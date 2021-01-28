11 популярных вещей, которые в прошлом предназначались совсем для других целей

Одежда сегодня имеет большое значение. Мы уже не замечаем, как очередной поход за продуктами превращается в модное дефиле. Машинально натягиваем на себя любимую трендовую худи, застегиваем липучки на фирменных кроссовках, кладем в карман экоавоську... А ведь мало кто знает, что изначально эти вещи предназначались совсем для других, «немодных» целей.

Мы в AdMe.ru обожаем собирать истории. Поэтому составили подборку из привычных вещей с любопытной судьбой. Надо признаться, что некоторые из них у нас теперь в особом почете.

1. Юбку-карандаш придумали на борту аэроплана

На создание такой модели юбки дизайнеров вдохновила случайность. В 1908 году миссис Харт О. Берг стала первой американкой — пассажиром аэроплана. Чтобы во время полета ее пышное платье не развевалось на ветру, дама перевязала его ниже колен лентой. Выход миссис Берг из самолета в таком виде произвел фурор. Вероятно, французский модельер Поль Пуаре развил идею Берг и создал узкую юбку-карандаш, которая по сей день занимает особое место в любом женском гардеробе.

2. Французский маникюр был создан для голливудских актрис

Французский маникюр существует давно, однако популярность он приобрел только в 1976 году. Джеф Пинк, основатель компании, выпускающей лаки для ногтей Orly, придумал его специально для голливудских актрис по многочисленным просьбам режиссеров. Дело в том, что каждая смена маникюра актрис влекла за собой огромные денежные и временные траты, которые необходимо было сократить. Тогда Пинк придумал френч — покрытие ногтей лаком телесного оттенка с добавлением белого цвета на кончики. Режиссерам такое решение понравилось экономичностью, а актрисам и стилистам — универсальностью и женственностью, не затмевающими костюм.

3. Прародительница авоськи — сеточка для волос

История создания авоськи началась в конце XIX века. Придумал этот предмет владелец бренда Saarense, предприниматель из Чехии Вавржин Крчил. Он успешно занимался изготовлением сеточек для волос, пока в моду не вошли короткие стрижки. Чтобы спасти свой бизнес, Крчил добавил к сетке ручки. Так появилась легкая, компактная и недорогая сумка для продуктов. Привычное название она получила позже, в СССР: такая кошелка не занимала много места, и ее носили с собой на авось — на случай, если удастся что-то купить в обеденный перерыв или по пути с работы.

4. Помпон — приспособление для смягчения ударов головой

Помпоны носили французские моряки, чтобы защитить голову от ударов в тесноте корабельных помещений. Сегодня потолки кают стали выше, но традиция пришивать красный помпон на белую бескозырку у французских мореплавателей сохранилась по сей день.

5. Мюли вышли из будуара

С XVI по XIX век мюли были обувью исключительно для спальни и будуара. Они обнажали ступню и часто украшались перьями. Появляться на людях в таких шлепках порядочные женщины стеснялись. Так, на какое-то время мюли стали символом искушения и праздного образа жизни. Однако с 1930-х годов их стали все чаще носить голливудские актрисы. Откровенность мюли перестала удивлять публику, и они вошли в повседневный гардероб.

6. Худи — одежда американских рабочих

Худи появилась в 1930-х годах в США и считалась очень практичным видом одежды. Пуловер с крепким капюшоном и теплой флисовой подкладкой был разработан для рабочих, трудящихся при низких температурах на морозильных складах Нью-Йорка. Уже потом худи стала широко популярна благодаря нескольким факторам: развитию хип-хоп-культуры, выходу блокбастера «Рокки» и введению моды на печать университетских логотипов на одежде.

7. Наиболее практичными раньше считались брюки со стрелками, ведь они дольше выглядели как новые

Бытует мнение, что в XIX веке стрелки на мужских брюках появились с одной целью — избавиться от вытягивания штанин в области колен. Стрелки быстро вошли в моду, и для их создания был изобретен специальный брючный пресс, позволявший сохранять опрятный вид одежды как можно дольше.

8. Камуфляжный принт был придуман художниками-кубистами, чтобы сбивать с толку неприятеля

В начале XX столетия камуфляжный принт начали активно применять военные, чтобы сделать армию незаметной в полевых условиях. Сам узор по заказу военных разработали художники-кубисты: они использовали свою технику — прием намеренного искажения форм и пропорций. Разбивание целого на множество контрастных частей вызывало эффект размывания. Таким образом солдаты и техника могли скрыться от глаз противника и рассеять его внимание.

9. Пеньюар — спутник парикмахера

Пеньюар появился во Франции. Он представлял собой модифицированную модель мужского домашнего халата. Легкая прозрачная накидка служила защитой женского платья, изначально ее надевали исключительно во время создания прически. Со временем пеньюар становился все тоньше и пикантнее, и сегодня он служит главным образом для украшения женского тела и его завуалированной демонстрации.

10. Оранжевая подкладка курток как сигнал для спасения

Оранжевая подкладка изначально была обязательным элементом куртки летчиков в начале XX века. После катапультирования пилот надевал куртку наизнанку, и яркий оранжевый цвет привлекал внимание поисково-спасательного отряда. С течением времени эта деталь вошла в моду наряду с прочной конструкцией и отличной терморегуляцией военной куртки-бомбера.

11. Колготки появились благодаря чечетке

По одной из версий, женские колготки получили широкое распространение благодаря американской исполнительнице чечетки Энн Миллер в 1940-х годах. Скорость движения ее ног во время танцевальных номеров была настолько высока, что чулки не выдерживали и рвались или сползали. Миллер приходилось пришивать их к нижнему белью. Однако это отнимало у нее много времени, поэтому она обратилась к производителю чулочно-носочных изделий с просьбой создать целостную конструкцию «пояс + чулки».