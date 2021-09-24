11 поступков хозяев, о которых гости тактично промолчат, а после ухода растрезвонят всем знакомым

Есть такая поговорка: «В каждой избушке свои погремушки». Ее смысл в том, что в любой семье существуют свой привычный уклад жизни, который ее целиком устраивает. А вот у гостей кое-что может вызывать как недоумение, так и отвращение. Так, одни хозяева в присутствии друзей и родных дают облизывать свои тарелки домашним животным, другие заваривают чайные пакетики несколько раз, а третьи плюют в сковородку, чтобы понять, нагрелась ли она.

Мы в AdMe.ru почитали комментарии наших читателей к разным статьям и узнали, какие непростительные ошибки совершают хозяева во время приема гостей.

1. Забывают о гигиене во время готовки

Большинство людей щепетильно относится к гигиене во время готовки. А потому перед процессом они тщательно моют руки, а также не допускают попадания в еду посторонних предметов, к примеру волос, ниток. Но некоторые в прямом смысле слова плюют на все эти правила или даже не задумываются, что это абсолютно негигиенично. Моя мама, когда готовит отбивные, плюет на сковородку, чтобы проверить, достаточно ли она нагрелась. Это преотвратительно! А она не стесняется так делать и при гостях! © Понты Деревенские / AdMe.ru

Сотрудница рассказала: пришла в гости к подруге на застолье, а там оливье строгают в ведро, которое используют для мытья полов. Она была в шоке, но подруга ее заверяла, что ведро тщательно вымыто... Понятно, что оливье она даже не пробовала. © Галина Матвийчук / Facebook

2. Не предупреждают, если в доме что-то работает не так, как надо

Любая вещь рано или поздно сломается, будь то выключатель, кран или дверная ручка. И, как это часто бывает, на их починку не всегда можно найти время или финансы. А иногда просто нет желания что-либо исправлять. А потом, глядишь, уже и наловчился жить со сломанной вещью. Вот только гостям лучше сказать, что что-то не работает. Интересный момент, когда у хозяев дома есть какие-нибудь фишечки, привычные хозяевам, но ставящие в тупик гостей. Например, на кнопку смыва в туалете надо жать каким-то особенным образом с переподвыподвертом, иначе смыв не работает или же, наоборот, течет бесконтрольно и сплошным потоком.

Самый цимес, если об этом еще и не предупреждают. И ты такой стоишь в сортире и думаешь: как же быть? Понимаешь, что сам ты в сантехника играть не будешь, зовешь хозяев, они кидаются все чинить, попутно бросая на тебя такой мимолетный, но при этом очень красноречивый взгляд, и ты чувствуешь себя рукопопом... © Екатерина / AdMe.ru

3. Не закрывают собак в отдельной комнате / на балконе

Не каждая собака обучена манерам поведения в доме, особенно когда приходят чужие люди. А потому они так и норовят упереться головой в руку гостя, ожидая поглаживаний. А то и вовсе могут внезапно запрыгнуть на колени. И хорошо, если это какая-нибудь болонка, а не овчарка. Когда ко мне подбегает чужой ротвейлер и начинает слюнявую морду тереть об руки или одежду, кроме отвращения это никаких эмоций не вызывает. Хотя если вы надрессировали своих собак так, что они делают абсолютно все исключительно с вашего разрешения, то, конечно, не запирайте. © John Silver / AdMe.ru

Вот, например, собака моей подруги: только зайдешь, она лезет слюнявить одежду, запрыгивать всем весом. И да, она воняет до невозможности — огромная собака, не болонка какая-то. Напрягает. © Diana Van de Kamp / Facebook

4. Не накрывают стол к назначенному времени

Пожалуй, у каждого было такое, когда приходишь в назначенный час в гости, а на праздничном столе лишь тарелки да ложки с вилками. А сами хозяева все еще готовят блюда, нарезают продукты. И гостям приходится еще час-два ждать, пока все будет готово к столу. Очень не нравится, когда приглашают на определенное время, а оказывается, что стол даже не накрыт. Приходится еще час ждать... Тоже считаю, что это неприлично. © Людмила Свиридова Гатман / Facebook

5. Не вытирают пыль и пятна на видных местах

Все мы знаем, как быстро собирается пыль на горизонтальных поверхностях. И особенно хорошо она видна на черной технике и мебели. То же самое касается и жирных пятен, и следов от рук. Мало кто из нас ежедневно доводит жилье до блеска, иначе тут и времени, и сил не хватит. Но некоторые гости могут заметить пыль в вашей квартире, и тогда, вероятно, вам все косточки перемоют. Помню историю 30-летней давности с одной моей сотрудницей. Тогда было еще принято по любому поводу собирать гостей дома. Хозяйка расстаралась, приготовила много и вкусно, накрыла красиво (тогда было принято хвалиться кулинарными изысками, несмотря на проблемы с финансами и продуктами). Пришли сотрудницы, поели, похвалили, разошлись. Естественно, потом обсуждали, что и как.

