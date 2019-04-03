11 правил воспитания детей в странах Северной Европы. Теперь понимаете, почему скандинавы такие продвинутые?

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В каждой культуре есть приемы и техники, которые стоит позаимствовать другим. Скандинавы и тут впереди планеты всей. Их дети послушные, а родители расслабленные. Их приоритеты и расстановка ценностей, начиная с прогулок в любую погоду и заканчивая умеренной нагрузкой на ребенка, делают детей счастливыми и дают им возможность наслаждаться настоящим моментом жизни.

Мы в AdMe.ru собрали самые впечатляющие и полезные правила воспитания детей от скандинавских родителей, которые вы с легкостью сможете применить на практике.

1. Не нужно зацикливаться на развивающих занятиях

Жители Скандинавии придерживаются тактики «расслабленного родительства». Это значит, что они не зацикливаются на развивающих занятиях, кружках и секциях, не стараются обучить малыша китайской грамоте и синхронному плаванию одновременно. Для них куда важнее личный контакт с ребенком. Согласно их философии, у детей должно время для безделья, когда можно никуда не спешить, побыть наедине с собой и поиграть. По их мнению, это помогает развивать важные навыки, учит управлять эмоциями и развивает воображение.

2. Не стоит покупать много игрушек

Скандинавские мамы и папы считают, что когда у ребенка большое количество кукол, машинок и настольных игр, он чаще отвлекается, хуже сосредотачивается. А малое количество игрушек дает малышу возможность применить фантазию и учит ценить то, что он имеет.

3. Поощряйте стремление ребенка к самовыражению

На детской площадке вы никогда не услышите громогласное «Не ходи туда, испачкаешься!». Наоборот, родители поощряют любое стремление ребенка к самовыражению: потрогать грязный камень — пожалуйста, попрыгать в луже — добро пожаловать. Детям разрешают играть так, как им нравится, без нравоучений. А если ребенок пришел с прогулки в чистой одежде, значит он и вовсе не гулял, считают скандинавы.

4. Прививайте любовь к природе и прогулкам в любую погоду

В норвежском языке есть даже специальное слово — friluftsliv, которое означает «свободный воздух жизни», то есть единение с природой, умение замедляться и созерцать окружающую красоту. Сегодня это слово обозначает целую философию и прочно укоренилось в их культуре. Ученые утверждают, что такой подход к жизни помогает минимизировать стресс, улучшить отношения в семье и даже повысить уровень эндорфинов, ответственных за счастье. Также в Скандинавии суровый климат, хорошая погода бывает нечасто. Поэтому скандинавы не боятся плохой погоды — они просто одеваются соответствующе и свято верят, что именно плохая погода помогает детской иммунной системе стать крепче и успешнее справляться с различными вирусами.

5. Не забывайте о роли отца в семье

Папы не просто участвуют в жизни ребенка, а берут на себя все повседневные обязанности. Началось это все с государственных программ, которые поощряют выход отцов в декрет. Декретный отпуск пап в Норвегии составляет около полугода, в Дании — 4 месяца, в Швеции — 3, и все являются оплачиваемыми в полной мере. Такие условия побуждают отцов проводить больше времени со своими детьми. В результате они активно участвуют в жизни детей, а обязанности не разделяются между родителями по патриархальным принципам.

6. Занимайтесь спортом, а не гонкой за медалями

Любовь к физическим активностям прививается с детства. Они не оценивают результаты, не контролируют «пригодность» ребенка к тому или иному виду спорта. Если девочке с лишним весом нравится заниматься гимнастикой, ей не скажут ни слова против ни родители, ни тренеры.

7. Забудьте о физических наказаниях

Швеция в 1979 году стала первой страной в мире, где официально были запрещены телесные наказания детей как в школе, так и дома. Все разногласия принято решать разговорами и объяснениями. К примеру, если прохожие на улице увидят, что родитель шлепнул ребенка по попе, то сразу позвонят в полицию. В таком случае малыша могут передать в другую семью, а его законного представителя посадить в камеру предварительного заключения и возбудить уголовное дело. Если будет доказан факт многолетнего «избиения» со стороны родителя, то его посадят в тюрьму на срок 1,5 года.

8. Не опирайтесь на гендерные стереотипы

Когда малыш появляется на свет, ему не покупают розовые или же голубые вещи. Детей предпочитают одевать в нейтральные цвета. В этом есть практический умысел: вещи нейтральных цветов можно будет оставить для младшеньких. Помимо одежды, игрушки тоже покупают независимо от пола, не навязывают стереотипные гендерные роли. А еще у них есть гендерно-нейтральные детские сады, где детей не разделяют по половому признаку и обращаются к ним просто по именам.

9. Научите ребенка любить собственное тело

Мамы и папы в Скандинавии разрешают детям бегать голышом, например, на заднем дворе дома, причем даже в плохую погоду. Они не внушают мысль, что голышом ходить стыдно, наоборот, поощряют интерес ребенка к изучению собственного тела, отличиям от других, чтобы впоследствии у ребенка не было комплексов, когда ему придется раздеваться в общественном месте, будь это бассейн, сауна или пляж.

10. Обеспечьте самостоятельность ребенка

Во многих областях скандинавы предпочитают давать детям свободу: от самостоятельной игры до прогулки. Детям разрешают делать мелкую работу по дому, например мыть посуду. Да, вероятно, ребенок не сделает это так же хорошо, как мама, но зато он сделает это сам. Это маленькая, но самостоятельность. Свобода и доверие со стороны родителей воспитывают в детях чувство ответственности.

11. Учите беречь зубы с детства

Тут скандинавы отличились прагматичным подходом: чем здоровее зубы в детстве, тем меньше денег придется тратить на них во взрослом возрасте. Так, в Швеции разработаны специальные государственные программы стоматологического обслуживания детей; придуманы различного рода развлекательные приемы, чтобы малыш лечил зубы без страха, а родители делают все возможное, чтобы их малыш правильно за ними ухаживал.

Какие методы скандинавского воспитания вам захотелось применить в нашей культуре?