11 поддельных историй и фотографий, в которые верили миллионы людей

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В погоне за рейтингами мировые СМИ иногда «приукрашивают» события, в которые многие из нас с удовольствием верят. Благодаря домыслам даже самые незначительные истории обретают вирусную популярность. А это значит, что миллионы людей получают непроверенную информацию, которая запросто может управлять их мнением.

Мы в AdMe.ru решили разоблачить некоторые события и фотографии, опубликованные крупнейшими мировыми изданиями и пользователями популярных имиджбордов. Именно эти фейки обрели огромную популярность у миллионов пользователей интернета за короткий промежуток времени.

Счастливый Киану Ривз убегает от папарацци

Фото, облетевшие практически все развлекательные порталы, оказались постановочными, а точнее это кадры со съемок драматического фильма «Трое в Нью-Йорке». В фильме есть сцена, в которой персонаж Киану ворует камеру у ковбоев. В интернете фотография получила известность благодаря счастливому виду актера, что нетипично для него, а подписи к снимкам гласили: «Киану Ривз украл камеру у папарацци».

Ангела Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии

Некоторые СМИ опубликовали снимки, которые якобы прошли цензуру на телеканалах Саудовской Аравии. На снимках изображена канцлер Германии Ангела Меркель с «запикселенной» головой. Фотографии вызвали огромный резонанс, но в реальности оказались фейковыми. На самом деле снимки никто не редактировал, а власти государства уже давно лояльны к европейским женщинам. Ведь это не первый случай, когда во время визита в Саудовскую Аравию женщина-политик отказалась покрывать голову платком.

Фотография с ненастоящей дочерью Билла Гейтса

В русскоязычном интернете в какой-то момент стала популярна фотография дочери компьютерного гения Билла Гейтса. Снимок собирал тысячи лайков в социальных сетях и различных имиджбордах. Однако на растиражированном фото изображена не 21-летняя дочь Гейтса Дженнифер, а 38-летняя актриса Рэйчел Ли Кук. Стоит отметить, что запросы в поисковике также выдают некорректные фотографии, путая настоящую дочь Гейтса с американской актрисой.

Китайская семья, в которой родились некрасивые дети

Наверняка многие из нас слышали историю о несчастном китайском мужчине, который подал в суд на жену из-за некрасивых детей. Причиной судебных разбирательств стала пластическая хирургия, которой якобы злоупотребляла супруга до замужества. История стала уже некой легендой, но от начала и до конца является выдумкой, а если быть точнее, рекламой одной из клиник пластической хирургии. Для успешной модели Хайди Йе контракт с рекламным агентством принес одни несчастья. В своих интервью девушка заявляет, что после выхода злополучной рекламы она подверглась жесткой критике со стороны общества.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подарил Илону Маску фотографию самого себя

Именно такие заголовки украшали статьи в известных новостных изданиях, развлекательных порталах и социальных сетях. Многие сетовали на то, что турецкому президенту скромности не занимать, если он дарит главе SpaceX и Tesla свое фото. Но домыслы правдивы лишь отчасти. На самом деле подарком предпринимателю была книга «The Vision of New Turkey — The World is Bigger Than Five», автором которой является сам Реджеп Эрдоган. Стоит ли говорить о том, что автор вправе выбирать, кто и что будет изображено на обложке его издания.

Группа британцев создала поддельный ресторан, который стал лучшим рестораном Лондона по версии TripAdvisor

Британский журналист провернул аферу, благодаря которой его сарай на заднем дворе превратился в лучший лондонский ресторан. На это мужчина потратил полгода. «Превращение» включало в себя написание фейковых отзывов к его вымышленному ресторану на TripAdvisor, создание ненастоящих блюд из губок и моющих средств. Благодаря искусственному ажиотажу люди из разных стран мечтали попасть в это заведение. И некоторым это удалось. Журналист с друзьями открыли «ресторан» на один день, после чего их и разоблачили.

Казненная в 2013 году возлюбленная Ким Чен Ына оказалась жива и здорова

В 2013 году весь мир облетела шокирующая новость: фаворитку северокорейского лидера расстреляли по его приказу. Мировые СМИ утверждали, что певица Хён Сон Воль была приговорена к смерти за съемку в фильмах категории 18+. Вместе с ней осудили музыкальный оркестр, танцоров и исполнителей корейской музыкальной группы. Сообщали, что всех этих людей публично расстреляли на площади Пхеньяна. Однако 21 января 2018 года якобы расстрелянная возлюбленная Ким Чен Ына возглавила делегацию КНДР в Южную Корею по вопросам Олимпиады. Эта новость как нельзя лучше говорит о том, что многие СМИ значительно преувеличивают деспотичность молодого правителя.

Сгоревший холм с обоев для Windows XP

25 октября 2017 года пользователи твиттера начали публиковать подборку фотографий знаменитого холма с обоев для Windows XP. Подписи к снимкам гласили: «В Калифорнии во время пожаров пострадал всемирно известный холм». Действительно, оригинал «Безмятежность» был сделан в округе Сонома в Калифорнии, и, к счастью, лесные пожары так и не добирались до милых глазу лужаек. Это подтвердили сами владельцы участка.

Белка, оказавшаяся внутри спиленного дерева

Согласитесь, снимок трогательный и эмоциональный. Однако если присмотреться к деталям, становится понятно, что белка оказалась в дупле не по своей воле. Прежде всего, белки отстраивают свои гнезда на уровне 4–6 метров над землей, к тому же на зеленой траве и на самом животном отсутствуют характерные спилу дерева опилки. Ну и, в конце концов, на фото изображено не дупло, а стволовая гниль.

Мультфильм «Симпсоны» не предсказывал президентство Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в твиттере начали распространять информацию, что еще в 2000 году создатели «Симпсонов» предсказали его триумф в эпизоде Bart to the Future. Кадры из сериала 17-летней давности точно совпадали с поведением лидера США в 2017 году, что послужило созданию целой волны мемов «в Симпсонах это уже было». По сценарию пророческого эпизода Барт Симпсон отправляется в 2030 год, где узнает, что его сестра занимает должность заместителя президента Трампа. Сам Трамп показан не был, а кадры оказались прорисованными фанатами сериала в фотошопе.

Киану Ривз, оплативший багаж незнакомцев

6 января пользователи развлекательного портала Reddit опубликовали фотографию актера рядом с двумя молодыми людьми в салоне самолета. Согласно подписи, «Киану Ривз оплатил багаж молодой пары, у которой не хватило денег». Историю подхватили СМИ, а само фото с огромной скоростью разлетелось в социальных сетях. Однако сами герои фотографии сделали опровержение. На снимке 2-летней давности брат и сестра, которые попросили актера сделать с ними снимок. В опровержении автор утверждает, что Ривз не оплачивал их багаж.