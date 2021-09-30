11 традиций русской свадьбы, которые мы ностальгически любим, хоть они и уходят в прошлое

Свадьба — это всегда волнительное и важное событие. Само собой, молодоженам хочется, чтобы этот день стал особенным и навсегда остался в памяти. Вот и появляются в свадебной программе разнообразные традиции: фотосессия после обмена кольцами в загсе, конкурсы среди гостей и замочки с именами мужа и жены на мосту.

Сейчас многие такие традиции постепенно уходят в прошлое, а свадьбы из шумных и разгульных становятся более простыми. Так что мы в AdMe.ru решили припомнить все добрые обычаи, которые, может, и устарели слегка, но все равно вызывают у людей теплые эмоции.

Торжественный выкуп невесты

И неважно, где живет невеста, — удалой жених хоть на 10-й этаж пешком поднимется, чтобы увидеть любимую, а гости самоотверженно украсят его путь шариками и лепестками роз.

Свадебные конкурсы — иногда странноватые, но всегда веселые

Наши свадебные конкурсы — тот еще простор для фантазии. Например, невесте нужно угадать, где ее возлюбленный, наощупь: по рукам или, скажем, лицу. Угадает — конечно, быть счастью. А не угадает — нестрашно, ведь конкурсов впереди еще много.

Традиция вешать на мосту замочки с именами молодоженов

Конечно, в знак вечной любви. А многие уверены: чем больше замок — тем сильнее любовь.

Пышное застолье. Гости не уйдут голодными, если они попросту не смогут встать из-за стола!

Что ни говори, а вкусно поесть мы все любим. И какая же свадьба без праздничного стола! Пусть сейчас молодожены чаще выбирают элегантный фуршет, для многих из нас нет ничего роднее длинного стола с блюдами на любой вкус, за которым собрались все близкие.

Продолжение свадебных гуляний на второй день

Это тоже старая традиция. На Руси свадьбы гуляли не один, а два или три дня. И кое-кто перенес этот обычай в современный мир: первый день, например, отводится для «официальной» части, а второй — для душевного праздника с самыми близкими. Или с теми, кто не успел прийти в первый день.

Сбор денег на ребенка — мальчика или девочку

Еще одна трогательная традиция, которой придали вид конкурса: двое гостей (или же свидетель и свидетельница) берут в руки ползунки разного цвета и проходят по рядам присутствующих на свадьбе. Это суеверие «помогает» узнать, кто в семье родится первым — девочка или мальчик.

Обязательная фотосессия после росписи в загсе — нужно прокатиться по всем живописным местам в городе, даже труднодоступным

Ради красивых фото невеста, как правило, готова даже к экстремальным условиям. Ну и что, что прическа растреплется, а на каблуках тяжело лазить по горам, зато какой вид!

Устраивать девичник — традиция, пришедшая из древности

В давние времена подруги невесты пели ей песни и заплетали волосы — это был своеобразный, слегка печальный обряд прощания с девической жизнью. Сейчас подруги, правда, тоже иногда поют песни, например в караоке, а сам девичник несколько утратил свой сакральный смысл.

Праздновать свадьбу с размахом и приглашать всех знакомых

Все свадьбы хороши — и по-современному простые, и традиционно разгульные. Не всем молодоженам хочется сразу после обмена кольцами вылетать первым рейсом на Бали. Кому-то милее посиделки в кругу семьи, и это здорово.

Сажать куклу в свадебном платье на капот машины

Есть множество примет про куклу на капоте машины. Например, если ею заинтересуется проходящий мимо ребенок, то однозначно быть счастью. А еще предполагалось, что счастье ждет тех молодоженов, которые после праздника сохранят куклу дома, отмыв от пыли.

Бросать букет незамужним подружкам

Как известно, поймать букет невесты значит следующей выйти замуж. Это трогательная примета, в которую мы верим годами. Конечно, в современном мире суеверия понемногу отходят на второй план, но кому-то по-прежнему греет душу возможность устроить шуточное соревнование с подружками за букет.