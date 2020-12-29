11 популярных пород собак, которые люди безответственно покупают, а потом возвращают из-за неудобств

Обычно причина покупки собаки одна: «Хочу — не могу!» А причин для отказа от нее масса: внезапная аллергия, рождение ребенка, материальный фактор, нехватка времени. Но бывает так, что хозяин не был готов к особенностям той или иной породы. Ведь к одним псам проще найти подход, а к другим без спецподготовки не подойдешь. Четвероногие любимцы могут не слушаться, кусаться, разрушать дом, портить вещи.

Мы в AdMe.ru понимаем, что любой пес — это колоссальная ответственность и масса забот. Но все же решили выяснить, с каким породами их владельцам приходится тяжелее всего и кто чаще всего попадает в печальную категорию «отказники».

1. Хаски

Щенки хаски — это очаровательные крошечные волчата с голубыми глазами и пушистой шубкой, которые просто не могут оставить равнодушными. Но когда они подрастают, то становятся очень активными, игривыми и при недостатке движения начинают портить все в доме. Много жалоб на необузданный аппетит и на активную линьку хаски, которая при отсутствии должного ухода ведет к тоннам шерсти по всему дому. Можно убираться каждый день, и все без толку — с собаки упадет еще.

«Не поддавайтесь очарованию этих голубых глаз. Место хаски — в упряжке рядом с сородичами. Когда Руна у нас появилась, мне пришлось на время оставить работу, потому что в одиночестве наша девочка могла разнести квартиру. Вся семья перестала ходить дома в тапочках, потому что Руна их съела. Гулять с ней можно только на поводке — она задирает сородичей, швыряется на кошек, любит поваляться в помойке и постоянно норовит куда-то удрать. По ночам наша детка воет. И еще она обожает делать „нычки“ — на недоглоданные кости можно наткнуться в шкафу или под подушкой», — поделилась своим опытом владелица хаски.

Обычный день хаски.

Такая собака с удовольствием обновит вам интерьер: «Хаски обладают дизайнерскими способностями. Мой начал ремонт в коридоре и кухне, ободрав обои, где доставал. Заканчивал его, естественно, я. Обожает перестановку всей мебели, которую способен двигать (кухонный стол, стулья, маленькие тумбочки). Хаски грызет все, не только обувь. Обожает разматывать клубки ниток, убегать от тебя с твоими новыми джинсами, рвать колготки твоих подруг. Пытаясь бороться с этим, я приносил ему разные игрушки. Резиновые мячи убиваются дня за 2–3, теннисный мячик съедается за день». Мнения владельцев сходятся: «Определенно, если вы хотите сделать ремонт в квартире, но не можете заставить себя, нужно завести собаку, желательно хаски».

2. Ротвейлер

Мощная собака-защитник может быть как охранником, так и ласковым членом семьи. Однако ей нужен сильный человек рядом. С ротвейлером иногда не справляются женщины и дети. Также есть жалобы на агрессию и неуправляемость. Чаще всего все это происходит из-за отсутствия должного воспитания. Но когда ротвейлер кажется опасным, многие хозяева не справляются с эмоциями и подыскивают питомцу новый дом. «Начала жить с парнем, и он сразу захотел скрепить отношения, чтобы мы стали большой семьей. А так как дети пока не входили в планы, он мечтал о щенке ротвейлера. Завести и купить его не проблема, а вот воспитать, ухаживать, заниматься — все отнимает много времени, сил, денег. Мы искренне старались вдвоем сделать это. Но погрызенные вещи или обгаженный пол „по щенячеству“ никто не отменял. Поэтому это все копилось. Прогулки, воспитание, кормежка уже перекладывались на меня. А потом пошли разговоры о том, что он ее ненавидит. Последней каплей для него стало то, что она вылезла из клетки и погрызла тапочки. Стоимость которых — ₽ 200. Я закрыла виновницу в комнате, встала перед дверью и смотрела, как человек, так хотевший собаку, скакал от злости по дому. Поздравьте меня! Теперь у меня есть ротвейлер под мышкой и фраза за спиной „Ты променяла меня на собаку“», — написала свою историю девушка.

Женщина держит приют для ротвейлеров и пристраивает брошенных животных: «У меня нет предубеждений против молодых людей, я считаю, что если человек ответственный, то ответственный с пеленок. Немало пристроев девушкам 22–23 лет. Если собаку воспитывать, не имеет значения, какого она размера. Она ходит на поводке, слушается хозяйку и не будет ее тащить. К тому же молодым, если они что-то не знают, проще спросить, они не стесняются писать, звонить и задавать вопросы по воспитанию. А бывает, приезжают люди под 50 лет, я у них спрашиваю: „Когда в отпуск поедете, куда питомца денете?“ — „Ну не знаем“. Я говорю, что гулять с ней 2 раза в день нужно в любую погоду. „О, это что, придется в 6 утра вставать? Ну ладно, мы подумаем“. И уезжают».

