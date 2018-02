11 поддельных историй и фотографий, в которые верили миллионы людей

Счастливый Киану Ривз убегает от папарацци

Ангела Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии

Фотография с ненастоящей дочерью Билла Гейтса

Китайская семья, в которой родились некрасивые дети

Президент Турции Реджеп Эрдоган подарил Илону Маску фотографию самого себя

Именно такие заголовки украшали статьи в известных новостных изданиях, развлекательных порталах и социальных сетях. Многие сетовали на то, что турецкому президенту скромности не занимать, если он дарит главе SpaceX и Tesla свое фото. Но домыслы правдивы лишь отчасти. На самом деле подарком предпринимателю была книга «The Vision of New Turkey — The World is Bigger Than Five», автором которой является сам Реджеп Эрдоган. Стоит ли говорить о том, что автор вправе выбирать, кто и что будет изображено на обложке его издания.