непонятные современным людям, считались нормой в прошлые века.

Женщины не имели права ходить в общественные туалеты

Посещать общественные туалеты считалось неприличным для девушек Викторианской эпохи. Да и те немногие туалеты, которые строились в те времена, были только мужскими. Справить нужду в глухих переулках, как это делали мужчины, респектабельные дамы тоже не могли. Поэтому долгие поездки на длительные расстояния им приходилось тщательно планировать, продумывая, где можно остановиться. Отсутствие доступа к туалетам не позволяло женщинам работать и вынуждало их в основном сидеть дома или выбираться лишь к друзьям. Даже когда в 1851 году в Лондоне открылись первые общественные туалеты, посещение их девушками все еще не поощрялось, так как считалось позором, если кто-то увидит их на входе в такие заведения. А к 1890 году женских кабинок было по-прежнему намного меньше, чем мужских.

Женщины дарили мужчинам дешевые вещи или предметы ручной работы

Отношения между мужчиной и женщиной также регламентировались. Так, в Викторианскую эпоху существовал особый этикет подарков. Женщина могла подарить что-то мужчине только в том случае, если он первым сделает такой шаг. При этом она обязана была преподнести лишь недорогую вещь или что-то сделанное своими руками.

Спрашивать о чем-либо напрямую было не принято

В викторианском обществе задавать прямолинейные вопросы считалось дурным тоном. Правила приличия диктовали, что любую деликатную проблему лучше смягчить или даже обойти стороной в разговоре. Именно поэтому здоровьем болеющих родственников в обществе не интересовались. Если люди знали, например, что мама их собеседника серьезно болеет, то они никогда не спрашивали, как у нее дела. Вместо этого они говорили: «Надеюсь, ваша мама здорова».

По телефону нужно было говорить с улыбкой

Это правило возникло в начале XX века, когда телефоном стали активно пользоваться. В то время все звонки передавались телефонисткам, и они уже переводили человека на нужную ему линию. В журналах писали, что нежный тон голоса улыбающейся женщины (операторами почти всегда были женщины) настроит пользователей на доброжелательный лад. В свою очередь, звонящим тоже советовали улыбаться во время телефонной беседы, чтобы проявить уважение к телефонистке. Также считалось, что такого человека лучше обслужат.

Приезжая в другой город, нужно было обойти всех знакомых

Приезжая с длительным визитом, нужно было объехать всех знакомых и оставить им свою визитную карточку. Так люди объявляли о своем прибытии и договаривались о визитах, чтобы поддерживать связь со старыми приятелями. Получатель обычно либо отвечал своей карточкой, либо посещал новоприбывшего в течение недели. Близкие друзья могли сразу созвониться.

К гостям были готовы почти в любое время дня

Официальные визиты в викторианские времена назывались утренними. Причем они почти никогда не происходили до полудня. В XIX веке утро означало любое время до обеда. Каждый день хозяйка дома должна была быть должным образом одета и готова к встрече гостей. При этом посещения ограничивались буквально 15–20 минутами. Время прихода посетителей зависело от того, насколько хорошо они были знакомы. Чем более близкими были отношения, тем позже можно было навестить приятелей.

Члены светского общества работали над своим голосом

Резкие, громкие голоса считались вульгарными. Говорить тихо тоже было не принято: такие люди вызывали неприятие. Также рекомендовалось избегать высокого, пронзительного голоса и гнусавых тонов. Этикет светской беседы требовал развивать грудной, не слишком низкий голос умеренного тона.

Женщины не считались хорошими собеседниками

Книги по этикету XIX века советовали девушкам никогда не сомневаться в правдивости любого утверждения, сделанного кем-то в разговоре. Также начитанным женщинам рекомендовали не умничать, так как это могло вызвать мужскую зависть. В связи с этим мужчины никогда не должны были спрашивать девушек о чем-либо, рассказывать что-то заумное и приводить многословные аргументы в их компании. Ведь, следуя правилам дамского этикета, женщины не прилагали усилий к тому, чтобы выяснить истину в ученых дискуссиях.

Нельзя было иметь одно хобби

Того, кто сильно увлекался чем-либо, старались избегать. Считалось, что такой человек быстро утомит своих собеседников. Потому что его не волнует ничего, кроме одной идеи, поглощающей все его время, и в обществе он тоже будет говорить только об этом. Поэтому рекомендовалось остерегаться одного определенного хобби.

Жениха и невесту подбирали по внешности

В респектабельных семьях XIX века чувства не имели значения при выборе супруга. Помимо прочего, существовали своего рода кодексы, где описывалось, какие черты внешности мужа и жены сочетаются. Обычно эти правила основывались на принципе, что противоположности притягиваются. В соответствии с этим молодые люди выбирали себе спутника жизни. Вот цитата из подобного руководства: «Любой, у кого ярко-рыжие волосы и румяный цвет лица, должен жениться на ком-то с угольно-черными волосами. Очень тучные должны вступать в брак с худощавыми, а жилистые и хладнокровные — с сердечными и эмоциональными».