3. Алабай (среднеазиатская овчарка)

Этих внешне невозмутимых великанов часто берут во двор для охраны участка или предприятия, а после переезда из частного сектора брать такое крупное животное в квартиру люди не собираются. Более того, алабаи, всю жизнь прожившие в вольере, чаще всего не имеют никаких навыков жизни в квартире, поэтому пристраивать их во взрослом возрасте и адаптировать к новой жизни очень непросто. Эта порода сложная, ее нужно любить и разговаривать с животными, а главное — пес должен понимать, кто в доме хозяин. Эта история доказывает, как важно правильное воспитание: «В клуб собаководов пришла женщина и просто умоляла, чтобы хотя бы кто-нибудь взял ее кобеля-подростка полутора лет от роду. Со всеми документами, с замечательной родословной, очень красивого. А дело было в том, что женщина уделяла ему мало времени. А то время, что она на него тратила, было не воспитание, а сплошная ласка, всепрощение и прочее сюсюканье. Зверь ни разу не был наказан. В итоге он решил занять место вожака, главного в их маленькой „стае“. И хозяйка в силу мягкости своего характера не смогла это вовремя погасить. А теперь — внимание — вопрос: кто может согласиться взять оборзевшего полуторагодовалого кобеля „азиата“? Правильно, желающих не нашлось».

«Некоторые люди боятся Зевса из-за его размера, но он действительно милый».

«Муж — кинолог. Звонит очередной клиент, после переговоров привозит 5-месячного щенка среднеазиатской овчарки на дрессировку и содержание, пока он достраивает свой дом, облагораживает территорию и делает вольер. Договорились на период до 3 месяцев. Первый месяц прошел в соответствии с договором, мы дрессируем, хозяин приезжает, привозит деньги. Второй месяц начался с задержки приездов и перевода денег. На третий месяц приехал, офигел от размеров собаки, вместо денег за кормление привез мешок голых костей. И исчез... Не отвечал на звонки, целый месяц мы ждали, что приедет и заберет пса, но увы. В течение нескольких месяцев все знакомые предлагали продать собаку, но муж настолько к ней привык и полюбил, что оставил себе. Щенок вырос и стал красивой, умной, вышколенной собакой. Афине пошел 9-й год, и мы до сих пор не можем понять, как можно бросить свое животное», — поделилась своей историей девушка.

4. Английский бульдог

Английский бульдог пытается прорваться через кошачью дверь.

Внешний вид бульдога может отпугнуть любого потенциального злоумышленника, но это все, на что он способен. После десятилетий племенной работы большая часть первоначальной агрессии ушла. Эта собака очень зависит от человека, и появление его в доме сравнимо с появлением ребенка. Из-за своей физиологической особенности бульдоги требуют много ухода, начиная с обычного массажа (так как они даже почесаться не могут и тем более вылизывать себя) и заканчивая протиранием складок на морде и хвосте. Содержание бульдога довольно дорогостоящее. У многих из них наблюдаются проблемы со здоровьем, а также они нетерпимы к интенсивным нагрузкам. Часто они требуют специализированного питания и частых проверок здоровья. «Знал бы, сколько будет уходить на ветеринаров, вряд ли завел бы „англичанина“. За 3 года мы пережили операцию по удалению аденомы верхнего века, несколько обострений хронического цистита, тепловой удар и кесарево сечение: самки не могут самостоятельно родить щенков с огромными головами. К тому же у Саманты дисплазия конечностей», — поделился своим опытом хозяин бульдога.

5. Такса

Самая узнаваемая порода на свете популярна из-за своего компактного размера. Но мало кто ожидает увидеть у себя дома настоящего охотника. Плохой характер таксы — результат недостаточной нагрузки, без которой охотники на норного зверя начинают «рыть» линолеум и плинтуса. Тогда хозяева, которые брали диванную собачку, разочаровываются в выборе. Вот один из моря похожих отзывов о таксах: «Весной решили завести щенка. На птичьем рынке выбор пал на щенка гладкошерстной таксы. Первое время все было более-менее хорошо: попытки грызть провода, гадить и орать по ночам списывали на возраст. Приучили ходить в туалет на тряпочку, но все равно стоило недоглядеть, как она тут же шла и гадила где-то в другом месте. К проводам с возрастом любовь выросла до крайности. Накупили кучу игрушек, костей — их она, конечно, тоже грызла, но не отказывалась и от проводов. Кабель интернета, 2 мои зарядки для мобильного, наушники мужа. Да и сама по себе собака очень активная, просто оказалась не для нас. Вымотались с ней, как черти, так ни к чему и не пришли. Пришлось отдать в хорошие руки».

