11 правил хорошего тона, о существовании которых большинство даже не подозревает

Слово «этикет» у многих ассоциируется с дорогими ресторанами и светскими раутами. Но соблюдение правил хорошего тона не помешает и в простых бытовых ситуациях: когда вы просите счет у официанта, садитесь в машину, держите клатч. Подобным культпросветом занимаются различные тренеры по всему миру. Например, Марии Буше, Юлия Сильванская и Мика Майер. Марии — преподаватель Австрийской высшей школы этикета, Юлия написала книгу «Привет, этикет!», а Мика основала курсы Beaumont Etiquette.

Мы в AdMe.ru изучили блоги специалистов и взяли на вооружение советы и правила, без которых не обойтись в самых привычных местах: от кафе у дома до салона самолета.

Держим клатч, зажав его под мышкой

Эту миниатюрную сумочку при ходьбе нужно носить на уровне бедра и держать только одной рукой. Если вы стоите, держите клатч перед собой, как Кейт Миддлтон: возьмите аксессуар сверху двумя руками.

Носим сумки на сгибе локтя

Попасть впросак можно не только с клатчем. Сумки с короткими ручками носят только на предплечье, как королева Елизавета II.

Надеваем солнцезащитные очки на макушку

Если вы хотите снять очки, не стоит оставлять их на голове вместо ободка или вешать на вырез футболки. Лучше уберите очки в футляр. К тому же так они не упадут и не разобьются.

Одинаково держим чашку с чаем и кофе

Поскольку чашка для кофе больше по размеру, чем чайная, то и держать их следует по-разному. Чашечку с чаем берут так, чтобы указательный и большой палец соприкасались друг с другом через ручку, а средний палец при этом оказывался под ней. Когда пьют кофе, ручку обхватывают указательным пальцем, сверху прижимают большим пальцем, а остальные поджимают в ладонь. Чтобы стало понятнее, посмотрите подробную видеоинструкцию.

Неправильно едим круассаны

Круассан без начинки, как и хлеб, едят руками. Не отрывая булочку от тарелки, отщипните только один маленький кусок, смажьте маслом или джемом, если пожелаете, а затем съешьте.

Едим мидии прямо из раковины

Мидии можно есть двумя способами: вынимая моллюска с помощью столовых приборов или створок ракушки. В первом случае нужно вилкой аккуратно отделить мясо от раковины. А во втором — створками ракушки схватить мидию как щипцами.

Зачерпываем суп ложкой к себе

Это может показаться странным и непривычным, но по правилам этикета ложку направляют от себя и чуть задерживают ее у бортика тарелки, чтобы не капнуть на стол или на одежду.

Макаем закуску в общую посуду с соусом

Даже если чашка с соусом только ваша, неправильно опускать в нее еду. Зачерпните немного соуса ложкой и выложите на отдельную тарелку. Теперь можете наслаждаться закуской.

Ущемляем права соседа в самолете

Соблюдение правил этикета всегда демонстрирует доброту и вежливое отношение к окружающим. Именно у пассажира, который сидит в среднем кресле, есть право на пользование обоими подлокотниками. А если вы решили делить подлокотники на двоих, то убедитесь, что оставили достаточно места для соседа.

Садимся в машину боком

Садиться в машину нужно спиной, а не плюхаться на сиденье бочком. Откройте дверь и повернитесь в салон спиной. Затем аккуратно сядьте на кресло, сожмите ноги вместе и развернитесь. Выходить из машины тоже нужно, прижав ноги друг к другу. Здесь можно посмотреть небольшой видеоролик об этом.

Неправильно просим счет

Чтобы подозвать официанта, пользуйтесь универсальным жестом. Установите зрительный контакт и слегка поднимите руку, согнув ее в локте. Соедините указательный и средний пальцы вместе. Затем одними губами четко проартикулируйте: «Счет, пожалуйста».