Самым пикантным было брезгливое замечание: «Гостей пригласила — могла бы и двери помыть». Хотя я лично ничего и не заметила. Но этих сотрудниц к себе в гости не приглашала. Кто его знает, что у меня под диваном найдут. © Людмила Афанасьева / Facebook

6. Занимаются домашними делами

Когда человек приходит к кому-то в гости, он ожидает, что проведет время с хозяином, мило общаясь и уплетая приготовленные или принесенные вкусняшки. Но никак не то, что встречающая сторона будет заниматься домашними делами, например пылесосить, мыть посуду или полы. Как-то пригласила меня одна приятельница к себе в гости. Когда я пришла к ней в назначенный час, оказалось, что она спала. Проснувшись, она провела меня к себе на кухню и начала мыть посуду. Горы посуды. Я сидела так минут 40. Угостила она меня зеленым чаем. Прощаясь со мной, она сказала: «В следующий раз, когда придешь ко мне в гости, я угощу тебя кофе и буду мыть окно». © Eva Lachinyan / Facebook

7. Делают то, что у других может вызвать отвращение

Большинство людей имеет представление, какие вещи можно делать на публике, а что можно позволить себе, только когда рядом никого нет и никто не видит. Ну, например, поковыряться в носу или пустить газы. Ведь это все-таки неприглядные поступки. Но некоторым это невдомек, и тогда приходящие к ним гости округляют от изумления глаза и едва сдерживают рвотный позыв. Были у родственников в гостях. Там был маленький ребенок. Мать стала его кормить за столом. И перед тем как дать еду ребенку, сама брала с ложки в рот, а потом обратно и ребенку. Меня чуть не вырвало. © Ирина Гладкова / Facebook

Меня как-то шокировало, когда увидела, как полоскают веник в унитазе и потом подметают. © Anna Manakova / Facebook

У меня в жизни была отвратительная ситуация. Знакомая пригласила в гости. У нее ребенок 2 лет. Пригласила попить чая, сели за стол, пьем чай с тортом. Подходит ребенок, говорит, что хочет в туалет по-маленькому. Она достает горшок, ставит на стол прямо передо мной, он снимает штаны и начинает дуть. Думала, меня вырвет. Ушла и больше с ней не общалась. © Елена Сергеевна / Facebook

8. Высказывают недовольство подарками

Когда люди идут к кому-то в гости, то зачастую что-то покупают в подарок, к примеру сувенир или же торт. И обидно, когда вкладываешь в этот поступок всю душу, а хозяева в итоге при всех начинают высказывать недовольство принесенным презентом. Один раз меня пригласили в гости. Я очень люблю угощать, вот и в тот раз я сказала, что испеку пирог и привезу. Эта мысль хозяйке понравилась. Я испекла «Муравейник». Когда я приехала в гости и отдала хозяйке пирог, она с разочарованием протянула: «Ой, да это всего лишь „Муравейник“...» Было обидно. Лет 20 прошло, а осадочек до сих пор. © Анна Чижевская / Facebook

9. Не накрывают стол

Когда люди приглашают кого-то к себе на ужин или отметить, к примеру, день рождения, подразумевается, что хозяева подадут к столу хоть какие-то блюда. Ведь гости зачастую приходят с легким чувством голода. Вот только некоторые люди считают, что визитеров достаточно угостить кусочком колбаски да какими-нибудь печеньками. Однажды моих родителей позвали в гости на обед друзья. Люди, мягко говоря, не бедные: муж — банкир. И на наших застольях они бывали не единожды. Так вот, мама с папой уехали, но уже через пару часов позвонили домой и спросили: «В холодильнике осталась картошка с котлетами?» После утвердительного ответа сказали, чтобы мы разогрели, так как они едут домой.

По приезде сказали, что обед у банкира состоял из винегрета, купленного в ближайшей кулинарии, и колбасы внарезку. © Ольга Дока / Facebook

По приезде сказали, что обед у банкира состоял из винегрета, купленного в ближайшей кулинарии, и колбасы внарезку. © Ольга Дока / Facebook У меня есть родственница. Когда она приглашает к себе на какой-нибудь праздник, всегда ставит весьма скудное угощение в малюсеньких пиалках. А потом, через 10–15 минут, откидывается на стуле, вздыхает и говорит: «Боже, как же я наелась, теперь на неделю хватит». После этих слов гостям есть уже как-то неудобно. Хотя никто еще толком ничего и не поел. И это повторяется на каждом застолье. © Наталья Онисько / Facebook

10. Подают еду и напитки в грязной посуде

Пожалуй, вряд ли кому-то будет приятно есть из тарелки с засохшими на ней кусочками гречки или еще чего-нибудь. Ну или пить из чашки, которую не мыли неделю. Но, оказывается, есть такие люди, которых абсолютно не беспокоит немытая посуда, и они даже считают вполне нормальным подавать ее гостям. Однажды в гостях мне подали воды в стакане, не вымытом после молока. На мое замечание по этому поводу ответили, что это же не помои, а всего лишь вода после молока. © Наталья Седляр / Facebook

11. Заваривают чай в пакетиках несколько раз

Кажется, что времена экономии уже в далеком прошлом, но некоторые по привычке продолжают по несколько раз заваривать пакетики чая. Хотя кто-то делает так, потому что просто не любит крепкий чай. Но есть и такие хозяева, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы использовать чайные пакетики несколько раз. Мои свекры постоянно так делают с черным чаем. Под предлогом того, что он крепкий, заваривают пакетики несколько раз. Меня от этого просто передергивает. Ладно бы сами, так они тоже совершенно спокойно предлагают эти пакетики немногочисленным гостям. © Оксана Роговая / Facebook