Но от этих трудностей настоящих ценителей такс не становится меньше: «Порода хитрых наглых самодовольных проныр. И очень хорошо дают обратную связь в плане эмоций. Жили в деревянном доме, отопление печное, зимой возле печки тепло, но полы холодные. Подходишь, закутываешь ее в пледик, специально сшитый для нее, а она лежит и улыбается тебе в ответ. Да, именно улыбается. И глядя на эту улыбку, забываешь все плохое, что случилось с тобой за день». Устоять перед настойчивостью таксы просто нереально: «В детстве мы как-то поехали в лес на пикник семьей. Сидим у костра, обедаем, а из чащи к нам выходит такса, худая и облезлая. Мы ее покормили, стали собираться домой. Мы (дети) заикнулись, мол, возьмем собаку, но папа твердо отказал. Поехали в город, а такса бежит за машиной. Отец прибавил газу — бежит. Отец затормозил, схватил собаку, сунул в салон. Мы всю дорогу даже вздохнуть боялись — вдруг папа передумает. Бывших хозяев не нашли, такса жила у нас 15 лет, была идеальным питомцем и другом».

6. Немецкая овчарка

Множество овчарок всю жизнь служат в полиции, армии, охраняют государственные предприятия, а когда «выходят на пенсию», им приходится искать новую семью. Также люди заводят немецких овчарок в качестве компаньона, насмотревшись популярных «полицейских» сериалов. В результате оказывается, что люди либо не готовы дать питомцу грамотную дрессуру, либо не могут справиться с их инстинктами. «Моя подруга отдала овчарку по причине неуживчивого характера. Собака стала агрессивно относиться к младшей сестре и даже несколько раз покусала. Они пытались исправить ее поведение, но не получилось. Не хватило терпения или опыта. Им проще было найти другого хозяина. Собаку они потом навещали. Между прочим, в новой семье у овчарки все сложилось хорошо», — оставила сообщение на форуме девушка.

«Моя 42-килограммовая немецкая овчарка очень довольна, что доставляет мне столько неудобств».

7. Джек-рассел-терьер

Выглядит как маленькая «компактная» собачка, удобная для содержания в квартире. Но, несмотря на всю свою внешнюю милоту, характер у джек-рассела довольно непростой. Порода была выведена как охотничья. Все терьеры любят правила и ритуалы и готовы их соблюдать, если хозяин не противоречит сам себе: сегодня пускает на диван, завтра нет. Если запрещено, то запрещено навсегда. Пес очень энергичный и с возрастом не делается спокойнее. Кобели будут постоянно оспаривать свое лидерство в «стае». Из личного опыта автора статьи: «4 года назад по объявлению купила годовалого джек-рассела, его вывели во двор — он сразу погнался за кошками, лаял, в общем, вел себя вполне жизнерадостно. Я привезла пса к себе, и в первый же день он устроил разбор полетов: залез на кровать и ни в какую не пускал меня туда. То есть хотел, чтобы я признала его главой в доме и сама легла, видимо, на его подстилку. Пришлось сгонять его шваброй, потому что он начал бросаться на меня. В процессе наших притирок он неоднократно серьезно кусал меня. Так дальше продолжаться не могло, и пришлось обращаться к кинологу. Оказалось, что у собаки серьезные нарушения психики, видимо, его прежние хозяева обходились с ним грубо и он не доверяет людям».

«Кстати, занятия со специалистом больше направлены на человека, так как только от его адекватного поведения зависит, как будет действовать собака. Я как могла старалась завоевать доверие Жука: много гуляла, кормила вкусняшками, везде брала его с собой, даже возила его пару раз на море. Думаю, что Жук меня любит по-своему. На него находит хорошее настроение, и он прижимается ко мне, может весь вечер пролежать так. Но из-за травмы детства он странный. Например, как только в зоне его видимости появляется человек, который готов нарушить все мои правила — кормить со стола, пустить его в кровать, — то он тут же начинает на меня скалиться, и я снова его боюсь. Но, кроме моих рук, Жук, кстати, ничего больше не кусал и не портил в доме». Но некоторым везет меньше: «Она погрызла все, что лежало на полу. Оборвала обои в 2 комнатах. Ну а когда лезут зубы, она ведет себя так же, как и ребенок. В этот период может и укусить немного. Вообще это не та порода, которая будет сидеть спокойно в доме. Еще они любители рыть ямы. У нас частный дом, и делает это она на улице, а вот у знакомых пыталась вскрыть ламинат. Поэтому подумайте, прежде чем купить джек-рассел-терьера».

8. Питбуль

Эти собаки считаются бойцовыми. Они были невероятно популярны в 90-е годы. Сейчас интерес к ним немного угас, но многие по-прежнему заводят их, чтобы повысить самооценку и создать образ в глазах окружающих как хозяина серьезного пса. Огромное количество питбулей вынуждены искать новые семьи из-за того, что хозяевам банально некогда ими полноценно заниматься и из-за отсутствия воспитания люди не могут с ними справиться: «Тем, кто решит завести питбуля, надо хорошо подумать. Это очень хорошее испытание для тех, у кого еще нет детей, так как это собака с характером ребенка — воспитать можно, но сил понадобится не меньше, чем для воспитания чада. А то, что они агрессивные, — так и люди тоже все разные».

«Это Атлас. Большинству людей он не нравится, потому что он питбуль, но все, чего он хочет, — это любви и наряжаться».

Случается и наоборот, когда пес, которого брали как охранника, оказывается слишком ласковым. И комментарий молодого человека подтверждает, что эта порода порой только выглядит устрашающе: «Если вы задались целью вырастить агрессивного монстра, вы его можете из болонки вырастить, при чем здесь порода? Я со своим питом свободно гуляю без поводка, и он никогда не проявляет агрессии. Если вам нравится питбуль как собака, берите и не сомневайтесь. Это будет надежный друг и защитник. Только не надо воспитывать в нем агрессию. А все отрицательное, что говорят о питбуле, от незнания породы». И эта история — яркое тому доказательство: «Шла как-то домой по обычному микрорайону, рядом 2 больших стадиона. Издалека обратила внимание, что женщина играет с молодым питбулем. И тут он начинает нестись на меня и рычать. А хозяйка звала его, звала. А потом просто говорит: „Я обиделась и пошла домой!“ Собака — ноль реакции, все ее внимание на мне. А барышня пошла домой. Обиженная. Я так и стояла перед рычащим псом, кажется, вечность. Пока с балкона не свистнул мужик, и это чудище понеслось домой».

«Хочу показать это фото людям, которые думают, что питбули бессердечные и злые. Мой милый мальчик в день, когда я забрала его из приюта, где он провел почти год».

9. Спаниель

Часто хозяева не могут справиться с охотничьим инстинктами пса, который гоняет кошек и таскает домашних птиц, если живет в частном секторе. Здоровью и внешнему виду любого спаниеля требуется немало внимания: нужен уход за шерстью, глазами, ушами, которые подвержены заболеваниям. Для многих это лишние хлопоты. Порода охотничья и требует огромных усилий в уходе за шерстью и в обеспечении нагрузки. Физическая активность для них — необходимость. Из-за спаниеля часто начинаются проблемы с соседями: «Наша собака очень эмоциональная. Нет, неправильно. Она гиперэмоциональная! Просто не переносит одиночество. Когда мы оставляем ее одну в доме, первое время она беспрерывно лает. Иногда полчаса, а иногда не перестает до нашего прихода. Сейчас я нахожусь в декрете и большую часть времени провожу дома, что будет дальше, я не знаю, но когда меня нет пару часов, то соседи постоянно жалуются на нескончаемый лай».

«Несколько лет назад была в гостях у родственников. Завели для ребенка доброго, ласкового спаниеля. Прошло полгода, оказываюсь у них, собаки нет, на вопрос „Где?“ отвечают: „Он вырос слишком большим, начал грызть все, мы от него избавились...“ На днях захожу к ним снова, делятся радостью: „Щенка выбираем, хотим йорка купить“. Спрашиваю: „А если и этот чем-то не угодит?“ Говорят: „Он маленький, это другое“. А я как вспомню предыдущего пса, понимаю, что таким людям лучше без животных», — поделилась девушка историей о безответственных хозяевах.

10. Лабрадор

Лабрадор страдает из-за своей невероятной популярности в качестве идеального компаньона семьи и няньки для детей. В рекламе часто используют эту собаку — мама типажа «идеальная домохозяйка», с ней розовый счастливый малыш и лабрадор. Люди рекламе верят, заводят пса, а потом оказывается, что он не игрушка: от него пахнет, шерсть лезет, текут слюни, и вообще он доставляет много неприятностей, о которых реклама умалчивает. Вот к чему приводит нехватка времени для воспитания лабрадора: «Началось с того, что приучить к туалету мы не могли (и так и не смогли!). На улице поводок вечно был в натянутом виде. Создавалось такое ощущение, что не ты собаку выгуливаешь, а она тебя. Дома помимо испорченных ковров было много погрызенных тапочек. Потом стала сбегать. Я беременная бегала за ней, переживала. Больше всего было обидно, что чужие люди ее звали, и она шла, а к нам нет. Как же я тогда устала от этого всего. Преждевременные роды, маленький ребенок, рядом никого. Терпение лопнуло, когда шерсть была везде. И на пеленках тоже. Отдали бесплатно совершенно чужим людям. Первые полгода рыдала каждый день, может, поэтому и молоко рано пропало. Прошло 1,5 года, а я до сих пор корю себя за то, что я ее купила. Возможно, у нее были бы хозяева намного лучше, чем мы».

«После того как у меня появился лабрадор, постоянно начали задавать вопрос, где я так руки накачала. Тогда я просто даю поводок и смотрю вслед бегущему».

Девушка в красках описала трудности жизни с лабрадором: «Он очень хитер. Например, он видел, что я рядом, что смотрю на него, он знает, что ножку стула жрать нельзя. Тогда он берет свою игрушку, кладет ее к ножке стула, делает вид, что грызет игрушку, а в итоге оказывается, что все это время он грызет ножку стула. Лабрадор как любопытный ребенок: ему везде надо всунуть морду, когда вы приходите из магазина, он проверяет пакеты, он искренне не понимает, почему вы его с кровати выгоняете — нормально же общались. Рано или поздно вы сдадитесь, он начнет спать с вами. Гуляя с ним, ведешь монолог: „Сюда иди, нет, нельзя, плюнь, куда полез? Стой! Плюнь чужую собаку, не жрать! Хватит это нюхать!“» «В 12 лет у меня появился щенок лабрадора, мы вместе выросли, сейчас ему 14 лет. Преданный друг, живет со мной. Год назад я познакомился с девушкой, спустя время она переехала ко мне. У нее началась аллергия на шерсть, попробовать вылечиться она не захотела, а позже настаивала на том, чтобы пса отдать кому-нибудь или усыпить. В итоге поставила мне ультиматум: либо она, либо пес. Я выбрал собаку, о чем никогда не пожалею. Понимаю, что она не мой человек, но тяжело оттого, что ее больше нет рядом», — рассказал свою историю молодой человек.

11. Акита-ину

Улыбчивые мордочки знакомы многим по фильму «Хатико». Однако в быту акита-ину не такие уж и безобидные. Характер у них своеобразный: они сообразительны и умны, своего хозяина безмерно любят, но постоянно дают понять человеку, что он не особенно-то им и нужен. Кроме того, они недоверчивы к незнакомцам и не любят чужих детей. А также взрослые представители этой породы часто агрессивны к другим животным, особенно к своим сородичам, на которых могут кидаться без предупреждения, невзирая на разницу в размерах. «Мы отдали собаку, так как она агрессивно вела себя с детьми. Признаю, были и наши ошибки, но я не ожидала, что она окажется так не похожа на знаменитого Хатико. Жаль, я поздно узнала истинную причину „нечеловеческой преданности“: Хатико просто гулял там, где хотел. И в этом все акиты», — рассказала бывшая хозяйка собаки.

«Шерсть везде. Она лезет бесконечно. Ты чешешь, чешешь граблями, а она как бы даже не прекращала лезть».

Но некоторые люди находят в аките свою собаку: «Меня долго не могли уговорить завести собаку. Приводила в ужас одна мысль о 2—3-разовом гулянии в день, испорченной обуви, погрызенной мебели и испорченных отношениях с соседями — лай и скуление никому не нравятся. Ее надо кормить, дрессировать, чесать, водить в ветклинику. И я, ленивый увалень, любитель компьютерных игр, был, конечно, не в восторге от идеи завести питомца. Никогда, никогда не ездите смотреть щенков! Когда это чудо оказалось у меня на руках, я уже готов был найти любые деньги! Как результат, уже 3 года у нас собака, которая не лает, ни разу не тронула мебель и одежду, никогда не просится гулять и не воняет псиной. Рядом с домом городской пруд и лес. Гулять с нею — одно удовольствие. Даже уставший после работы, я иду с ней на лыжах в лес. Супруга с дочерью обижаются, так как считают, что я люблю ее больше их. Ну и главное, я еще ни разу не пожалел о том, что ее завели».

А у вас есть собака? С какими сложностями вам пришлось столкнуться?